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कॉल मी बे सीजन 2 की स्ट्रीमिंग डेट का एलान, जानें कब और कहां आएगी अनन्या पांडे की ये सीरीज

कॉल मी बे सीजन 2 ( Poster )

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे 'कॉल मी बे' के दूसरे सीज़न के साथ बेला 'बे' चौधरी के रूप में वापसी करने के लिए तैयार हैं. मेकर्स ने आज, 17 नवंबर को सीजन 2 की स्ट्रीमिंग डेट का एलान किया है. यह सीजन 'कॉल मी बे' के स्ट्रीम होने के दो साल बाद प्रीमियर होने जा रहा है. नए सीजन में उनकी उलझी हुई लव लाइफ और जर्नलिज्म के डिमांडिंग करियर को दिखाया जाएगा.

मंगलवार 17 नवंबर को मेकर्स ने सीरीज का नया प्रोमो जारी कर स्ट्रीमिंग डेट का एलान किया है. प्रोमो में अनन्या बे के रोल में हैं और स्टाइलिश आउटफिट में ऑटोरिक्शा की छत पर लेटी हुई हैं. वह कहती हैं, "मैं बे हूं, मैं यहां धमाल मचाने आई हूं. खाओ, प्यार करो और दुआ करो, दिन का पूरा मजा लो."