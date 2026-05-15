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Divorces in 2026: मौनी रॉय से थलपति विजय तक, शादी के कई सालों के बाद इस साल टूटा इन सितारों का रिश्ता

थलपति विजय और संगीता सोरनालिंगम तमिल एक्टर-पॉलिटिशियन विजय और संगीता सोरनालिंगम के बारे में खबरें हैं कि वे 2026 में अलग हो गए हैं, हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. विजय की जबरदस्त फैन फॉलोइंग को देखते हुए, इस घटना ने हर तरफ चर्चा छेड़ दी है.

मौनी रॉय और सूरज नांबियार तमाम अफवाहों के बाद मौनी रॉय और सूरज नांबियार ने 14 मई 2026 को, एक संयुक्त बयान के जरिए अपने अलग होने की पुष्टि की. शादी के चार साल बाद, इस जोड़े का रिश्ता टूट गया. उन्होंने अपने बयान के जरिए फैंस और मीडिया से निजता बनाए रखने का अनुरोध किया. उन्होंने मीडिया में चल रही अटकलों पर भी बात की, झूठी बातों को गलत बताया, और यह भी कहा कि वे भविष्य में भी एक-दूसरे का सम्मान और दोस्ती बनाए रखेंगे.

हैदराबाद: साल 2026 में कई हाई-प्रोफाइल सेलिब्रिटी रिश्ते टूट गए, जिसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई जोड़ों ने निजी कारणों से अलग होने का फैसला किया. जहां कुछ लोगों ने आधिकारिक बयानों के जरिए अपने अलगाव की पुष्टि की, वहीं कुछ ने इसे निजी रखा और खबरों को ही अपने बारे में बताने दिया. आइए यहां उन मशहूर सेलिब्रिटीज के तलाक पर एक नजर डालें, जिन्होंने इस साल सुर्खियां बटोरीं.

इस कपल ने 1999 में शादी की थी और वे दो दशकों से ज्यादा समय तक साथ थे. उनके दो बच्चे हैं—बेटा जेसन संजय और बेटी दिव्या साशा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, संगीता ने इस साल की शुरुआत में तलाक के लिए चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में अर्जी दी थी. यह मामला अभी भी लोगों की नजरों में बना हुआ है, खासकर तब से जब से विजय सिनेमा से राजनीति में आए हैं और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं. इन चर्चाओं के बावजूद, दोनों ने चुप्पी साध रखी है और इन खबरों पर सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहने से परहेज किया है.

हंसिका मोटवानी और सोहेल खतूरिया

मौनी रॉय और सूरज नांबियार से पहले हंसिका मोटवानी और सोहेल खतूरिया के अलग होने की अफवाहें उड़ी थीं. इस एक्स कपल को मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर तलाक मिल गया. उनका यह अलगाव महीनों से चल रही उन अटकलों के बाद हुआ, जो पिछले साल शुरू हुई थीं. हालांकि, दोनों में से किसी ने भी सार्वजनिक रूप से इस बारे में ज्यादा बात नहीं की, लेकिन इससे यह पुष्टि हो गई कि इन्होंने अपनी शादी को कानूनी रूप से खत्म करने से पहले, चुपचाप अपने आपसी मतभेदों को सुलझा लिया था.

जय भानुशाली और माही विज

टेलीविजन के क्यूट कपल रह चुके जय भानुशाली और माही विज ने जनवरी 2026 में अलग होने और तलाक लेने का एलान कर फैंस को हैरान कर दिया था. इस एक्स कपल ने फैंस को बताया कि उनकी कहानी में कोई विलेन नहीं है और 14 साल के अपने सफर को ख़त्म करने का उनका फैसला पूरी तरह से आपसी सहमति से लिया गया था. इनके 3 बच्चे हैं- तारा, खुशी और राजवीर. इस एक्स कपल ने तीनों बच्चों की मिलकर परवरिश करने का खुले तौर पर वादा किया है.

एवलिन शर्मा-तुषान भिंडी

एक्ट्रेस एवलिन शर्मा ने भी शादी के 5 साल बाद अपने ऑस्ट्रेलियाई पति-डेंटल सर्जन तुषान भिंडी से तलाक की बात कन्फ़र्म कर दी है. उन्होंने पुष्टि की है कि शादी के 5 साल बाद उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलियाई पति-डेंटल सर्जन तुषान भिंडी से तलाक ले लिया है. दोनों ने 2021 में ब्रिस्बेन में एक सादे समारोह में शादी की थी.