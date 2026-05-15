कालीकट मॉडलिंग प्रतियोगिता में मंगलुरु की लड़कियों ने मारी बाजी, सिर पर सजा ताज, बैंकॉक विश्व प्रतियोगिता के लिए हुईं सेलेक्ट
कालीकट मॉडलिंग प्रतियोगिता में मंगलुरु की लड़कियों ने ताज अपने नाम किया है. उन्हें बैंकॉक विश्व प्रतियोगिता के लिए चुना गया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 15, 2026 at 7:44 PM IST
मंगलुरु: मंगलुरु की दो लड़कियां एक राष्ट्रीय स्तर की मॉडलिंग और पेजेंट प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए चुनी गई हैं. उनकी उम्र सिर्फ छह और बारह साल है. शहर के 'वैरा फैशन रनवे एंड मॉडलिंग स्कूल' की छात्राएं, लौक्या एस. राय और सचिता राव, कालीकट में आयोजित 'जूनियर मॉडल इंटरनेशनल सीजन-1' प्रतियोगिता की विजेता बनी हैं. अब वे अगस्त में थाईलैंड के बैंकॉक में होने वाली विश्व-स्तरीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी.
कालीकट में 'फैशन रनवे इंस्टीट्यूट' द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय-स्तरीय प्रतियोगिता में देश के अलग-अलग राज्यों से लगभग 89 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था. इस प्रतियोगिता में कई चरण थे, जिनमें टैलेंट शो राउंड, परिचय राउंड, इंटरव्यू राउंड, प्रश्न-उत्तर राउंड, राष्ट्रीय पोशाक राउंड और इवनिंग वियर राउंड शामिल थे. हर चरण में प्रतिभागियों की प्रतिभा, आत्मविश्वास और मंच प्रबंधन क्षमता की परख की गई.
इनमें से, लौक्या एस. राय ने 6 से 8 साल की कैटेगरी में डॉ. टॉड जेएमयू इंडिया का ताज जीता, जबकि सचिता राव ने 10 से 12 साल की कैटेगरी में मिस प्रीटीन जेएमआई इंडिया का खिताब जीता. लौक्या को असाधारण प्रतिभा पुरस्कार का विशेष पुरस्कार भी मिला. इस उपलब्धि के साथ, अब इन दोनों का चयन बैंकॉक में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हो गया है.
शहर के एसडीएम स्कूल में पढ़ने वाली छह साल की लौक्या एस. राय पहली क्लास में है और उसने पहली बार राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता में ताज जीता है. इतनी कम उम्र में ही पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर आकर, लौक्या ने बच्चों की कई प्रतियोगिताओं में पहले ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.
वह कुद्रोली मंदिर में बिरुवेर कुडला द्वारा आयोजित किन्नी पिली (बेबी टाइगर) प्रतियोगिता में पहली रनर-अप रही. फोरम मॉलद्वारा आयोजित किन्नी पिली प्रतियोगिता में विजेता रही. सिटी सेटर में हुई प्रतियोगिता में दूसरी रनर-अप रही. और एसडीएम स्कूल के बाल मेले में उसे प्रिंसेस क्राउन मिला.
बारह साल की सचिता राव ने कई राज्य और राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिताओं में अपनी पहचान बना ली है. सचिता, जिन्होंने वीएमपी इंटरनेशनल 2025, मिस मलनाडु 2025, फैशन दिवा आइकन ऑफ इंडिया 2025, मिस मैसूर 2025, लिटिल मिस करावली 2026 जैसे कई खिताब जीते हैं, लगातार कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर इस मुकाम तक पहुंची हैं. सचिता, जिन्हें सोशल मीडिया पर मॉडलिंग के वीडियो देखकर मॉडलिंग में दिलचस्पी जागी, उन्हें अपने परिवार से मिले प्रोत्साहन को अपनी सबसे बड़ी ताकत माना है.
इन दोनों लड़कियों की इस उपलब्धि के पीछे मुख्य व्यक्ति यशस्विनी देवाडिगा हैं. यशस्विनी, जिन्होंने खुद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और थाईलैंड में खिताब जीता, अब फैशन रनवे इंस्टीट्यूट में राज्य निदेशक, आधिकारिक टीम सदस्य और प्रशिक्षक के रूप में काम कर रही हैं. वह 'वैरा फैशन रनवे एंड मॉडलिंग स्कूल' के माध्यम से मैंगलोर के बच्चों को पेशेवर मॉडलिंग और सौंदर्य प्रतियोगिता की ट्रेनिंग दे रही हैं.
अगस्त में बैंकॉक में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मलेशिया, तुर्की, आर्मेनिया, सिंगापुर, केन्या, दक्षिण अफ्रीका आदि सहित विभिन्न देशों के प्रतियोगी भाग लेंगे. इस मंच पर, प्रतियोगी अपने देश की संस्कृति, विरासत और विविधता का परिचय देंगे. इस संदर्भ में, तटीय क्षेत्र के लिए यह गर्व की बात है कि मंगलुरु की दो लड़कियां कर्नाटक और भारत की प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कदम रख रही हैं.
कोच यशस्विनी देवाडिगा ने कहा, 'यह गर्व की बात है कि कर्नाटक के बच्चों की प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है. हमारे बच्चों ने देश के विभिन्न राज्यों के प्रतियोगियों को हराकर ताज जीता है. अब वे बैंकॉक में होने वाली विश्व-स्तरीय प्रतियोगिता में कर्नाटक की संस्कृति, विरासत और विविधता का प्रतिनिधित्व करेंगे.
सचिता राव ने कहा, 'मुझे सबसे पहले सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के बाद मॉडलिंग में दिलचस्पी हुई. मेरी मां और बड़ी बहन ने मुझे 'एक बार इसे आजमाने' के लिए प्रोत्साहित किया. पहली प्रतियोगिता जीतने के बाद, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया. अब मैं इसमें अपना सब कुछ देना चाहती हूं और बैंकॉक में होने वाली प्रतियोगिता में विजेता बनना चाहती हूं.' लौक्या एस राय ने कहा, 'प्रतियोगिता में ताज जीतकर मैं बहुत खुश हूं. मैं अगस्त में बैंकॉक जा रही हूं. मेरी मां, पिता और बहन, सभी ने मेरी मदद की है.'
बैंकॉक में होने वाली प्रतियोगिता में मलेशिया, तुर्की, आर्मेनिया, सिंगापुर, केन्या, दक्षिण अफ्रीका आदि सहित विभिन्न देशों के प्रतियोगी भाग लेंगे. तटीय क्षेत्र के लिए यह गर्व की बात है कि मैंगलोर की दो लड़कियाँ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं.