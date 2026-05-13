ETV Bharat / entertainment

Cannes 2026: मांथे पर बिंदी, पैरों में पायल, नाक में नथ, साड़ी पहन भारत पवेलियन उद्घाटन समारोह में छाईं आलिया भट्ट

आलिया भट्ट ( Getty )

हैदराबाद: आलिया भट्ट ने कान्स 2026 में अपने ग्लैमरस अवतार का जलवा लगातार बिखेर रही हैं. मॉर्डन लुक के बाद राजी एक्ट्रेस ने देसी अवतार में सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. वह आज, 13 मई को भारत पवेलियन उद्घाटन समारोह में पहुंची. इस समारोह में वह इंडियन ट्रेडिशनल लुक में नजर आई है. उनका यह लुक सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. आलिया भट्ट ने कान्स 2026 में अपने शानदार फैशन का सिलसिला जारी रखते हुए, फेस्टिवल में भारत पवेलियन में एक मॉडर्न इंडियन लुक में नजर आईं. तरुण ताहिलियानी के खास तौर पर डिजाइन किए गए आइवरी रंग के आउटफिट में सजी आलिया ने पारंपरिक कारीगरी और समकालीन फैशन का मेल दिखाया. उनका यह अंदाज़ रिवेरा के बीच बेहद शाही और सहज लग रहा था. इवेंट के बाद आलिया भट्ट ने अपने इस लुक को इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया है. उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें वह अपने लुक को फ्लॉन्ट करती नजर आ रही है. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 'बिना किसी हिचक के, एकदम फिल्मी अंदाज़ में. भारत पवेलियन के उद्घाटन के अवसर पर.' उन्होंने इसे एक व्हाइट हार्ट वाले इमोजी से जोड़ा है.