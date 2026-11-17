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रॉबर्ट पैटिनसन की 'बॉन्ड 26' में विलेन बनेंगे ब्रैड पिट?, हॉलीवुड स्टार को लेकर फैंस के बीच इंटरनेट पर मचा हल्ला

ब्रैड पिट और रॉबर्ट पैटिनसन ( IANS/POSTER )

हैदराबाद: हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट ने रॉबर्ट पैटिनसन के नए जेम्स बॉन्ड बनने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. ब्रैड पिट ने अपनी नई अमेरिकन क्राइम कॉमेडी ड्रामा फिल्म द फर्दर्स मिस-एडवेंचर्स ऑफ क्लिफ बूथ की प्रमोशन के मौके पर जेम्स बॉन्ड के सवाल पर अपना रिएक्शन दिया. ब्रैड से यहां नई जेम्स बॉन्ड की बॉन्ड गर्ल के बारे में भी पूछा तो उनका जवाब काफी चौंकाने वाला था. बॉन्ड गर्ल के जवाब में ब्रैड पिट ने फिल्म के विलेन पर बात करते हुए खुद इस करने की इच्छा जताई.

बॉन्ड 26 में विलेन बनना चाहते हैं ब्रैड पिट

फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में जब उनसे पूछा गया कि रॉबर्ट पैटिनसन नए जेम्स बॉन्ड बनने जा रहे हैं तो क्या आप उन्हें कोई सलाद देना चाहेंगे? इस पर फाइट क्लब एक्टर ने कहा, हां, मैंने सुना, मुझे लगता है यह बहुत ही अच्छी पसंद है. उन्होंने जो काम किया है मुझे वो बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छे कामों को चुन रहे हैं. यह वाकई में बहुत कूल है'. इसके बाद जब ब्रैड से पूछा गया कि फिल्म में एक बॉन्ड गर्ल भी है, क्या आप बताना चाहेंगे कौन बॉन्डगर्ल ज्यादा बेहतर रहेगी? ब्रैड पिट ने जवाब दिया, ओह, मैं नहीं जानता, लेकिन विलेन के लिए मुझे साइन करना करें'. फैंस के बीच मचा शोर ब्रैड पिट के ऐसा कहते ही सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने हल्ला मचा दिया है. ब्रैड के फैंस अब बॉन्ड 26 के मेकर्स को उन्हें फिल्म में विलेन के रोल के लिए लेने की सलाह दे रहे हैं. वहीं, कई ऐसे भी यूजर्स हैं, जिन्हें सच में ऐसा लग रहा है कि ब्रैड इस फिल्म में विलेन बनने जा रहे हैं. एक ने पूछा है, क्या सच में ऐसा होने जा रहा है? दूसरा यूजर कहता है, हो सकता है ब्रैड पिट ने हिंट दिया हो'. अब ब्रैड पिट ने ऐसा क्यों कहा है, तो बॉन्ड 26 पर आने वाली अपडेट में ही पता चलेगा.