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Cannes Film Festival: साड़ी से शाही आउटफिट तक, कान्स में पहली ही मौजूदगी से छा गईं ये भारतीय सुंदरियां

आलिया भट्ट ( IANS )

हैदराबाद: दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में से एक कान्स फिल्म फेस्टिवल सिर्फ सिनेमा ही नहीं, बल्कि फैशन और ग्लैमर का भी सबसे बड़ा मंच माना जाता है. हर साल दुनियाभर की बड़ी हस्तियां रेड कार्पेट पर अपने शानदार अंदाज से लोगों का ध्यान खींचती हैं. भारतीय अभिनेत्रियां भी कान्स के मंच पर अपने स्टाइल, पारंपरिक ड्रेस और ग्लैमरस लुक्स से खास पहचान बना चुकी हैं. ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और अदिति राव हैदरी तक, हर अभिनेत्री ने अपने डेब्यू लुक से फैशन की दुनिया में अलग छाप छोड़ी. किसी ने साड़ी में भारतीय संस्कृति का जलवा दिखाया तो किसी ने इंटरनेशनल कॉउचर के जरिए हॉलीवुड ग्लैमर को अपनाया. ऐश्वर्या राय बच्चन

हर साल मई का महीना ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम पर रहता है. कान्स फिल्म फेस्टिवल में उनकी मौजूदगी हमेशा चर्चा का विषय बनती है. ऐश्वर्या ने साल 2002 में कान्स में डेब्यू किया था. इस खास मौके पर उन्होंने डिजाइनर नीता लुल्ला की डिजाइन की हुई पीले रंग की साड़ी पहनी थी, जिसने उन्हें तुरंत फैशन आइकन बना दिया. प्रियंका चोपड़ा

साल 2019 में प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस के साथ कान्स फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू किया था. रेड कार्पेट पर उनकी एंट्री ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. अपने पहले कान्स अपीयरेंस के लिए प्रियंका ने विंटेज रोबेर्टो केवाली का ब्लैक शिमरिंग गाउन पहना था. इस गाउन में थाई-हाई स्लिट और रेड स्पार्कल डिटेलिंग थी, जिसने उनके लुक को बेहद ग्लैमरस बना दिया. हालांकि बाद में प्रियंका ने खुलासा किया कि रेड कार्पेट पर जाने से कुछ मिनट पहले उनके गाउन की जिप टूट गई थी, जिससे वह काफी घबरा गई थीं. बावजूद इसके उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना लुक कैरी किया.