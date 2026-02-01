Budget 2026: कंटेंट क्रिएटर्स को मिला तोहफा, केंद्रीय बजट में सरकार ने किया ये बड़ा एलान
केंद्रीय बजट 2026-27 में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की गई.
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया. सामान्य आंकड़ों के बीच, एक ऐसी घोषणा हुई जिसने डिजिटल कलाकारों, एनिमेटर्स और स्टोरी टेलर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा.
जी हां, AVGC यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र को अब पॉपुलैरिटी मिल रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज के माध्यम से भारत भर के 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है.
संसद में अपना लगातार नौवां बजट पेश करते हुए, निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार मुंबई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज को देश भर के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में मदद करने की योजना बना रही है. इस कदम का मकसद युवा भारतीयों को ऐसे सेक्टर में करियर के लिए तैयार करना है, जिसमें अनुमान है कि 2030 तक दो मिलियन प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी.
India’s Animation, Visual Effects, Gaming and Comics #AVGC sector is a growing industry, projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai in setting up AVGC Content Creator Labs in 15,000 secondary… pic.twitter.com/clFALx1CNw— PIB India (@PIB_India) February 1, 2026
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भविष्य की वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरुआती अनुभव और स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग की जरूरत पर जोर दिया और कहा, 'भारत का एनिमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स एवीसीजी सेक्टर एक बढ़ता हुआ इंडस्ट्री है.'
प्रस्तावित लैब से उम्मीद है कि वे इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से हैंड्स-ऑन लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देंगी. इस घोषणा से एवीसीजी सेक्टर सरकार के 'विकसित भारत' के बड़े विजन में मजबूती से शामिल हो गया है.
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार, स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग और शिक्षा सुधारों को लंबे समय की ग्रोथ के मुख्य स्तंभ बताया. क्रिएटिव और डिजाइन शिक्षा को मजबूत करने के लिए एक और कदम उठाते हुए, सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि पूर्वी भारत में एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन चैलेंज-बेस्ड तरीके से स्थापित किया जाएगा.
इस पहल का मकसद भारतीय डिजाइन इंडस्ट्री में बढ़ती मांग को पूरा करना और हाई-क्वालिटी डिजाइन एजुकेशन तक पहुंच बढ़ाना है. क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के अलावा, बजट में बड़े इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के पास पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने में राज्यों को सपोर्ट करने की योजनाओं के बारे में भी बताया गया है.