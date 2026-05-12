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कान्स 2026: आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक आउट, प्रिंटेड गाउन में किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रहीं 'गंगूबाई'

आलिया भट्ट 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल (2026) में एक क्लासी और मॉडर्न अंदाज में ग्लैमरस लुक में नजर आईं. यह लुक इस सीजन का उनका पहला बड़ा फैशन स्टेटमेंट है. इस लुक में आलिया एक रोमांटिक गर्मियों के सपनों जैसी खूबसूरती को अपनाती हुई दिख रही हैं. रेड कार्पेट पर आने से पहले ही, होटल मार्टिनेज से निकलते हुए आलिया की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं.

हैदराबाद: आलिया भट्ट का 'कान्स मोमेंट' आखिरकार आ ही गया है, और फैशन के दीवाने अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पा रहे हैं. आलिया भट्ट कान्स फिल्म फेस्टिवल के लिए फ्रेंच रिवेरा पहुंच चुकी हैं और उनका पहला लुक अब सामने आ गया है, जो कि सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

आउटफिट के बारे में और बात करें तो, आलिया भट्ट ने एक शानदार गाउन पहना था, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. इस गाउन में एक नेकलाइन और पतली स्ट्रैप्स हैं. यह गाउन के नीचे के हिस्से में लहराते हुए, जमीन तक लंबे स्कर्ट शामिल था. इस पर वॉटरकलर-स्टाइल में बना एक लैंडस्केप प्रिंट था, जिसमें हल्के हरे रंग की जमीन, नीला आसमान, लैवेंडर जैसे रंगों की पेंटिंग शामिल थी, जो किसी लहराते हुए घास के मैदान या बगीचे का एहसास दिला रही हैं.

कान्स से आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक (Getty)

कान्स से आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक (Getty)

कान्स से आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक (Getty)

पूरी तरह से ड्रेस पर फोकस रखते हुए आलिया ने मिनिमल एक्सेसरीज चुनी थी. उन्होंने इस कॉउचर मोमेंट को सिर्फ डायमंड स्टड्स और क्लासिक व्हाइट हील्स के साथ स्टाइल किया, जिससे एक बार फिर साबित हो गया कि सिंपल स्टाइलिंग भी सबसे ज्यादा असरदार होती हैं.

कान्स से आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक (Getty)

कान्स से आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक (Getty)

उनका ग्लैमर एकदम फ्रेश और आलिया का सिग्नेचर स्टाइल था. मेकअप की बात करें तो एक्ट्रेस ने सॉफ्ट बेस के साथ गुलाबी गाल, हाइलाइटेड स्किन, हल्का आई मेकअप और ग्लॉसी न्यूड लिप्स रखे थे, जो उनके आउटफिट के पेस्टल रंगों के साथ पूरी तरह से मेल खा रहे थे. उन्होंने अपने इस एलिगेंट लुक को एक स्लीक, साइड-पार्टेड बन के साथ पूरा किया, जिसने उनके पूरे लुक में एक क्लासी अंदाज जोड़ दिया.

कान्स से आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक (Getty)

कान्स से आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक (Getty)

इस बीच 2026 कान्स फिल्म फेस्टिवल और उससे जुड़े कार्यक्रम फ्रांस के कान्स शहर में हो रहे हैं, जो मुख्य रूप से बुलेवार्ड डे ला क्रोइसेट पर स्थित 'पैलेस डेस फेस्टिवल्स एट डेस कांग्रेस' में आयोजित किए जा रहे हैं. यह फेस्टिवल 12 से 23 मई 2026 तक चलेगा, जिसके कार्यक्रम पूरे शहर में आयोजित किए जाएंगे.