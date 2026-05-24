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Cannes Film Festival 2026: 'फ्योर्ड' ने मारी बाजी, दो पाल्म डी'ओर पाने वाले 10वें डायरेक्टर बने क्रिस्टियन मुंगिउ

हैदराबाद: कान्स फिल्म फेस्टिवल के 79वें संस्करण का आधिकारिक तौर पर समापन 23 मई को हुआ. इस दौरान वैश्विक सिनेमा के कुछ सबसे बड़े नाम समापन समारोह के लिए प्रतिष्ठित 'पैलेस डेस फेस्टिवल्स' में एकत्रित हुए. प्रीमियर, स्टैंडिंग ओवेशन, ग्लैमरस रेड कार्पेट पर उपस्थिति और सिनेमाई उत्सवों से भरे कई दिनों के बाद, इस साल के विजेताओं को आखिरकार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में से एक में सम्मानित किया गया.

कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 की शाम का सबसे बड़ा अवॉर्ड 'पाल्म डी'ओर' रोमानियाई फिल्मकार क्रिस्टियन मुंगिउ की निर्देशित फिल्म 'फ्योर्ड' को मिला. क्रिस्टियन मुंगिउ ने फिल्म के सितारों सेबेस्टियन स्टैन और रेनेट रेन्सवे के साथ, प्रस्तुतकर्ता टिल्डा स्विंटन से यह सम्मान ग्रहण किया. यह पल एक बार फिर कान्स में रोमानियाई सिनेमा की एक बड़ी जीत का प्रतीक बना.

अपने जबरदस्त अबॉर्शन ड्रामा 4 मंथ्स 3 वीक्स 2 डेज के कान्स फिल्म फेस्टिवल में टॉप प्राइज जीतने के 19 साल बाद, क्रिस्टियन मुंगियू की पहली इंग्लिश फिल्म 'फ्योर्ड' ने भी वही कमाल दोहराया है. इस जीत के साथ 58 साल के क्रिस्टियन मुंगिउ दो 'पाल्म' पाने वाले 10वें डायरेक्टर बन गए हैं. उनसे पहले अल्फ स्योबर्ग, फ्रांसिस फोर्ड कोपोला, बिले ऑगस्ट, एमिर कुस्तुरिका, शोहेई इमामूरा, डार्डेन भाई, माइकल हानेके, केन लोच और रूबेन ओस्टलुंड यह सम्मान पा चुके हैं.

फ्योर्ड - पाल्म डी'ओर

क्रिस्टियन मुंगियू ने फ्रांस के कान्स में आयोजित समापन समारोह के दौरान 'फ्योर्ड' के लिए 'पाल्म डी'ओर' अवॉर्ड स्वीकार किया.