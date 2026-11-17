कॉल मी बे सीजन 2 की स्ट्रीमिंग डेट का एलान, जानें कब और कहां आएगी अनन्या पांडे की ये सीरीज
कॉल मी बे के मेकर्स ने सीजन 2 की स्ट्रीमिंग डेट का एलान कर दिया है. आइए जानें अनन्या पांडे की सीरीज कब आ रही.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 1:38 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे 'कॉल मी बे' के दूसरे सीज़न के साथ बेला 'बे' चौधरी के रूप में वापसी करने के लिए तैयार हैं. मेकर्स ने आज, 17 नवंबर को सीजन 2 की स्ट्रीमिंग डेट का एलान किया है. यह सीजन 'कॉल मी बे' के स्ट्रीम होने के दो साल बाद प्रीमियर होने जा रहा है. नए सीजन में उनकी उलझी हुई लव लाइफ और जर्नलिज्म के डिमांडिंग करियर को दिखाया जाएगा.
मंगलवार 17 नवंबर को मेकर्स ने सीरीज का नया प्रोमो जारी कर स्ट्रीमिंग डेट का एलान किया है. प्रोमो में अनन्या बे के रोल में हैं और स्टाइलिश आउटफिट में ऑटोरिक्शा की छत पर लेटी हुई हैं. वह कहती हैं, "मैं बे हूं, मैं यहां धमाल मचाने आई हूं. खाओ, प्यार करो और दुआ करो, दिन का पूरा मजा लो."
प्रोमो के अंत में पता चलता है कि नया सीजन 17 दिसंबर को प्रीमियर होगा. इसे शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, 'आज का दिन अपना बना लो, क्योंकि वह फिर से धमाल मचाने आ गई है. प्राइम पर 'कॉल मी बे', नया सीजन, 17 दिसंबर.'
कुछ महीने मेकर्स ने कॉल मी बे सीजन 2 का फर्स्ट लुक जारी किया था, जिसमें सीजन 2 में दिखने वाले किरदारों की झलक दिखाई गई थी. आने वाले सीजन में बे की कहानी आगे बढ़ेगी, जहां वह अपने करियर में तो तरक्की कर रही है, लेकिन साथ ही उसे अपनी उलझी हुई लव लाइफ का भी सामना करना पड़ रहा है.
दो लोग उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में उसे रोमांस, ब्रेकअप और मुश्किल फैसलों के बीच अपना रास्ता खोजना होगा. उसके करीबी दोस्तों का ग्रुप भी वापस आ रहा है, और उनका मशहूर 'बहन कोड' अब नई चुनौतियों का सामना करेगा. इस ग्रुप में एक नया सदस्य भी शामिल होगा, जिसका किरदार श्रुति कमल हासन निभाएंगी.
सीजन 2 में अनन्या पांडे के अलावा, श्रुति हासन भी अहम रोल में हैं. वापसी करने वाली कास्ट में वीर दास, गुरफतेह पीरजादा, वरुण सूद, विहान समत, मुस्कान जाफरी, निहारिका लायरा दत्त, लिसा मिश्रा और मिनी माथुर शामिल हैं.
कॉलिन डी'कुन्हा के डायरेक्शन में बनी कॉल मी बे सीजन 2 को करण जौहर, अदार पूनावाला और अपूर्व मेहता ने धर्माटिक एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. सोमेन मिश्रा और कॉलिन डी'कुन्हा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं. इस सीरीज को इशिता मोइत्रा ने बनाया है, जिन्होंने इसे समीना मोटलेकर, रोहित नायर और नित्तल चंदराना के साथ मिलकर लिखा भी है.