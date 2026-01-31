ETV Bharat / entertainment

एमी अवार्ड विजेता और मशहूर अभिनेत्री कैथरीन ओ'हारा का 71 की उम्र में निधन, सेलेब्स जता रहे शोक



लॉस एंजिल्स: प्रतिभाशाली कनाडाई मूल की कॉमेडियन एक्ट्रेस और 'SCTV' की कलाकार कैथरीन ओ'हारा का शुक्रवार को निधन हो गया. वह 71 वर्ष की थीं. उन्होंने दो “होम अलोन” फिल्मों में मैकाले कल्किन की परेशान मां की भूमिका निभाई थी और “शिट्स क्रीक” में नाटकीय रूप से भोली अमीर महिला मोइरा रोज के किरदार के लिए एमी पुरस्कार जीता था. क्रिएटिव आर्टिस्ट्स एजेंसी में उनके प्रतिनिधियों के एक बयान के अनुसार, ओ'हारा का लॉस एंजिल्स स्थित उनके घर में “कुछ समय की बीमारी के बाद” निधन हो गया. ओ'हारा के करियर की शुरुआत 1970 के दशक में टोरंटो के सेकंड सिटी कॉमेडी ग्रुप से हुई थी. वहीं उन्होंने पहली बार यूजीन लेवी के साथ काम किया, जो उनके जीवन भर के सहयोगी और उनके "शिट्स क्रीक" के सह-कलाकार बने. ये दोनों स्केच शो "एससीटीवी" के लीड कलाकारों में शामिल थे. यह सीरीज, जो 1970 के दशक में कनाडाई टीवी पर शुरू हुई और अमेरिका में एनबीसी पर प्रसारित हुई, ने हास्य कलाकारों के एक दिग्गज ग्रुप को सामने लाया, जिनके साथ ओ'हारा ने अक्सर काम किया, जिनमें मार्टिन शॉर्ट, जॉन कैंडी, एंड्रिया मार्टिन, रिक मोरानिस और जो फ्लैहर्टी शामिल हैं. ओ'हारा को इस शो के लिए लेखन के लिए अपना पहला एमी पुरस्कार मिला था. कॉमेडी सीरीज में बेस्ट एक्ट्रेस का उनका दूसरा पुरस्कार चार दशक बाद "शिट्स क्रीक" के लिए मिला, जो उनके करियर की एक शानदार उपलब्धि थी और उनकी हास्य प्रतिभा का सटीक उदाहरण था. लेवी और उनके बेटे डैन द्वारा निर्मित सीबीसी की यह छोटी सी सीरीज, जिसमें एक धनी परिवार को एक छोटे से कस्बे में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, अपने छठे और अंतिम सीजन में एमी पुरस्कारों पर छा गई. इसने हमेशा से ही सबकी चहेती रहीं ओ'हारा को प्रशंसकों की एक नई पीढ़ी दी और उन्हें सांस्कृतिक आकर्षण का केंद्र बना दिया. उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि उन्होंने मोइरा, जो एक पूर्व सोप ओपेरा स्टार थीं, की कल्पना एक ऐसी महिला के रूप में की थी जिसने एक अमीर से शादी की थी और वह सबको यह याद दिलाना चाहती थी कि वह भी खास है. ओ'हारा ने बताया कि मध्य अटलांटिक के लहजे और जटिल शब्दावली के साथ, मोइरा किसी और की तरह नहीं बोलती थी और अलग दिखने की अपनी इच्छा को दर्शाने के लिए "फ्रिपेट," "पेटिफॉगिंग" और "अनसिनस" जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती थी. मोइरा की आवाज को परफेक्ट बनाने के लिए, ओ'हारा पुरानी शब्दावली की किताबों को पढ़ती थीं और लिखे हुए डायलॉग्स को और भी अधिक "मोइरा-शैली" में ढालती थीं. इस भूमिका के लिए ओ'हारा ने गोल्डन ग्लोब और दो एसएजी पुरस्कार भी जीते थे. शुरुआत में, हॉलीवुड को ओ'हारा और उनके टैलेंट के साथ तालमेल बिठाना पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था. उन्होंने मार्टिन स्कोर्सेसी की 1985 की फिल्म "आफ्टर आवर्स" और टिम बर्टन की 1988 की फिल्म "बीटलजूइस" में अटपटे सहायक किरदार निभाए. एक ऐसी भूमिका जिसे उन्होंने 2024 में आई सीक्वल में भी दोहराया.