ETV Bharat / entertainment

कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 के ऑफिशियल सिलेक्शन का एलान, देखें कॉम्पिटिशन से स्पेशल स्क्रीनिंग तक की पूरी लिस्ट

हैदराबाद: 2026 के लिए कान्स फिल्म फेस्टिवल का ऑफिशियल सिलेक्शन की पूरी लिस्ट जारी की गई. 9 अप्रैल को पूरे कॉम्पिटिशन लाइनअप का एलान किया गया. कान्स फिल्म फेस्टिवल 12 मई से 23 मई तक चलेगा. यह पियरे साल्वाडोरी की फ्रेंच फिल्म 'द इलेक्ट्रिक किस' से शुरू होने वाला है.

नो अदर चॉइस के डायरेक्टर पार्क चान-वूक जूरी के प्रेसिडेंट हैं, जबकि फिल्ममेकर पीटर जैक्सन और जानी-मानी एक्ट्रेस बारबरा स्ट्रीसैंड को ऑनरेरी पाल्मे डी’ओर दिया जाएगा. इस साल के सिलेक्शन की खास बातों में इरा सैक्स की 'द मैन आई लव' शामिल है, जो 1980 के दशक के न्यूयॉर्क में एड्स संकट पर बनी एक ड्रामा है.

इसमें रामी मालेक, टॉम स्टरिज, लूथर फोर्ड, रेबेका हॉल और एबन मॉस-बचराच हैं. फरहादी अपनी दूसरी फ्रेंच फिल्म, पैरेलल स्टोरीज का प्रीमियर करेंगे. फिलहाल अगले महीने फ्रेंच रिवेरा में होने वाले वाले कान्स फिल्म फेस्टिवल की ऑफिशियल सिलेक्शन की पूरी लिस्ट नीचे दी गई है...

कॉम्पिटिशन