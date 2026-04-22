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कान्स 2026 के लिए सेलेक्ट हुई 'शैडोज ऑफ द मूनलेस नाइट्स', डायरेक्टर बोलीं- सपने को सच कर दिखाया

यह गुड न्यूज देते हुए FTII ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII), पुणे को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई एक स्टूडेंट फिल्म को 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल के 'ला सिनेफ' प्रोग्राम के लिए आधिकारिक तौर पर चुना गया है. यह फेस्टिवल 12 मई से 23 मई 2026 तक फ्रांस के कान्स शहर में होगा.'

22 अप्रैल को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इंस्टाग्राम पर 'शैडोज ऑफ द मूनलेस नाइट्स' का पोस्टर साझा किया है और बताया कि इस शॉर्ट फिल्म ने ला सिनेफ के लिए सेलेक्ट हुई है. FTII ने अपने नोट में फिल्म की कहानी का सारांश भी बताया है.

हैदराबाद: मेहर मल्होत्रा ​​की डायरेक्ट की हुई 'शैडोज ऑफ द मूनलेस नाइट्स' को कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में ला सिनेफ कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए चुना गया है. फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) ने सोशल मीडिया पर इस शॉर्ट फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी है.

'शैडोज ऑफ द मूनलेस नाइट्स' के डायरेक्टर और इसकी कहानी पर प्रकाश डालते हुए इंस्टीट्यूट ने आगे लिखा है, 'चुनी गई फिल्म, 'शैडोज ऑफ द मूनलेस नाइट्स' का निर्देशन मेहर मल्होत्रा ​​ने किया है. मेहर 2020 बैच के स्टूडेंट हैं और 'डायरेक्शन और स्क्रीनप्ले राइटिंग' में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हैं. यह फिल्म एक रात की शिफ्ट में काम करने वाले फैक्ट्री मजदूर की कहानी है, जो थकान और शहरी मजदूरी के कारण होने वाली नींद की कमी के बोझ से जूझ रहा है.'

ला सिनेफ के बारे में बताते हुए इंस्टीट्यूट ने आखिरी में लिखा है, 'ला सिनेफ कान्स फिल्म फेस्टिवल का एक प्रतिष्ठित हिस्सा है, जो दुनिया भर के जाने-माने फिल्म स्कूलों की स्टूडेंट फिल्मों को डेडिकेट किया गया है. इस सेक्शन में फिल्म का चुना जाना, उभरते हुए फिल्ममेकर्स के लिए एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय पहचान मानी जाती है. 2017 के बाद से यह FTII की पांचवीं स्टूडेंट फिल्म है जिसे 'ला सिनेफ' में जगह मिली है. यह इस बात की पुष्टि करता है कि इंस्टीट्यूट की मौजूदगी इस विश्व-प्रसिद्ध सिनेमाई मंच पर लगातार बनी हुई है.'

मेहर मल्होत्रा ने जाहिर की खुशी

फिल्म के सेलेक्शन पर डायरेक्टर मेहर मल्होत्रा ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने भी इंस्टाग्राम पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा है, 'यह बताते हुए हम बेहद खुशी हो रही है कि हमारी शॉर्ट फिल्म 'शैडोज ऑफ द मूनलेस नाइट्स' का वर्ल्ड प्रीमियर कान्स में ला सिनेफ के ऑफिशियल सिलेक्शन के हिस्से के तौर पर होने जा रहा है. जिंदगी आसान नहीं होती, एक कलाकार होना भी आसान नहीं है, लेकिन ऐसे पल आपको सपनों पर यकीन दिलाते हैं. यह उस सपने के नाम है जो मैंने देखा था, और उन लोगों के नाम है जिनका विश्वास और हुनर ​​इतना जबरदस्त था कि उन्होंने इस सपने को सच कर दिखाया. बहुत-बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हम जैसे सपने देखने वालों को इतनी खुशी दी.'

'शैडोज ऑफ द मूनलेस नाइट्स' के बारे में

मेहर मल्होत्रा की निर्देशित 'शैडोज ऑफ द मूनलेस नाइट्स' 24 मिनट की पंजाबी भाषा की शॉर्ट फिल्म है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह शॉर्ट फिल्म दुनिया भर में 2750 एंट्री में से चुनी गई 14 लाइव-एक्शन और पांच एनिमेटेड शॉर्ट फिल्मों में से एक है.