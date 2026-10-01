ETV Bharat / entertainment

शिल्पा शेट्टी की बहन से अक्षरा सिंह तक, सेलेब्स कर रहे पैसेंजर्स की जान बचाने वाले कैप्टन स्मित माछर के साहस की तारीफ

फिल्मी सितारों ने प्लेन में पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए पायलट कैप्टन स्मित माछर के साहस की तारीफ की.

Captain Smit Machchhar
कैप्टन स्मित माछर (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 1, 2026 at 3:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: फ्लाईदुबई की एक फ़्लाइट में हवा में हुई एक घटना के दौरान भारतीय पायलट कैप्टन स्मित माछर ने जिस हिम्मत और समझदारी से काम लिया, उसके लिए भारतीय सेलिब्रिटीज और नेताओं ने उनकी काफी तारीफ की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी इस सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया.

रवीना टंडन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर कई पोस्ट शेयर करके स्मित माछर की बहादुरी और यात्रियों की जान बचाने में उनकी भूमिका की तारीफ की. सोनम कपूर ने भी सोशल मीडिया पर पायलट की हिम्मत की सराहना की. वहीं, शिल्पा शेट्टी की बहन-एक्ट्रेस शमिता शेट्टी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट साझा करते हुए कैप्टन की सराहना में लिखा, 'साहस और बहादुरी अपने चरम पर.

RAVEENA on Captain Smit Machchhar
रवीना टंडन का पोस्ट (IG)
sonam on Captain Smit Machchhar
सोनम कपूर का पोस्ट (IG)

नीतू सिंह-ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर ने भी कैप्टन की सूझबूझ की तारीफ की है. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा है, 'कैप्टन स्मित माछर को मेरा सलाम, घायल होने के बावजूद निडर और 174 लोगों की जान बचाने का साहस रखने वाले,एक सच्चे हीरो.'

Riddhima Kapoor
रिद्धिमा कपूर का पोस्ट (IG)
akshara singh
अक्षरा सिंह का पोस्ट (IG)

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने लिखा है, 'साहस सिर्फ शब्द नहीं, मुश्किल वक्त में लिया गया एक सही फैसला है. पायलट कैप्टन स्मित माछर ने अपनी जान की परवाह किए बिना संकट की घड़ी में जिस साहस, सूझबूझ और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया, वह पूरे देश के लिए गर्व की बात है. घायल होने के बावजूद उन्होंने विमान में सवार सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई. कैप्टन स्मित माछर को सलाम. आपका साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण हमेशा याद रखा जाएगा.'

shamita shetty
शमिता शेट्टी का पोस्ट (IG)

शेफ कुणाल कपूर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'कैप्टन स्मित माछर ने ऐसे समय में अद्भुत साहस दिखाया जब हर सेकंड कीमती था. गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने विमान में सवार लोगों की सुरक्षा के लिए संघर्ष जारी रखा और 174 लोगों की जान बचाने में मदद की. खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना, खासकर ऐसी स्थिति में, बहुत साहस का काम है. उनकी बहादुरी, सूझ-बूझ और हिम्मत को दिल से सलाम.'

एएनआई के मुताबिक, बुधवार को जब माछर दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 उड़ा रहे थे, तब कॉकपिट में कहा-सुनी हो गई. गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, बताया जाता है कि वे कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहे, जिससे यात्री और क्रू मेंबर बीच-बचाव कर सके. इसके बाद विमान का रास्ता बदला गया और उसे सऊदी अरब के तबुक में सुरक्षित उतारा गया. माछर का अभी तबुक के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है. पीएम मोदी ने माछर के साहस के लिए उनको हीरो बताया और दूसरों की जान बचाने के लिए उनकी हिम्मत की तारीफ की.

कौन है कैप्टन स्मित माछर?
मच्छर एक अनुभवी पायलट हैं जो अभी यूएई की एयरलाइन फ्लाईदुबई में डायरेक्ट-एंट्री कैप्टन के तौर पर काम कर रहे हैं. उन्हें कमर्शियल एविएशन में 13 साल से ज्यादा का अनुभव है और उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 9,750 घंटे उड़ान भरी है, जिसमें ज्यादातर समय उन्होंने बोइंग 737 विमान उड़ाया है. फ्लाईदुबई में आने से पहले, उन्होंने भारतीय एयरलाइन स्पाइसजेट के साथ 11 साल बिताए, जहां वे लाइन ट्रेनिंग कैप्टन के पद पर थे.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

CAPTAIN SMIT MACHCHHAR
CAPTAIN SMIT MACHCHHAR NEWS
CELEBS ON CAPTAIN SMIT MACHCHHAR
पायलट कैप्टन स्मित माछर
CAPTAIN SMIT MACHCHHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.