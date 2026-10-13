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इस मशहूर एक्टर का 34 की उम्र में निधन, फिल्म इंडस्ट्री में पसरा मातम, फैंस के बीच भी मचा हड़कंप

ब्रेकिंग बैड उनकी सबसे चर्चित फिल्म रही, फिर भी एक्टर ने फिल्म और टेलीविजन में अलग-अलग भूमिकाएं निभाना जारी रखा.

Breaking Bad actor RJ Mitte passes away at 34
ब्रेकिंग बैड के अभिनेता आरजे मिट्टे (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 13, 2026 at 9:35 AM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: मशहूर टीवी सीरियल 'ब्रेकिंग बैड' में वाल्टर व्हाइट जूनियर का किरदार निभाने वाले अभिनेता आरजे मिट्टे का 34 की उम्र में निधन हो गया है. उनके मैनेजर और स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, मिट्टे का निधन सोमवार को टेक्सास के ब्राउनस्विले में हुआ. मौत के कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है और शव का पोस्टमार्टम किया जाना बाकी है.

कैमरून काउंटी की पीस जस्टिस सिंडी हिनोजोसा ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि उन्होंने स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 1:30 बजे मिट्टे को उनके घर पर मृत घोषित कर दिया. उनकी मौत के आसपास की परिस्थितियां अभी भी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन इस खबर ने एक ऐसे अभिनेता के जीवन और कार्यों पर ध्यान आकर्षित किया है जो विकलांगता जागरूकता और लोगों में आपसी मेल के लिए एक महत्वपूर्ण आवाज बन गए थे.


ब्रेकिंग बैड में आरजे मिट्टे की निर्णायक भूमिका

ब्रेकिंग बैड में ब्रायन क्रैनस्टन के वाल्टर व्हाइट के बेटे वाल्टर व्हाइट जूनियर के किरदार से मिट्टे को अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली. मिट्टे ने इस सीरीज के सभी पांच सीजन में काम किया, जिसने टेलीविजन के सबसे चर्चित ड्रामा में अपनी एक खास जगह बनाई है. सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित वाल्टर व्हाइट जूनियर के उनके अभिनय की प्रामाणिकता बेमिसाल थी. मिट्टे ने अपने निजी अनुभवों को इस किरदार में उतारा, जिससे विकलांगता को किसी व्यक्ति की संपूर्ण पहचान बनने के बजाय रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा दिखाया जा सका.

उनके करीबियों ने उनकी मौत के बार में बताते हुए एक बयान में दिया. बयान में कहा गया, 'सेरेब्रल पाल्सी में अपने स्वयं के जीवन के अनुभव से प्रेरणा लेते हुए, मिट्टे ने इस भूमिका में प्रामाणिकता लाई और विकलांगता जागरूकता और समावेशन के लिए एक मंच तैयार किया'.

बड़ी बीमारी के साथ जीना

तीन साल की उम्र में मिट्टे को सेरेब्रल पाल्सी का पता चला था. इस स्थिति को अपनी सपनों को सीमित करने के बजाय, उन्होंने अपने अनुभवों का इस्तेमाल बेकार की बातों को चुनौती देने और विकलांग लोगों के लिए बेहतर अवसरों की वकालत करने के लिए किया. 2016 में, रियो पैरालंपिक खेलों के कवरेज को सह-प्रस्तुत करने की तैयारी के दौरान, अभिनेता ने मनोरंजन उद्योग में अधिक विकलांग कलाकारों के लिए अपनी आशाओं के बारे में बात की.

उन्होंने कहा, 'मैं पैरालंपिक्स को सह-प्रस्तुत करने के लिए बेहद उत्सुक हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि रियो 2016 टीवी में अन्य दिव्यांग अभिनेताओं के लिए और अधिक अवसर खोलेगा'. मिट्टे ने यह भी बताया कि उनकी दिव्यांगता ने उनके करियर को कैसे आकार दिया है, और स्वीकार किया कि उनकी अभिनय क्षमता उनके करियर को सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण थी, जबकि उनके व्यक्तिगत अनुभव ने उन्हें वाल्टर व्हाइट जूनियर का किरदार निभाने में मदद की. उन्होंने कहा, 'मैं अपनी दिव्यांगता के बिना आज इस मुकाम पर नहीं होता'.

प्रतिनिधित्व के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलने के अलावा, मिट्टे ने विकलांग लोगों के साथ काम करने वाले कई संगठनों का समर्थन किया. उन्होंने यूनाइटेड सेरेब्रल पाल्सी और श्राइनर्स चिल्ड्रन्स के राजदूत के रूप में कार्य किया और मिट्टे फाउंडेशन के अध्यक्ष रहे, जिसने विकलांगता जागरूकता और समावेशन पर केंद्रित परोपकारी पहलों का समर्थन किया. उनका काम अभिनय से परे था, जिससे वे अधिक समावेशी मनोरंजन इंडस्ट्री के एक चीफ सपोर्टर बन गए.

एक्टर की पर्सनल लाइफ

स्क्रीन से दूर, मिट्टे का कैनेडी सुआरेज के साथ लंबे समय से रिश्ता था, जो दोस्ती धीरे-धीरे 2020 के आसपास प्यार में बदल गई. सगाई से पहले दोनों ने लगभग पांच साल तक डेटिंग की. मिट्टे ने 10 अक्टूबर, 2025 को सैन डिएगो के यूनाइटेड सेरेब्रल पाल्सी के 56वें ​​वार्षिक डिया डेल सोल फंडरेजिंग गाला के दौरान सुआरेज को प्रपोज किया. यह कार्यक्रम कैलिफोर्निया के कार्ल्सबैड स्थित पार्क हयात एवियारा रिजॉर्ट में हुआ, जहां अभिनेता ने सुआरेज के 30वें जन्मदिन पर घुटनों पर बैठकर उन्हें प्रपोज किया.

ब्रेकिंग बैड के अलावा

ब्रेकिंग बैड उनकी सबसे चर्चित फिल्म रही, फिर भी मिट्टे ने फिल्म और टेलीविजन में अलग-अलग भूमिकाएं निभाना जारी रखा. उनकी फिल्मों में 2017 की साइंस-फिक्शन फिल्म द रिकॉल और 2020 की थ्रिलर द ओक रूम शामिल हैं. उन्होंने नेटफ्लिक्स की सुपरहीरो सीरीज द गार्डियंस ऑफ जस्टिस में माइंड मास्टर का किरदार भी निभाया. उनकी हालिया फिल्मों में 2026 में रिलीज हुई टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स शामिल है, जबकि कई अन्य प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है या वे प्री-प्रोडक्शन में हैं.

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