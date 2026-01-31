एमी अवार्ड विजेता और मशहूर अभिनेत्री कैथरीन ओ'हारा का 71 की उम्र में निधन, सेलेब्स जता रहे शोक
एमी पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कैथरीन ओ'हारा का 71 साल की उम्र में लॉस एंजिल्स स्थित उनके घर में निधन हो गया है.
Published : January 31, 2026 at 10:56 AM IST
लॉस एंजिल्स: प्रतिभाशाली कनाडाई मूल की कॉमेडियन एक्ट्रेस और 'SCTV' की कलाकार कैथरीन ओ'हारा का शुक्रवार को निधन हो गया. वह 71 वर्ष की थीं. उन्होंने दो “होम अलोन” फिल्मों में मैकाले कल्किन की परेशान मां की भूमिका निभाई थी और “शिट्स क्रीक” में नाटकीय रूप से भोली अमीर महिला मोइरा रोज के किरदार के लिए एमी पुरस्कार जीता था. क्रिएटिव आर्टिस्ट्स एजेंसी में उनके प्रतिनिधियों के एक बयान के अनुसार, ओ'हारा का लॉस एंजिल्स स्थित उनके घर में “कुछ समय की बीमारी के बाद” निधन हो गया.
ओ'हारा के करियर की शुरुआत 1970 के दशक में टोरंटो के सेकंड सिटी कॉमेडी ग्रुप से हुई थी. वहीं उन्होंने पहली बार यूजीन लेवी के साथ काम किया, जो उनके जीवन भर के सहयोगी और उनके "शिट्स क्रीक" के सह-कलाकार बने.
ये दोनों स्केच शो "एससीटीवी" के लीड कलाकारों में शामिल थे. यह सीरीज, जो 1970 के दशक में कनाडाई टीवी पर शुरू हुई और अमेरिका में एनबीसी पर प्रसारित हुई, ने हास्य कलाकारों के एक दिग्गज ग्रुप को सामने लाया, जिनके साथ ओ'हारा ने अक्सर काम किया, जिनमें मार्टिन शॉर्ट, जॉन कैंडी, एंड्रिया मार्टिन, रिक मोरानिस और जो फ्लैहर्टी शामिल हैं.
ओ'हारा को इस शो के लिए लेखन के लिए अपना पहला एमी पुरस्कार मिला था. कॉमेडी सीरीज में बेस्ट एक्ट्रेस का उनका दूसरा पुरस्कार चार दशक बाद "शिट्स क्रीक" के लिए मिला, जो उनके करियर की एक शानदार उपलब्धि थी और उनकी हास्य प्रतिभा का सटीक उदाहरण था.
लेवी और उनके बेटे डैन द्वारा निर्मित सीबीसी की यह छोटी सी सीरीज, जिसमें एक धनी परिवार को एक छोटे से कस्बे में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, अपने छठे और अंतिम सीजन में एमी पुरस्कारों पर छा गई. इसने हमेशा से ही सबकी चहेती रहीं ओ'हारा को प्रशंसकों की एक नई पीढ़ी दी और उन्हें सांस्कृतिक आकर्षण का केंद्र बना दिया.
उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि उन्होंने मोइरा, जो एक पूर्व सोप ओपेरा स्टार थीं, की कल्पना एक ऐसी महिला के रूप में की थी जिसने एक अमीर से शादी की थी और वह सबको यह याद दिलाना चाहती थी कि वह भी खास है. ओ'हारा ने बताया कि मध्य अटलांटिक के लहजे और जटिल शब्दावली के साथ, मोइरा किसी और की तरह नहीं बोलती थी और अलग दिखने की अपनी इच्छा को दर्शाने के लिए "फ्रिपेट," "पेटिफॉगिंग" और "अनसिनस" जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती थी. मोइरा की आवाज को परफेक्ट बनाने के लिए, ओ'हारा पुरानी शब्दावली की किताबों को पढ़ती थीं और लिखे हुए डायलॉग्स को और भी अधिक "मोइरा-शैली" में ढालती थीं.
इस भूमिका के लिए ओ'हारा ने गोल्डन ग्लोब और दो एसएजी पुरस्कार भी जीते थे. शुरुआत में, हॉलीवुड को ओ'हारा और उनके टैलेंट के साथ तालमेल बिठाना पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था. उन्होंने मार्टिन स्कोर्सेसी की 1985 की फिल्म "आफ्टर आवर्स" और टिम बर्टन की 1988 की फिल्म "बीटलजूइस" में अटपटे सहायक किरदार निभाए. एक ऐसी भूमिका जिसे उन्होंने 2024 में आई सीक्वल में भी दोहराया.
उन्होंने "होम अलोन" की फिल्मों में एक भयभीत मां की भूमिका को लगभग सहजता से निभाया, जिसने गलती से अपने बच्चे को छोड़ दिया था. ये फिल्में 1990 के दशक की शुरुआत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से थीं और क्रिसमस के माहौल ने इन्हें टीवी पर सदाबहार बना दिया. इन फिल्मों ने उन्हें ऐसे सहज स्नेह के क्षण दिए जो उन्हें अक्सर नहीं मिलते थे.
उनकी सह-कलाकार कल्किन भी शुक्रवार को उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों में शामिल थीं. कल्किन ने इंस्टाग्राम पर फिल्म 'होम अलोन' की एक तस्वीर और उसी पोज की हालिया रीक्रिएशन के साथ लिखा, 'माँ, मुझे लगा कि हमारे पास समय है. मैं और समय चाहती थी. मैं आपके बगल में कुर्सी पर बैठना चाहती थी. मैंने आपकी बातें सुनीं, लेकिन मुझे अभी बहुत कुछ कहना था, मैं आपसे प्यार करता हूं.
मेरिल स्ट्रीप, जिन्होंने "हार्टबर्न" में ओ'हारा के साथ काम किया था, ने एक बयान में कहा कि उन्होंने "अपने कैरेक्टर के प्रति तीव्र करुणा के माध्यम से हमारी दुनिया में प्यार और रोशनी लाई.
"होम अलोन" के बाद ओ'हारा को हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में भूमिकाएं नहीं मिलीं, लेकिन क्रिस्टोफर गेस्ट द्वारा मॉक्युमेंट्री की एक सीरीज के लिए एक साथ लाए गए इम्प्रोव पेशेवरों के दल के साथ उन्हें अपनी जगह मिल गई, जिसकी शुरुआत 1996 की "वेटिंग फॉर गफमैन" से हुई और 2000 की "बेस्ट इन शो", 2003 की "ए माइटी विंड" और 2006 की "फॉर योर कंसीडरेशन" के साथ जारी रही.
"बेस्ट इन शो" इस सीरीज की सबसे बड़ी हिट और सबसे यादगार फिल्म थी. इसमें वह और लेवी विवाहित जोड़े गैरी और कूकी फ्लेक की भूमिका निभाते हैं, जो अपने नॉरविच टेरियर को डॉग शो में ले जाते हैं और रास्ते में लगातार कूकी के पूर्व प्रेमियों से मिलते रहते हैं.
“मैं बेहद दुखी हूं,” गेस्ट ने एपी को दिए एक बयान में कहा, 'हमने अपने युग के एक महान हास्य कलाकार को खो दिया है. टोरंटो में जन्मी और पली-बढ़ी ओ'हारा, आयरिश मूल के एक कैथोलिक परिवार में सात बच्चों में से छठी थीं. उन्होंने बर्नहैमथोर्प कॉलेजिएट इंस्टीट्यूट से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जो एक वैकल्पिक हाई स्कूल है.
उन्होंने 20 वर्ष की आयु में सेकंड सिटी में गिल्डा रैडनर की सहायक के रूप में काम करना शुरू किया, इससे पहले कि रैडनर "सैटरडे नाइट लाइव" के लिए चली गईं.
लगभग 50 साल बाद, उनकी आखिरी रोल "द स्टूडियो" में सेठ रोगन की अनिच्छुक कार्यकारी सलाहकार और फ्रीलांस फिक्सर के रूप में और एचबीओ के "द लास्ट ऑफ अस" में पेड्रो पास्कल और अन्य डिस्टोपिया पीड़ितों की चिकित्सक के रूप में एक नाटकीय भूमिका थीं. दोनों भूमिकाओं के लिए उन्हें एमी नामांकन मिला. अपने करियर में उन्हें कुल 10 एमी पुरस्कार मिले.
पास्कल ने इंस्टाग्राम पर कहा, “आपके पास होना कितना अद्भुत है, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, मेरे जीवन में अब रोशनी कम हो गई है. इस महीने की शुरुआत में, रोजेन ने इंस्टाग्राम पर अपनी और ओ'हारा की “द स्टूडियो” के दूसरे सीजन की शूटिंग की एक तस्वीर साझा की थी. ओ'हारा के परिवार में उनके पति बो वेल्च, बेटे मैथ्यू और ल्यूक, और भाई-बहन माइकल ओ'हारा, मैरी मार्गरेट ओ'हारा, मौरीन जॉली, मार्कस ओ'हारा, टॉम ओ'हारा और पेट्रीसिया वालिस शामिल हैं.