Budget 2026: कंटेंट क्रिएटर्स को मिला तोहफा, केंद्रीय बजट में सरकार ने किया ये बड़ा एलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( IANS )

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया. सामान्य आंकड़ों के बीच, एक ऐसी घोषणा हुई जिसने डिजिटल कलाकारों, एनिमेटर्स और स्टोरी टेलर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा. जी हां, AVGC यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र को अब पॉपुलैरिटी मिल रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज के माध्यम से भारत भर के 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है. संसद में अपना लगातार नौवां बजट पेश करते हुए, निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार मुंबई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज को देश भर के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में मदद करने की योजना बना रही है. इस कदम का मकसद युवा भारतीयों को ऐसे सेक्टर में करियर के लिए तैयार करना है, जिसमें अनुमान है कि 2030 तक दो मिलियन प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी.