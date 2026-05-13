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Cannes Film Festival 2026: हुस्न की मल्लिका बनकर कान्स में पहुंचीं उर्वशी रौतेला, वियतनामी गाउन और स्टाइलिश मांग टीका में बिखेरा जलवा

एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला कान्स फिल्म फेस्टिवल में पांचवीं बार शिरकत की हैं. उन्होंने इस ग्लोबल इवेंट से अपने ग्लैमरस लुक की एक झलक शेयर की.

Urvashi Rautela
उर्वशी रौतेला (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 13, 2026 at 12:40 PM IST

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हैदराबाद: कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 की ओपनिंग 12 मई को हुई. इस ओपनिंग सेरेमनी में ग्लोबल स्टार्स ने बड़े ही शानदार अंदाज में शिरकत की, लेकिन उर्वशी रौतेला ने, जिस अवतार के साथ रेड कार्पेट पर आईं, सभी की निगाहें उन्हीं पर टिकी रह गईं. लगातार पांचवें साल कान्स में वापसी करते हुए, इस सुंदरी ने फ्रेंच रिवेरा में अपने एक बेहद शानदार लुक के साथ रेड-कार्पेट पर जबरदस्त जलवा बिखेरा. उनका यह अंदाज फैशन के प्रति उनके बेबाक और बोल्ड रवैये को पूरी तरह से जाहिर कर रहा था.

उर्वशी ने कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 की ओपनिंग सेरेमनी के लिए एक वियतनामी डिजाइनर के बनाए आउटफिट में अपनी एक शानदार तस्वीर शेयर की. उन्होंने इंस्टाग्राम पर फ्रेंच रिवेरा से अपनी एक तस्वीर पोस्ट की. मर्सी कान्स फिल्म महोत्सव 2026 की ओपनिंग सेरेमनी. पियरे साल्वादोरी की 'द इलेक्ट्रिक वीनस'.

उर्वशी वियतनामी लेबल 'जोलीपॉली कुटूर' की एक शिमरिंग सिल्वर ड्रेस पहनकर सामने आईं. यह फिटिंग वाली ड्रेस क्रिस्टल, सेक्विन और बारीक मोतियों के काम से सजी हुई थी, जो हर एंगल से रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रही थी. इस पूरे ड्रेस में चार चांद लगा रहे थे बड़े आकार के, लहराते हुए केप स्लीव्स. इस गाउन में चांदी के क्रिस्टल की कढ़ाई, ट्रांसपेरेंट डिटेलिंग और ड्रामेटिक केप-स्टाइल स्लीव्स थे.

लेकिन, सबसे खास बात थी उनका शानदार हेडपीस. इस इंटरनेशनल फैशन मोमेंट में देसी टच जोड़ते हुए, उर्वशी ने अपने लुक को एक शानदार और स्टाइलिश मांग टीका एक्सेसरी से सजाया, जिसमें चिड़िया का डिजाइन और चमकीले लटकन थे. उन्होंने इसे लटकते हुए झुमकों और एक अनोखे, सजे-धजे क्लच के साथ पहना, जो उनके सिल्वर लुक के साथ एकदम मेल खा रहा था.

अपने ब्यूटी लुक को और ग्लैमरस बनाए रखने के लिए, एक्ट्रेस ने सिल्वर-टोन्ड शिमरी आईशैडो, विंग्ड आईलाइनर, गुलाबी गाल और न्यूड लिप्स को चुना. उनके बालों को एक स्लीक बन में स्टाइल किया गया था, जिससे ड्रामेटिक ज्वेलरी और कपड़ों की बारीक कारीगरी ही सबका ध्यान अपनी ओर खींचती रही.

कान्स फिल्म फेस्टिवल के 79वें एडिशन की बात करें तो, जिसका समापन 23 मई को होगा, फ्रेंच एक्ट्रेस आई हैदरा ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी की होस्ट होंगी. इसकी शुरुआत फ्रेंच पीरियड-कॉमेडी फिल्म 'द इलेक्ट्रिक किस' से हुई.

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