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Cannes Film Festival 2026: 'फ्योर्ड' ने मारी बाजी, दो पाल्म डी'ओर पाने वाले 10वें डायरेक्टर बने क्रिस्टियन मुंगिउ

कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में क्रिस्टियन मुंगिउ ने बाल शोषण पर आधारित ड्रामा 'फ्योर्ड' के लिए पाल्म डी'ओर अवॉर्ड जीता है.

Cristian Mungiu
क्रिस्टियन मुंगिउ (Getty)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 24, 2026 at 1:51 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: कान्स फिल्म फेस्टिवल के 79वें संस्करण का आधिकारिक तौर पर समापन 23 मई को हुआ. इस दौरान वैश्विक सिनेमा के कुछ सबसे बड़े नाम समापन समारोह के लिए प्रतिष्ठित 'पैलेस डेस फेस्टिवल्स' में एकत्रित हुए. प्रीमियर, स्टैंडिंग ओवेशन, ग्लैमरस रेड कार्पेट पर उपस्थिति और सिनेमाई उत्सवों से भरे कई दिनों के बाद, इस साल के विजेताओं को आखिरकार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में से एक में सम्मानित किया गया.

कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 की शाम का सबसे बड़ा अवॉर्ड 'पाल्म डी'ओर' रोमानियाई फिल्मकार क्रिस्टियन मुंगिउ की निर्देशित फिल्म 'फ्योर्ड' को मिला. क्रिस्टियन मुंगिउ ने फिल्म के सितारों सेबेस्टियन स्टैन और रेनेट रेन्सवे के साथ, प्रस्तुतकर्ता टिल्डा स्विंटन से यह सम्मान ग्रहण किया. यह पल एक बार फिर कान्स में रोमानियाई सिनेमा की एक बड़ी जीत का प्रतीक बना.

अपने जबरदस्त अबॉर्शन ड्रामा 4 मंथ्स 3 वीक्स 2 डेज के कान्स फिल्म फेस्टिवल में टॉप प्राइज जीतने के 19 साल बाद, क्रिस्टियन मुंगियू की पहली इंग्लिश फिल्म 'फ्योर्ड' ने भी वही कमाल दोहराया है. इस जीत के साथ 58 साल के क्रिस्टियन मुंगिउ दो 'पाल्म' पाने वाले 10वें डायरेक्टर बन गए हैं. उनसे पहले अल्फ स्योबर्ग, फ्रांसिस फोर्ड कोपोला, बिले ऑगस्ट, एमिर कुस्तुरिका, शोहेई इमामूरा, डार्डेन भाई, माइकल हानेके, केन लोच और रूबेन ओस्टलुंड यह सम्मान पा चुके हैं.

फ्योर्ड - पाल्म डी'ओर
क्रिस्टियन मुंगियू ने फ्रांस के कान्स में आयोजित समापन समारोह के दौरान 'फ्योर्ड' के लिए 'पाल्म डी'ओर' अवॉर्ड स्वीकार किया.

मिनोटॉर - ग्रां प्री
रूसी निर्देशक और लेखक आंद्रेई ज्व्यागिन्त्सेव को 'मिनोटॉर' के लिए ग्रैंड प्रिक्स अवॉर्ड मिला.

द ड्रीम्ड एडवेंचर - जूरी प्राइज अवार्ड
वालेस्का ग्रिसेबाक ने 'द ड्रीम्ड एडवेंचर' के लिए जूरी प्राइज अवार्ड जीता है.

कावर्ड - बेस्ट एक्टर अवॉर्ड
इमैनुएल मैकिया और वैलेंटीन कैंपेन को 'कावर्ड' के लिए बेस्ट एक्टर अवॉर्ड मिला.

ऑल ऑफ अ सडन - बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड
ताओ ओकामोटो और वर्जिनि एफिरा ने 'ऑल ऑफ अ सडन' में अपने काम के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड जीता है.

द ब्लैक बॉल - बेस्ट डायरेक्टर अवॉर्ड
फिल्ममेकिंग जोड़ी जेवियर एम्ब्रोसी और जेवियर काल्वो ने 'द ब्लैक बॉल' के लिए बेस्ट डायरेक्टर अवॉर्ड हासिल किया है.

'नोट्र सैल्यूट' - बेस्ट स्क्रीनप्ले प्राइज
फ्रांसीसी निर्देशक और पटकथा लेखक इमैनुएल मारे को 'नोट्र सैल्यूट' (ए मैन ऑफ हिज टाइम) के लिए बेस्ट स्क्रीनप्ले प्राइज से सम्मानित किया गया.

बेन'इमाना - कैमरा डी'ओर
मैरी क्लेमेंटाइन दुसाबेजांबो को 'बेन इमाना' के लिए कैमरा डी'ओर से सम्मानित किया गया.

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