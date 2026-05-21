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Cannes 2026: नहीं थम रहा जैकलीन फर्नांडिस के फैशन का जलवा, रेड कार्पेट पर दूसरे लुक ने मचाई तबाही

​रिचर्ड क्विन एसएस '26 के एक बेहद खूबसूरत गाउन में जैकलीन ने मॉडर्न कॉउचर ट्विस्ट के साथ पुराने हॉलीवुड ग्लैमर को अपनाया.

Cannes 2026 Jacqueline Fernandez
जैकलीन फर्नांडिस (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 21, 2026 at 5:10 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में अपनी पहली अपीयरेंस से सबको दीवाना बनाने के बाद, एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने एक बार फिर ग्लोबल गिफ्ट गाला में अपने दूसरे लुक से दुनिया भर का ध्यान खींचा है. खूबसूरती, ग्रेस और इंटरनेशनल फैशन को बेहद सहज अंदाज में पेश करते हुए, जैकलीन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो ग्लोबल स्टेज पर सबसे स्टाइलिश भारतीय सेलिब्रिटीज में से एक क्यों हैं.

​रिचर्ड क्विन एसएस '26 के एक बेहद खूबसूरत गाउन में जैकलीन ने मॉडर्न कॉउचर ट्विस्ट के साथ पुराने हॉलीवुड ग्लैमर को अपनाया. इस स्ट्रैपलेस गाउन में आइवरी शेड्स के साथ एक कमाल का लुक देखने को मिला, जिसे उन्होंने ब्लैक ओपेरा ग्लव्स के साथ पेयर किया था, जो इसे क्लासिक होने के साथ-साथ एकदम नया फैशन लुक दे रहा था. इस लुक ने उनकी सोफिस्टिकेशन (शालीनता) को बखूबी दिखाया और उनके नेचुरल ऑरा और कॉन्फिडेंस को बेहद आसानी से सामने लाया.

इस लुक की भव्यता को बढ़ाते हुए महेश नोटनदास की बेहद खूबसूरत ज्वेलरी ने पूरे अपीयरेंस में एक बेहतरीन लग्जरी का तड़का लगा दिया. पर्ल नेकपीस (मोतियों के हार) से लेकर इसकी एलिगेंट डिटेलिंग तक, हर एक चीज कान्स में जैकलीन की इस ग्रेसफुल मौजूदगी को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रही थी.

इंटरनेशनल इवेंट्स में जो बात जैकलीन को सबसे अलग बनाती है, वह सिर्फ उनकी फैशन चॉइस नहीं है, बल्कि वह पॉजिटिव एनर्जी और कॉन्फिडेंस है जो वह अपने हर अपीयरेंस में लेकर आती हैं. चाहे रेड कार्पेट हो, ग्लोबल गाला हो या फिर फैशन इवेंट्स, एक्ट्रेस हमेशा ऐसे यादगार स्टाइल मोमेंट्स देती हैं जो दुनिया भर के दर्शकों को पसंद आते हैं.

इस साल कान्स में उनके अपीयरेंस ने एक बार फिर उनके ग्लोबल फैशन आइकॉन होने के स्टेटस को मजबूत कर दिया है, जो बेहद आसानी से भारतीय प्रतिनिधित्व को इंटरनेशनल कॉउचर के साथ मिलाती हैं और बैक-टू-बैक ग्लोबल लेवल पर चमक रही हैं.

सोशल मीडिया पहले से ही उनके इस लेटेस्ट लुक की तारीफों से भर गया है, जहां फैंस उनकी एलिगेंस (खूबसूरती), चमकते ऑरा और दमदार मौजूदगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. जैसे-जैसे कान्स आगे बढ़ रहा है, जैकलीन फर्नांडिस निश्चित रूप से इस फेस्टिवल में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली भारतीय सेलिब्रिटीज में से एक बनकर उभर रही हैं. अगर कान्स में कोई धमाल मचा सकता है, तो वो जैकलीन ही हैं.

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