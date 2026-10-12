ETV Bharat / entertainment

'जब तक मैं इस ब्रह्मांड में हूं, तुम्हें दोबारा जन्म ना मिले', तनुश्री दत्ता ने दिवंगत एक्टर नाना पाटेकर पर फिर किया कटाक्ष

तनुश्री/नाना पाटेकर ( IANS )

हैदराबाद: नाना पाटेकर की मौत के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता उन पर एक के बाद एक बयान दे रही हैं. उन्होंने हाल ही में नाना पाटेकर की मौत के बाद अपनी जिंदगी में हुए 'पॉजिटिव डेवलपमेंट' के बारे में बात की थी. वहीं, अब उन्होंने एक और सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिवंगत एक्टर की आत्मा को 'नरक की सबसे बुरी यातनाओं और कष्टों' का सामना करना पड़े.

तनुश्री हाल ही में उज्जैन के महाकाल मंदिर गई थी. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर महाकाल की एक तस्वीर साझा करते हुए एक बार फिर दिवंगत एक्टर को निशाने पर लिया है. उन्होंने अपने स्टोरी में लिखा, 'नाना पाटेकर, तुम नरक में सड़ो, क्योंकि तुमने पिछले 18 सालों से मेरी जिंदगी नरक बना दी है. तुम्हारी आत्मा को नरक की सबसे भयानक यातनाएं और तकलीफे मिलें और मैं यह पक्का करूंगी कि तुम जैसे बुरे इंसान वहां से कभी बचकर न निकल पाए. जब तक मैं इस ब्रह्मांड में हूं, तुम्हें न तो दोबारा जन्म मिले और न ही नरक की भयानक तकलीफों से कोई राहत मिले.'