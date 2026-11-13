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कैंडिडेट्स ट्रेलर: 6 एपिसोड की सीरीज में दिखेगा शतरंज चैंपियन डी. गुकेश का सफर, जानें कब होगी रिलीज

कैंडिडेट्स ट्रेलर ( Poster )

हैदराबाद: डोपामाइन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ने आज 13 नवंबर को कैंडिडेट्स का आधिकारिक ट्रेलर जारी किया. छह एपिसोड की यह सीरीज भारतीय शतरंज की नई पीढ़ी के पांच प्रतिभाशाली खिलाड़ियों डी. गुकेश, आर. प्रज्ञानानंद, आर. वैशाली, अर्जुन एरिगैसी और विदित गुजराथी की कहानी बयां करने जा रही है. जून 2022 से दिसंबर 2024 के बीच फिल्माई गई यह सीरीज इन सभी चैंपियनों के सफर को दिखाने वाली है. इसकी शुरुआत चेन्नई में आयोजित 2022 शतरंज ओलंपियाड की एक बेहद निराशाजनक गलती से होती है और कहानी उस ऐतिहासिक पल तक पहुंचती है, जब 18 साल की उम्र में गुकेश सबसे कम उम्र के निर्विवाद विश्व शतरंज चैंपियन बने.

प्रशांत राज और अभिनीत चुटे के निर्देशन में बनी कैंडिडेट्स का प्रीमियर रविवार, 22 नवंबर को डोपामाइन मीडिया के YouTube चैनल पर होगा. यह वही दिन है, जब जिनेवा में 2026 विश्व चैंपियनशिप का उद्घाटन समारोह आयोजित होगा और गुकेश अपने विश्व खिताब का बचाव करने उतरेंगे. यह सीरीज विश्व चैंपियनशिप मुकाबले के साथ-साथ प्रसारित होगी और 9 दिसंबर को इसके अंतिम दो एपिसोड एक साथ रिलीज किए जाएंगे. यह मुकाबले के 14वें और अंतिम गेम से दो दिन पहले होगा.

क्या होगी कहानी? साल 2013 में चेन्नई के स्टेडियम में सात साल का एक बच्चा बैठकर देख रहा था कि विश्वनाथन आनंद अपना विश्व खिताब हार रहे हैं. उसी समय उसने संकल्प लिया कि वह एक दिन यह खिताब वापस भारत लेकर आएगा. कैंडिडेट्स इसी बच्चे और चार अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कहानी है, जिन्होंने विश्व शतरंज का ताज भारत लाने का सपना देखा. इसमें गुकेश को वापसी के बादशाह, प्रज्ञानानंद को लोगों का चहेता, उनकी बहन वैशाली को पर्दे के पीछे संघर्ष करने वाली खिलाड़ी, अर्जुन को जुनूनी खिलाड़ी और विदित को शानदार वापसी करने वाले खिलाड़ी के रूप में दिखाया गया है. इस सफर में हार का लंबा दौर, शानदार वापसी, शतरंज की बिसात पर दोस्ती की परीक्षा, सालों तक याद रहने वाली करीबी हार और ऐसे परिवारों की कहानियां भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने बच्चों के शतरंज के सपने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बदल दी. आमतौर पर खेलों पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्री में यह दिखाया जाता है कि चैंपियन कैसे बने, लेकिन कैंडिडेट्स की खासियत यह है कि इसे घटनाओं के घटित होने के दौरान ही फिल्माया गया. आठ देशों और क्षेत्रों तथा 14 शहरों में वास्तविक घटनाओं के बीच फिल्माई गई इस सीरीज की टीम गुकेश की ओलंपियाड में हुई गलती, विश्व चैंपियन बनने के बाद उनकी बेबाक प्रतिक्रिया और खिलाड़ियों के घरों के निजी पलों की भी गवाह बनी. इसमें कुछ भी बनावटी, स्क्रिप्टेड या दोबारा फिल्माया हुआ नहीं है. टीम के सदस्यों ने क्या कहा? बिस्वा कल्याण रथ, सीरीज के सह-निर्माता और निर्माता ने कहा, 'शतरंज दुनिया का सबसे शांत खेल दिखाई देता है, लेकिन जब आप इन खिलाड़ियों के साथ समय बिताते हैं, तो समझ आता है कि उनके दिमाग के भीतर कितना शोर और संघर्ष चलता रहता है. हर हार उनके लिए व्यक्तिगत होती है. इस कहानी को महसूस करने के लिए आपको शतरंज के नियम जानने की भी जरूरत नहीं है'.