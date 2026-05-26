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'चक दे ​​इंडिया' फेम अभिनेता रमाकांत दायमा का 85 की उम्र में निधन, फिल्म जगत ने शोक व्यक्त किया

चक दे ​​इंडिया के लिए जाने जाने वाले अनुभवी अभिनेता रमाकांत दायमा का 26 मई को निधन हो गया . RAMAKANT DAYAMA

Chak De India Actor Ramakant Daayama Passes Away at 85
'चक दे ​​इंडिया' फेम अभिनेता रमाकांत दायमा का 85 की उम्र में निधन (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 26, 2026 at 4:01 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: दिग्गज अभिनेता रमाकांत दयामा, जिन्हें शाहरुख खान स्टारर फिल्म 'चक दे! इंडिया' समेत कई फिल्मों में अपनी शानदार भूमिका के लिए जाना जाता था, का 26 मई को निधन हो गया. उनके निधन से मनोरंजन जगत और उनके चाहनेवाले गहरे शोक में डूब गए हैं. कई अभिनेताओं और फिल्म जगत के सदस्यों ने दिवंगत अभिनेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है.

अभिनेत्री शुभांगी लटकर, जिनका रमाकांत से गहरा रिश्ता था, ने एक भावपूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उनके निधन पर शोक व्यक्त किया. भावुक संदेश के साथ, उन्होंने एक मार्मिक वीडियो भी साझा किया जिसमें दिवंगत अभिनेता दोस्तों के साथ एक समारोह में आनंदमय पल बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में रमाकांत दयामा को गाते, नाचते, हंसते और हर पल को खुशी से जीते हुए देखा जा सकता है.

वीडियो शेयर करते हुए शुभांगी ने लिखा, 'आज हमने एक बेहद खूबसूरत शख्सियत को खो दिया… और मैं स्तब्ध हूं, रमाकांत सिर्फ मेरे प्यारे दोस्त और पारिवारिक मित्र ही नहीं थे, बल्कि ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मैं दिल से प्रशंसा और आदर करती थी. जीवन, स्नेह और ऊर्जा से भरपूर. वे हर चुनौती के बावजूद जीवन का आनंद लेना जानते थे. एक प्रतिभाशाली नर्तक, एक भावपूर्ण गायक, एक शानदार अभिनेता, और मेरे लिए एक बुद्धिमान सलाहकार जिनके शब्दों में हमेशा अर्थ होता था'.

अभिनेत्री ने उनकी बीमारी के दौरान उनके साहस और दृढ़ता के बारे में भी बात की. उन्होंने लिखा, 'भले ही वे देखने में छोटे कद के लगते थे, लेकिन वे मेरे जानने वाले सबसे मजबूत और साहसी लोगों में से एक थे'.

शुभांगी ने आगे बताया कि दोनों ने कई सालों बाद फिर से साथ काम करने की योजना बनाई थी. अपनी अधूरी योजनाओं को याद करते हुए उन्होंने कहा, “हमारी कई अधूरी योजनाएं थीं. सालों बाद, मैं सचमुच उनके साथ फिर से काम करना चाहती थी. हमने साथ में एक खूबसूरत हिंदी नाटक करने का फैसला किया था. जब मैंने उनसे अनुरोध किया, तो वे मुस्कुराए और बोले, 'मुझे जल्दी ठीक होने दो।' हमने साथ में चुनिंदा खूबसूरत कविताएँ मंच पर प्रस्तुत करने की भी योजना बनाई थी। वह सपना भी अब अधूरा ही रह गया है…”

उनकी मृत्यु से उत्पन्न खालीपन को व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा, “कुछ देहांत ऐसी खामोशी छोड़ जाते हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है. आज का दिन भी कुछ ऐसा ही है. रमाकांत जी, आपकी बहुत याद आएगी। आपका स्नेह, आपका साहस, आपकी कला और आपकी सुंदर आत्मा हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगी. आपकी आत्मा को शांति मिले'.

इस बीच, सिनेमा और टीवी कलाकार संघ (CINTAA) ने भी सोशल मीडिया पर एक आधिकारिक बयान जारी कर अभिनेता के निधन पर शोक व्यक्त किया. संघ ने उन्हें एक सम्मानित पूर्व कार्यकारी समिति सदस्य के रूप में याद किया और कलाकार समुदाय में उनके योगदान की सराहना की.

बयान में कहा गया, "गहन दुख के साथ, CINTAA श्री रामकंत के निधन पर शोक व्यक्त करता है, जो कार्यकारी समिति के एक सम्मानित पूर्व सदस्य और हमारे बिरादरी का एक प्रिय हिस्सा थे.

इसमें आगे लिखा था, “कला जगत के प्रति उनके समर्पण, बुद्धिमत्ता और योगदान को हमेशा गहरे सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद किया जाएगा. वे ईमानदारी, स्नेह और सेवा की एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जिसने उद्योग जगत में अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित किया. ”

रमाकांत अभिनेत्री और इन्फ्लुएंसर यशस्विनी दयामा के पिता भी थे. उन्होंने कई फिल्मों, टेलीविजन शो और थिएटर प्रस्तुतियों में काम किया. चक दे! इंडिया के अलावा, वे धनक जैसी परियोजनाओं और कई प्रशंसित मंच प्रस्तुतियों के लिए भी जाने जाते थे.

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