इस मशहूर एक्टर का 34 की उम्र में निधन, फिल्म इंडस्ट्री में पसरा मातम, फैंस के बीच भी मचा हड़कंप
ब्रेकिंग बैड उनकी सबसे चर्चित फिल्म रही, फिर भी एक्टर ने फिल्म और टेलीविजन में अलग-अलग भूमिकाएं निभाना जारी रखा.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 9:35 AM IST
हैदराबाद: मशहूर टीवी सीरियल 'ब्रेकिंग बैड' में वाल्टर व्हाइट जूनियर का किरदार निभाने वाले अभिनेता आरजे मिट्टे का 34 की उम्र में निधन हो गया है. उनके मैनेजर और स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, मिट्टे का निधन सोमवार को टेक्सास के ब्राउनस्विले में हुआ. मौत के कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है और शव का पोस्टमार्टम किया जाना बाकी है.
BREAKING: Breaking Bad star RJ Mitte dead at 34, died by su*cide, according to TMZ. Mitte was diagnosed with cerebral palsy at three years old and gave his final interview just days ago. "It is with profound sadness we share the tragic passing of beloved actor, philanthropist, and passionate disability rights advocate RJ Mitte," his representatives told TMZ. "RJ Mitte was best known for his role as Walter 'Flynn' White Jr. on AMC’s critically acclaimed, award-winning series Breaking Bad. Drawing from his own experience living with cerebral palsy, Mitte brought authenticity to the role and built a platform on disability awareness and inclusion." "Beyond entertaining friends and family around the world, he served as an ambassador for United Cerebral Palsy and Shriners Children’s." Mitte was engaged to Kennedy Suarez. Heartbreaking. RIP.— Collin Rugg (@CollinRugg) October 12, 2026
कैमरून काउंटी की पीस जस्टिस सिंडी हिनोजोसा ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि उन्होंने स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 1:30 बजे मिट्टे को उनके घर पर मृत घोषित कर दिया. उनकी मौत के आसपास की परिस्थितियां अभी भी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन इस खबर ने एक ऐसे अभिनेता के जीवन और कार्यों पर ध्यान आकर्षित किया है जो विकलांगता जागरूकता और लोगों में आपसी मेल के लिए एक महत्वपूर्ण आवाज बन गए थे.
RIP RJ 😔 https://t.co/elfTNR73Uj— Saul Goodman ⚖ (@itsSaulGoodman) October 13, 2026
ब्रेकिंग बैड में आरजे मिट्टे की निर्णायक भूमिका
ब्रेकिंग बैड में ब्रायन क्रैनस्टन के वाल्टर व्हाइट के बेटे वाल्टर व्हाइट जूनियर के किरदार से मिट्टे को अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली. मिट्टे ने इस सीरीज के सभी पांच सीजन में काम किया, जिसने टेलीविजन के सबसे चर्चित ड्रामा में अपनी एक खास जगह बनाई है. सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित वाल्टर व्हाइट जूनियर के उनके अभिनय की प्रामाणिकता बेमिसाल थी. मिट्टे ने अपने निजी अनुभवों को इस किरदार में उतारा, जिससे विकलांगता को किसी व्यक्ति की संपूर्ण पहचान बनने के बजाय रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा दिखाया जा सका.
Awful news to hear today!! Always thought he was fantastic during his full run on #BreakingBad. Thank you, #RJMitte R.I.P. Flynn!! 1992 - 2026 https://t.co/G2pJfD4kux— Phil_Hampton (@phmusmancfe_84) October 12, 2026
उनके करीबियों ने उनकी मौत के बार में बताते हुए एक बयान में दिया. बयान में कहा गया, 'सेरेब्रल पाल्सी में अपने स्वयं के जीवन के अनुभव से प्रेरणा लेते हुए, मिट्टे ने इस भूमिका में प्रामाणिकता लाई और विकलांगता जागरूकता और समावेशन के लिए एक मंच तैयार किया'.
REMEMBERING RJ MITTE 1992-2026🕊️ TMZ reports the Breaking Bad actor has died at 34. His work as Walter Jr. and his advocacy for disabled performers reached beyond the screen. Our hearts go out to his family, fiancée, and everyone who loved him. Rest in peace, RJ. My name is Mr. Wayne. RedLines Out. #rjmitte #rip #breakingnews— Mr. Gerald Wayne (@MisterWayne) October 12, 2026
बड़ी बीमारी के साथ जीना
तीन साल की उम्र में मिट्टे को सेरेब्रल पाल्सी का पता चला था. इस स्थिति को अपनी सपनों को सीमित करने के बजाय, उन्होंने अपने अनुभवों का इस्तेमाल बेकार की बातों को चुनौती देने और विकलांग लोगों के लिए बेहतर अवसरों की वकालत करने के लिए किया. 2016 में, रियो पैरालंपिक खेलों के कवरेज को सह-प्रस्तुत करने की तैयारी के दौरान, अभिनेता ने मनोरंजन उद्योग में अधिक विकलांग कलाकारों के लिए अपनी आशाओं के बारे में बात की.
RJ Mitte knows how to answer “ what are you wearing?” correctly. RJ Mitte will always be remembered for bringing Walter White Jr. to life in Breaking Bad. What made his performance special was how naturally he represented a character living with cerebral palsy, a condition he also has in real life. He helped challenge stereotypes and showed that disability should never define a person’s limits. Some performances stay with us long after the screen goes dark, and his is one of them.— CHIIIDEX 💔💔 (@chiidex277) October 12, 2026
उन्होंने कहा, 'मैं पैरालंपिक्स को सह-प्रस्तुत करने के लिए बेहद उत्सुक हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि रियो 2016 टीवी में अन्य दिव्यांग अभिनेताओं के लिए और अधिक अवसर खोलेगा'. मिट्टे ने यह भी बताया कि उनकी दिव्यांगता ने उनके करियर को कैसे आकार दिया है, और स्वीकार किया कि उनकी अभिनय क्षमता उनके करियर को सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण थी, जबकि उनके व्यक्तिगत अनुभव ने उन्हें वाल्टर व्हाइट जूनियर का किरदार निभाने में मदद की. उन्होंने कहा, 'मैं अपनी दिव्यांगता के बिना आज इस मुकाम पर नहीं होता'.
प्रतिनिधित्व के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलने के अलावा, मिट्टे ने विकलांग लोगों के साथ काम करने वाले कई संगठनों का समर्थन किया. उन्होंने यूनाइटेड सेरेब्रल पाल्सी और श्राइनर्स चिल्ड्रन्स के राजदूत के रूप में कार्य किया और मिट्टे फाउंडेशन के अध्यक्ष रहे, जिसने विकलांगता जागरूकता और समावेशन पर केंद्रित परोपकारी पहलों का समर्थन किया. उनका काम अभिनय से परे था, जिससे वे अधिक समावेशी मनोरंजन इंडस्ट्री के एक चीफ सपोर्टर बन गए.
एक्टर की पर्सनल लाइफ
स्क्रीन से दूर, मिट्टे का कैनेडी सुआरेज के साथ लंबे समय से रिश्ता था, जो दोस्ती धीरे-धीरे 2020 के आसपास प्यार में बदल गई. सगाई से पहले दोनों ने लगभग पांच साल तक डेटिंग की. मिट्टे ने 10 अक्टूबर, 2025 को सैन डिएगो के यूनाइटेड सेरेब्रल पाल्सी के 56वें वार्षिक डिया डेल सोल फंडरेजिंग गाला के दौरान सुआरेज को प्रपोज किया. यह कार्यक्रम कैलिफोर्निया के कार्ल्सबैड स्थित पार्क हयात एवियारा रिजॉर्ट में हुआ, जहां अभिनेता ने सुआरेज के 30वें जन्मदिन पर घुटनों पर बैठकर उन्हें प्रपोज किया.
ब्रेकिंग बैड के अलावा
ब्रेकिंग बैड उनकी सबसे चर्चित फिल्म रही, फिर भी मिट्टे ने फिल्म और टेलीविजन में अलग-अलग भूमिकाएं निभाना जारी रखा. उनकी फिल्मों में 2017 की साइंस-फिक्शन फिल्म द रिकॉल और 2020 की थ्रिलर द ओक रूम शामिल हैं. उन्होंने नेटफ्लिक्स की सुपरहीरो सीरीज द गार्डियंस ऑफ जस्टिस में माइंड मास्टर का किरदार भी निभाया. उनकी हालिया फिल्मों में 2026 में रिलीज हुई टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स शामिल है, जबकि कई अन्य प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है या वे प्री-प्रोडक्शन में हैं.