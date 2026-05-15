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कालीकट मॉडलिंग प्रतियोगिता में मंगलुरु की लड़कियों ने मारी बाजी, सिर पर सजा ताज, बैंकॉक विश्व प्रतियोगिता के लिए हुईं सेलेक्ट

मंगलुरु: मंगलुरु की दो लड़कियां एक राष्ट्रीय स्तर की मॉडलिंग और पेजेंट प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए चुनी गई हैं. उनकी उम्र सिर्फ छह और बारह साल है. शहर के 'वैरा फैशन रनवे एंड मॉडलिंग स्कूल' की छात्राएं, लौक्या एस. राय और सचिता राव, कालीकट में आयोजित 'जूनियर मॉडल इंटरनेशनल सीजन-1' प्रतियोगिता की विजेता बनी हैं. अब वे अगस्त में थाईलैंड के बैंकॉक में होने वाली विश्व-स्तरीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी.

कालीकट में 'फैशन रनवे इंस्टीट्यूट' द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय-स्तरीय प्रतियोगिता में देश के अलग-अलग राज्यों से लगभग 89 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था. इस प्रतियोगिता में कई चरण थे, जिनमें टैलेंट शो राउंड, परिचय राउंड, इंटरव्यू राउंड, प्रश्न-उत्तर राउंड, राष्ट्रीय पोशाक राउंड और इवनिंग वियर राउंड शामिल थे. हर चरण में प्रतिभागियों की प्रतिभा, आत्मविश्वास और मंच प्रबंधन क्षमता की परख की गई.

इनमें से, लौक्या एस. राय ने 6 से 8 साल की कैटेगरी में डॉ. टॉड जेएमयू इंडिया का ताज जीता, जबकि सचिता राव ने 10 से 12 साल की कैटेगरी में मिस प्रीटीन जेएमआई इंडिया का खिताब जीता. लौक्या को असाधारण प्रतिभा पुरस्कार का विशेष पुरस्कार भी मिला. इस उपलब्धि के साथ, अब इन दोनों का चयन बैंकॉक में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हो गया है.

शहर के एसडीएम स्कूल में पढ़ने वाली छह साल की लौक्या एस. राय पहली क्लास में है और उसने पहली बार राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता में ताज जीता है. इतनी कम उम्र में ही पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर आकर, लौक्या ने बच्चों की कई प्रतियोगिताओं में पहले ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

वह कुद्रोली मंदिर में बिरुवेर कुडला द्वारा आयोजित किन्नी पिली (बेबी टाइगर) प्रतियोगिता में पहली रनर-अप रही. फोरम मॉलद्वारा आयोजित किन्नी पिली प्रतियोगिता में विजेता रही. सिटी सेटर में हुई प्रतियोगिता में दूसरी रनर-अप रही. और एसडीएम स्कूल के बाल मेले में उसे प्रिंसेस क्राउन मिला.

बारह साल की सचिता राव ने कई राज्य और राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिताओं में अपनी पहचान बना ली है. सचिता, जिन्होंने वीएमपी इंटरनेशनल 2025, मिस मलनाडु 2025, फैशन दिवा आइकन ऑफ इंडिया 2025, मिस मैसूर 2025, लिटिल मिस करावली 2026 जैसे कई खिताब जीते हैं, लगातार कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर इस मुकाम तक पहुंची हैं. सचिता, जिन्हें सोशल मीडिया पर मॉडलिंग के वीडियो देखकर मॉडलिंग में दिलचस्पी जागी, उन्हें अपने परिवार से मिले प्रोत्साहन को अपनी सबसे बड़ी ताकत माना है.