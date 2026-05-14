तूफान से पहले की शांति: NTRNeel के धमाकेदार फर्स्ट ग्लिम्प्स से पहले मेकर्स ने जारी की नई झलक
फिल्म की पहली झलक 19 मई की आधी रात को आएगी, जो 20 मई को एनटीआर के जन्मदिन के मौके से भी जुड़ी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 14, 2026 at 5:09 PM IST
हैदराबाद: NTRNeel उन सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल है, जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है. मैन ऑफ द मासेस एनटीआर और मशहूर निर्देशक प्रशांत नील जैसे इंडस्ट्री के दो बड़े नाम पहली बार साथ आ रहे हैं, जिससे यह फिल्म बड़े पर्दे पर एंटरटेनमेंट को नए लेवल पर ले जाने वाली एक विशाल सिनेमाई पेशकश बन गई है. फिल्म की पहली झलक 19 मई की आधी रात को आने वाली है, जो 20 मई को एनटीआर के जन्मदिन के मौके से भी जुड़ी है. इसी बीच मेकर्स ने एक नई तस्वीर जारी कर उत्साह को और बढ़ा दिया है.
19 मई की आधी रात होने वाले NTRNeel के बड़े ग्लिम्प्स रिवील से पहले मेकर्स ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें रेगिस्तान में एक शख्स हाथ में डंडा लिए खड़ा नजर आ रहा है. इस तस्वीर ने अब आगे क्या सामने आने वाला है, इसे लेकर फैंस की उत्सुकता और बढ़ा दी है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, तूफान से पहले की शांति, बाकी खाली जगह में क्या भरना है, ये आप जानते हैं'.
The calm before the ________— #NTRNeel (@NTRNeelFilm) May 14, 2026
Rest you know what to fill in the blank.#NTRNeel @tarak9999 #PrashanthNeel pic.twitter.com/P1Ey02Kv0W
हैदराबाद में होने वाले NTR के जन्मदिन के जश्न और 19 मई की आधी रात को रिलीज होने वाली NTRxNeel की झलक के साथ, यह मौका देश भर के फैंस के लिए एक बड़ा सेलिब्रेशन बनने जा रहा है. यह पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों खुशियों को एक साथ लाता है, जिससे उत्साह और इंतजार की एक लहर पैदा हो गई है.
फिल्म ने अपने ऐलान के बाद से ही जबरदस्त चर्चा बटोरी है, और फैंस इसकी हर अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. दो बड़े पावरहाउस नामों के साथ आने से NTRNeel सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल हो चुकी है और दर्शक यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि यह मेगा कोलैबोरेशन बड़े पर्दे पर क्या कमाल दिखाएगा. प्रशांत नील के निर्देशन में बन रही NTRNeel में एनटीआर लीड रोल में नजर आएंगे. फिल्म माइथ्री मूवी मेकर्स और एनटीआर आर्ट्स के बैनर तले बनाई जा रही है.