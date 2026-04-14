ETV Bharat / entertainment

Brahmastra 2: 'रामायण' के बाद 'ब्रह्मास्त्र 2' पर काम करेंगे नमित मल्होत्रा? प्रोड्यूसर ने किया खुलासा

'रामायण' के बाद, क्या प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​रणबीर कपूर की 'ब्रह्मास्त्र 2' प्रोड्यूस करेंगे? बता दें, फिल्म का पहला भाग 2022 में रिलीज हुआ था.

Brahmastra
'ब्रह्मास्त्र' (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 14, 2026 at 9:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: रणबीर कपूर के फैंस को एक और अच्छी खबर मिलने वाली है. 'ब्रह्मास्त्र 2' अब आधिकारिक तौर पर आने वाली है. प्रोड्यूसर नामित मल्होत्रा ​​ने इस बात की पुष्टि की है. इस फिल्म का पहला भाग 2022 में रिलीज हुआ था और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक था.

नमित मल्होत्रा ​​और सुपरस्टार यश ने हाल ही में लास वेगास में आयोजित 'सिनेमा कॉन 2026' में शिरकत की, जिसका मकसद अपनी आगामी दिवाली रिलीज का प्रचार करना था. नमित मल्होत्रा ​​ने इंटरव्यू के दौरान इस बात का संकेत दिया कि वे 'ब्रह्मास्त्र 2' के साथ 'एस्ट्रावर्स' को आगे बढ़ाना चाहते हैं. हालांकि, अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है.

अक्टूबर 2025 में, अयान मुखर्जी ने पहाड़ों में बिताई छुट्टियों की कुछ तस्वीरें शेयर की थीं. फैंस ने उनके साथ एक स्क्रिप्ट देखी और अंदाजा लगाया कि शायद वह "ब्रह्मास्त्र 2" पर काम कर रहे हैं. हालांकि उन्होंने फिल्म का जिक्र साफ तौर पर नहीं किया, लेकिन 'पार्ट 2' और 'ओम' जैसे हैशटैग ने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी.

आलिया भट्ट के जन्मदिन पर, रणबीर ने 'ब्रह्मास्त्र 2' के बारे में एक बड़ा हिंट दिया और कहा था, 'यह कुछ ऐसा है जिसे अयान बहुत लंबे समय से एक सपने की तरह संजो रहे हैं. वह अभी 'वॉर 2' पर काम कर रहे हैं. जैसे ही यह रिलीज होगी, वह 'ब्रह्मास्त्र 2' का प्री-प्रोडक्शन शुरू कर देंगे. यह पक्का बन रही है. हमने इसके बारे में ज्यादा कुछ अनाउंस नहीं किया है, लेकिन जल्द ही 'ब्रह्मास्त्र 2' से जुड़ी कुछ बहुत ही दिलचस्प अनाउंसमेंट्स की जाएंगी.'

प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​और एक्टर यश ने अपनी फिल्म 'रामायण' के लिए ग्लोबल प्रमोशनल कैंपेन की आधिकारिक तौर पर शुरुआत कर दी है. इस फिल्म में रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में हैं और इसकी शुरुआत अमेरिका के लास वेगास में आयोजित 'सिनेमा कॉन 2026' में हुई. 'रामायण' के अलावा, यश की एक और फिल्म टॉक्सिक भी सिनेमा कॉन में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही है.

TAGGED:

BRAHMASTRA 2
BRAHMASTRA 2 CONFIRMED
NAMIT MALHOTRA
BRAHMASTRA 2

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.