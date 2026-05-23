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Cannes 2026: रेड कार्पेट पर कश्मीरी फोक आर्टिस्ट बिलाल भगत, भांड पाथेर परंपरा से जीता दिल

रेड कार्पेट पर कश्मीरी फोक आर्टिस्ट बिलाल भगत ( Image/Special Arrangement )

श्रीनगर के रहने वाले भगत ने फिल्म निर्माता राहत शाह काजमी द्वारा निर्देशित फिल्म 'बॉम्बे स्टोरीज' में कांस्टेबल शिंदे की भूमिका निभाई थी. उन्होंने कहा, "छोटे-छोटे गांवों के चौकों में भांड पाथेर का प्रदर्शन करने से लेकर कान्स तक, यह सफर कहानियों, मेहनत और विश्वास से भरा रहा है.

"मैंने अपने पारंपरिक कश्मीरी फेरन और कराकुल पहनकर कान्स के रेड कार्पेट पर वॉक किया, अपनी जड़ों को पहनने पर मुझे बेहद गर्व महसूस हुआ," भगत ने कहा, जो वर्तमान में फ्रांस में हैं.

कश्मीर की सदियों पुरानी लोक नाट्य परंपरा, भांड पाथेर के प्रदर्शन के लिए जाने जाने वाले भगत ने सोशल मीडिया पर कान्स से तस्वीरें साझा करते हुए कश्मीर के गांवों में प्रदर्शन से लेकर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में से एक तक की अपनी यात्रा के बारे में बताया.

श्रीनगर: कश्मीरी कलाकार और थिएटर कलाकार बिलाल भगत ने 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में पारंपरिक कश्मीरी फेरन और कराकुल टोपी पहनकर रेड कार्पेट पर चलकर कश्मीर की भावना को फ्रेंच रिवेरा में जाकर दुनियाभर में फैलाया.

रेड कार्पेट पर कश्मीरी फोक आर्टिस्ट बिलाल भगत (Image/Special Arrangement)

'बॉम्बे स्टोरीज' के निर्देशक, निर्माता, कलाकारों और क्रू के साथ-साथ मेरे शिक्षकों, घराने, परिवार और दोस्तों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया."

जम्मू-कश्मीर के पुंछ से ताल्लुक रखने वाले काजमी स्वतंत्र फिल्मों के निर्देशन और निर्माण के लिए जाने जाते हैं, जिनमें अक्सर पहचान, संघर्ष और मानवीय संबंधों जैसे विषय शामिल होते हैं. सालों से, उन्होंने मंतोस्तान, लिहाफ, लाइन्स और द कंट्री ऑफ ब्लाइंड जैसी फिल्मों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में फेम पाया है. उनकी लेटेस्ट फिल्म बॉम्बे स्टोरीज इस साल कान्स फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित भारतीय फिल्मों में से एक थी.

रेड कार्पेट पर कश्मीरी फोक आर्टिस्ट बिलाल भगत (Image/Special Arrangement)

भगत की उपस्थिति ने कश्मीरी पहचान और पारंपरिक पोशाक के उत्सव के लिए ध्यान आकर्षित किया, जबकि यह उत्सव अक्सर वैश्विक लक्जरी फैशन से भरा रहता है. अभिनेता और कलाकार ने सिनेमा और व्यापक कलात्मक सहयोग में कदम रखने से पहले कश्मीर के गांवों में सामाजिक रूप से जुड़े भंड पाथर प्रस्तुतियों में प्रदर्शन करते हुए कई वर्ष बिताए हैं.

दक्षिणी फ्रांस के कान्स शहर में आयोजित 79वें कान फिल्म महोत्सव ने एक बार फिर दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं, अभिनेताओं और कलाकारों को एक साथ लाया है. इस संस्करण में भारतीय हस्तियां भी रेड कार्पेट पर और फिल्म कार्यक्रमों में नजर आईं, जिनमें से कई अभिनेताओं ने वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति के लिए पारंपरिक वस्त्रों और परिधानों को चुना.

रेड कार्पेट पर कश्मीरी फोक आर्टिस्ट बिलाल भगत (Image/Special Arrangement)

इस बार भारतीय दर्शकों में ऐश्वर्या राय बच्चन भी शामिल थीं, जिन्होंने अपनी खूबसूरती से सबका ध्यान खींचा. ऐश्वर्या राय बच्चन लंबे समय से कान्स में नियमित रूप से हिस्सा लेती रही हैं और उन्होंने खास तौर पर डिजाइन किया हुआ गहरे नीले रंग का गाउन पहना था. अभिनेत्री इंदिरा धर ने भी फिल्म जगत की कई उभरती और स्थापित हस्तियों के साथ महोत्सव के कार्यक्रमों में भारत का प्रतिनिधित्व किया.

इस साल कान्स में भारतीय फैशन प्रमुख आकर्षणों में से एक रहा, जहां मशहूर हस्तियों ने वैश्विक मंच पर साड़ियों, हस्तनिर्मित आभूषणों और पारंपरिक भारतीय सौंदर्यशास्त्र को अपनाया. डायना पेंटी, हुमा कुरैशी और अदिति राव हैदरी जैसी अभिनेत्रियों ने भी अपने फेस्टिवल लुक में भारतीय परिधानों को प्रमुखता देकर सबका ध्यान आकर्षित किया, वहीं आलिया भट्ट जैसी सितारों के नेतृत्व में कान्स फैशन चर्चाओं में नथ जैसे पारंपरिक आभूषणों पर भी चर्चा हुई.