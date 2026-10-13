ETV Bharat / entertainment

इस मशहूर एक्टर का 34 की उम्र में निधन, फिल्म इंडस्ट्री में पसरा मातम, फैंस के बीच भी मचा हड़कंप

ब्रेकिंग बैड के अभिनेता आरजे मिट्टे ( Film Poster )

हैदराबाद: मशहूर टीवी सीरियल 'ब्रेकिंग बैड' में वाल्टर व्हाइट जूनियर का किरदार निभाने वाले अभिनेता आरजे मिट्टे का 34 की उम्र में निधन हो गया है. उनके मैनेजर और स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, मिट्टे का निधन सोमवार को टेक्सास के ब्राउनस्विले में हुआ. मौत के कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है और शव का पोस्टमार्टम किया जाना बाकी है.

कैमरून काउंटी की पीस जस्टिस सिंडी हिनोजोसा ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि उन्होंने स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 1:30 बजे मिट्टे को उनके घर पर मृत घोषित कर दिया. उनकी मौत के आसपास की परिस्थितियां अभी भी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन इस खबर ने एक ऐसे अभिनेता के जीवन और कार्यों पर ध्यान आकर्षित किया है जो विकलांगता जागरूकता और लोगों में आपसी मेल के लिए एक महत्वपूर्ण आवाज बन गए थे.



ब्रेकिंग बैड में आरजे मिट्टे की निर्णायक भूमिका ब्रेकिंग बैड में ब्रायन क्रैनस्टन के वाल्टर व्हाइट के बेटे वाल्टर व्हाइट जूनियर के किरदार से मिट्टे को अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली. मिट्टे ने इस सीरीज के सभी पांच सीजन में काम किया, जिसने टेलीविजन के सबसे चर्चित ड्रामा में अपनी एक खास जगह बनाई है. सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित वाल्टर व्हाइट जूनियर के उनके अभिनय की प्रामाणिकता बेमिसाल थी. मिट्टे ने अपने निजी अनुभवों को इस किरदार में उतारा, जिससे विकलांगता को किसी व्यक्ति की संपूर्ण पहचान बनने के बजाय रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा दिखाया जा सका. उनके करीबियों ने उनकी मौत के बार में बताते हुए एक बयान में दिया. बयान में कहा गया, 'सेरेब्रल पाल्सी में अपने स्वयं के जीवन के अनुभव से प्रेरणा लेते हुए, मिट्टे ने इस भूमिका में प्रामाणिकता लाई और विकलांगता जागरूकता और समावेशन के लिए एक मंच तैयार किया'. बड़ी बीमारी के साथ जीना तीन साल की उम्र में मिट्टे को सेरेब्रल पाल्सी का पता चला था. इस स्थिति को अपनी सपनों को सीमित करने के बजाय, उन्होंने अपने अनुभवों का इस्तेमाल बेकार की बातों को चुनौती देने और विकलांग लोगों के लिए बेहतर अवसरों की वकालत करने के लिए किया. 2016 में, रियो पैरालंपिक खेलों के कवरेज को सह-प्रस्तुत करने की तैयारी के दौरान, अभिनेता ने मनोरंजन उद्योग में अधिक विकलांग कलाकारों के लिए अपनी आशाओं के बारे में बात की.