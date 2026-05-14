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Cannes Film Festival: साड़ी से शाही आउटफिट तक, कान्स में पहली ही मौजूदगी से छा गईं ये भारतीय सुंदरियां

ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण तक, कान्स फिल्म फेस्टिवल में हर एक्ट्रेस ने अपने डेब्यू लुक से अलग छाप छोड़ी.

Alia Bhatt
आलिया भट्ट (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 14, 2026 at 8:58 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में से एक कान्स फिल्म फेस्टिवल सिर्फ सिनेमा ही नहीं, बल्कि फैशन और ग्लैमर का भी सबसे बड़ा मंच माना जाता है. हर साल दुनियाभर की बड़ी हस्तियां रेड कार्पेट पर अपने शानदार अंदाज से लोगों का ध्यान खींचती हैं. भारतीय अभिनेत्रियां भी कान्स के मंच पर अपने स्टाइल, पारंपरिक ड्रेस और ग्लैमरस लुक्स से खास पहचान बना चुकी हैं.

ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और अदिति राव हैदरी तक, हर अभिनेत्री ने अपने डेब्यू लुक से फैशन की दुनिया में अलग छाप छोड़ी. किसी ने साड़ी में भारतीय संस्कृति का जलवा दिखाया तो किसी ने इंटरनेशनल कॉउचर के जरिए हॉलीवुड ग्लैमर को अपनाया.

ऐश्वर्या राय बच्चन
हर साल मई का महीना ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम पर रहता है. कान्स फिल्म फेस्टिवल में उनकी मौजूदगी हमेशा चर्चा का विषय बनती है. ऐश्वर्या ने साल 2002 में कान्स में डेब्यू किया था. इस खास मौके पर उन्होंने डिजाइनर नीता लुल्ला की डिजाइन की हुई पीले रंग की साड़ी पहनी थी, जिसने उन्हें तुरंत फैशन आइकन बना दिया.

प्रियंका चोपड़ा
साल 2019 में प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस के साथ कान्स फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू किया था. रेड कार्पेट पर उनकी एंट्री ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. अपने पहले कान्स अपीयरेंस के लिए प्रियंका ने विंटेज रोबेर्टो केवाली का ब्लैक शिमरिंग गाउन पहना था. इस गाउन में थाई-हाई स्लिट और रेड स्पार्कल डिटेलिंग थी, जिसने उनके लुक को बेहद ग्लैमरस बना दिया.

हालांकि बाद में प्रियंका ने खुलासा किया कि रेड कार्पेट पर जाने से कुछ मिनट पहले उनके गाउन की जिप टूट गई थी, जिससे वह काफी घबरा गई थीं. बावजूद इसके उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना लुक कैरी किया.

दीपिका पादुकोण
साल 2010 में दीपिका पादुकोण ने 63वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू किया था. उन्होंने डिजाइनर रोहित बाल की आइवरी और गोल्ड साड़ी पहनकर रेड कार्पेट पर कदम रखा था. दीपिका का यह लुक ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का शानदार मेल था. हाई-शाइन ब्लाउज और प्लंजिंग बैक डिजाइन ने उनकी साड़ी को बेहद ग्लैमरस बना दिया.

इसके बाद के वर्षों में दीपिका सब्यसाची मुखर्जी की स्ट्राइप्ड, सीक्विन्ड साड़ी और अबू जानी और संदीप खोसला की डिजाइन की हुई व्हाइट रफल्ड साड़ी में भी नजर आईं. इस खास साड़ी में 1200 पर्ल्स और 200 क्रिस्टल्स से कढ़ाई की गई थी.

आलिया भट्ट
आलिया भट्ट का कान्स डेब्यू भी काफी चर्चाओं में रहा. कान्स 2026 के रेड कार्पेट पर उन्होंने ब्लश टोन वाला कॉउचर गाउन पहना, जिसे डिजाइनर तमारा राल्फ ने तैयार किया था. इस आउटफिट में स्कल्प्टेड कॉर्सेट, लंबी ट्रेन और फ्लोइंग शिफॉन स्कार्फ शामिल था, जिसने विंटेज हॉलीवुड ग्लैमर की याद दिलाई.

अपने पहले रेड कार्पेट अपीयरेंस के लिए आलिया ने शिअपरेल्ली का हाउट कॉउचर गाउन पहना, जिसे डिजाइनर डैनियल रोजबेरी ने डिजाइन किया था. इसमें फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी और स्कल्प्टेड डिटेलिंग देखने को मिली.

इसके बाद उन्होंने शिमरिंग एम्बेलिशमेंट्स और स्टेटमेंट हेडपीस के साथ नेवी जियोर्जियो अरमानी प्रिवे गाउन चुना. क्लोजिंग सेरेमनी में आलिया ने साड़ी से प्रेरित कस्टम गुच्ची आउटफिट पहना, जिसमें स्वारोवस्की क्रिस्टल और ब्रांड का सिग्नेचर मोनोग्राम डिटेलिंग शामिल था.

अदिति राव हैदरी
अदिति राव हैदरी ने साल 2022 में 75वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लिया था. इस दौरान उन्होंने सब्यसाची मुखर्जी की आइवरी ऑर्गेंजा साड़ी पहनी, जिसमें फुल लेंथ ब्लाउज के साथ उनका लुक बेहद रॉयल नजर आया.

साल 2025 में अदिति ने फिर कान्स में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. इस बार उन्होंने कच्चा आम की सुल्तानाह रेड मशरू साड़ी पहनी. सिंदूर, बड़ी बिंदी और हेरिटेज जूलरी के साथ उनका यह अंदाज भारतीय पारंपरिक सौंदर्य की खूबसूरत झलक बन गया.

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