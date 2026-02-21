ETV Bharat / entertainment

धुरंधर 2 से सूबेदार तक: बड़े पर्दे पर अब सिर्फ एक्शन और राष्ट्रवाद का बोलबाला!

विश्लेषक का कहना है कि जियोपॉलिटिकल लड़ाई, अंदरूनी दुश्मनों और हीरो वाली मर्दानगी पर बनी फिल्में अब मेनस्ट्रीम हिंदी सिनेमा पर हावी हो गई हैं.

BOX OFFICE TRENDS 2026
हिंदी फिल्मों में अब पॉलिटिकल मैसेज हावी हो रहे हैं. (फोटो: फिल्म पोस्टर)
By Seema Sinha

Published : February 21, 2026 at 6:37 PM IST

9 Min Read
2026 में बॉलीवुड की फिल्मों की लिस्ट देशभक्ति वाले वॉर ड्रामा, स्पाई थ्रिलर, पौराणिक महाकाव्यों और राष्ट्रवादी कहानियों से भरी हुई है. इसे लेकर समीक्षकों का मानना है कि फिल्मों में अब कलात्मकता के बजाय राजनीतिक संदेश हावी होता दिख रहा है और इसमें अब एक 'रचनात्मक विद्रोह' की जरूरत है.

फिल्म जगत के जानकारों का कहना है कि सिनेमा अब बारीकियों और जोखिम भरी कहानियों के बजाय भव्यता, टकराव, देशभक्ति और वैचारिक स्पष्टता की ओर तेजी से बढ़ रहा है.

दिल्ली के फिल्म समीक्षक अर्नब बनर्जी कहते हैं, "यह बदलाव सिर्फ व्यापारिक तालमेल नहीं है, बल्कि रचनात्मक प्राथमिकताओं में आया एक बड़ा बदलाव है. यह बारीकियों वाली कहानियों से दूर होकर बड़े पर्दे के भव्य अनुभवों की ओर बढ़ने जैसा है."

हालांकि, यह रणनीति काम करती दिख रही है. प्रमुख फिल्म प्रदर्शक अक्षय राठी ने इस साल हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 45-50 प्रतिशत और सिनेमाघरों में जाने वाले युवाओं की संख्या में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है. राठी कहते हैं, "यह साल ऐतिहासिक आंकड़ों के लिए तैयार दिख रहा है."

समीक्षकों का तर्क है कि बॉलीवुड तेजी से ऐसी फिल्में बना रहा है जो हिंदू-राष्ट्रवादी सरकार की विचारधारा से मेल खाती हैं, ताकि सिनेमा की पहुंच का इस्तेमाल जनभावनाओं को आकार देने के लिए किया जा सके.

फिल्म ट्रेड मैग्जीन 'कंपलीट सिनेमा' के संपादक और विश्लेषक अतुल मोहन ने कहा, "इन दिनों फिल्मों के विषय इस पर भी निर्भर करते हैं कि केंद्र में किसकी सत्ता है-हिंदू लहर, प्रोपेगेंडा... ये सभी बड़े कारक हैं जिन्हें फिल्म निर्माता भुनाते हैं. लेकिन ऐसी 10 या 15 फिल्मों में से केवल एक-दो ही चल पाती हैं, सभी नहीं."

अतुल मोहन ने 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' की सफलता का उदाहरण दिया, जिसमें 1989-90 के दौरान भारतीय प्रशासित कश्मीर में मुस्लिम चरमपंथियों के कारण लाखों हिंदुओं के पलायन के दर्दनाक मंजर को दिखाया गया था. उन्होंने इसकी तुलना 2025 में पूर्वी भारत में कथित राजनीतिक हिंसा पर बनी फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' से की, जिसे उन्होंने व्यावसायिक रूप से एक "डिजास्टर" (बुरी तरह फ्लॉप) बताया.

आजकल मुख्यधारा के हिंदी सिनेमा में भू-राजनीतिक संघर्ष, आंतरिक दुश्मन और 'वीर पुरुषत्व' पर केंद्रित फिल्मों का दबदबा है, जो देश के राजनीतिक माहौल और सिनेमाघरों के अस्तित्व की आर्थिक मजबूरी, दोनों को दर्शाता है.

पिछले साल की स्पाई एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' पूरी तरह से अति-राष्ट्रवादी रंग में रंगी थी, जिसमें भारतीय एजेंटों को पाकिस्तान से जुड़े दुश्मनों का सामना करते हुए दिखाया गया था. यह फिल्म 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी. खासकर पाकिस्तान के साथ वास्तविक जीवन में हुए चार दिनों के सीमा संघर्ष के बाद. अब इसका सीक्वल 'धुरंधर 2', जिसमें फिर से रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं, इसी मार्च में रिलीज के लिए तैयार है.

बनर्जी कहते हैं, "आज फिल्म की गुणवत्ता मायने नहीं रखती, बल्कि प्रोपेगेंडा (प्रचार वाली) फिल्में काम कर रही हैं. देश का मिजाज ऐसा हो गया है कि लोग इन विषयों को हाथों-हाथ ले रहे हैं. पाकिस्तान की आलोचना और दुश्मन देशों के संदर्भों को बिना किसी सवाल के स्वीकार किया जा रहा है."

ध्रुवीकरण करने वाली फिल्में, जिन्हें कुछ फिल्म निर्माताओं ने हालिया रिलीज का मुख्य हिस्सा बताया है, बड़ी कमाई कर रही हैं. जो इस तरह के कंटेंट के प्रति दर्शकों की भूख को दर्शाता है. हालांकि, 'गदर: एक प्रेम कथा' और उसकी 2023 की सीक्वल 'गदर 2' जैसी ब्लॉकबस्टर, साथ ही 'द हीरो: लव स्टोरी ऑफ अ स्पाय' (2003) और 'अब तुम्हारे हवाले वतन साथियो' (2004) जैसी देशभक्ति फिल्मों के लिए मशहूर फिल्म निर्माता अनिल शर्मा की राय इससे अलग है.

वे कहते हैं, "दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है. ओटीटी, सैटेलाइट, रील्स, एआई ... इन सबके इतनी तेजी से आने के बाद, लोग सिनेमाघर या बड़े पर्दे पर क्या देखने जाएंगे? आजकल लोग कोई सोशल ड्रामा देखने के लिए बाहर नहीं निकलना चाहते. हर दिन सोशल मीडिया पर कोई न कोई लेक्चर देता नजर आता है, इसलिए लोगों की दिलचस्पी अब सामाजिक फिल्मों में नहीं रही. वे थिएटर में बड़ी एक्शन फिल्में देखने जाएंगे जहां वे मजा ले सकें और तालियां बजा सकें."

अनिल शर्मा आगे कहते हैं-"जैसे लोग पहले पांच-छह दिन का क्रिकेट मैच देखते थे और अब वे टी-20 और धूम-धड़ाका देखना चाहते हैं. लोग मनोरंजन के लिए थिएटर जाते हैं, शिक्षा के लिए नहीं. वे या तो एक अच्छी लव स्टोरी देखना चाहते हैं या फिर एक्शन फिल्म, और कुछ नहीं. एक्शन फिल्मों में देशभक्ति का पुट हो सकता है या अपराध की भारी खुराक भी हो सकती है."

शर्मा आगे कहते हैं, "भू-राजनीतिक संघर्ष पर आधारित फिल्में वर्तमान समय में सफल होंगी, क्योंकि यही आज का माहौल है. सिर्फ हमारे देश का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का मिजाज ऐसा ही है. जब समीक्षक कहते हैं कि इनमें रचनात्मकता और कलात्मकता की कमी है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं-क्या देशभक्ति या एक्शन फिल्म बनाना गैर-कलात्मक है? देशभक्ति पर फिल्म बनाना प्रोपेगेंडा नहीं है. यह कुछ लोगों की संकीर्ण मानसिकता है. सरकार किसी निर्माता को फिल्म बनाने के लिए करोड़ों रुपये नहीं दे रही है; वे फिल्में इसलिए बना रहे हैं ताकि उनका काम और बिजनेस चल सके."

"मैं 'धुरंधर 2' के आने से बहुत खुश हूं. कुछ लोगों और समीक्षकों ने इसे प्रोपेगेंडा फिल्म कहा; वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह एक बेहतरीन मनोरंजन (entertainer) है, एक ऐसी पकड़ बनाने वाली फिल्म जो आपको पूरे साढ़े तीन घंटे तक बांधे रखती है!"- अनिल शर्मा, फिल्म निर्देशक

वहीं, 'तुम्हारी सुलू' और 'जलसा' जैसी प्रशंसित ड्रामा फिल्मों के लिए मशहूर निर्देशक सुरेश त्रिवेणी भी अब अपना रास्ता बदलकर हाई-ऑक्टेन एक्शन-ड्रामा फिल्म 'सूबेदार' का निर्देशन कर रहे हैं. इस फिल्म में अनिल कपूर मुख्य भूमिका में एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर 'सूबेदार' के रूप में नजर आएंगे, और इसका ग्लोबल प्रीमियर 5 मार्च को Prime Video पर होने जा रहा है.

फिल्म को एक कड़े और एक्शन से भरपूर ड्रामे के रूप में पेश किया गया है, जो वर्दी वाली जिंदगी के मनोवैज्ञानिक परिणामों को करीब से दिखाती है. त्रिवेणी कहते हैं, "मध्यम बजट की फिल्में सिनेमाघरों से गायब हो गई हैं, जो अच्छी बात नहीं है. मैंने महसूस किया है कि यह एक आर्थिक पहिया है... जब बड़ी फिल्में चलती हैं, तो पहिया फिर से घूमने लगता है और तब मध्यम बजट की फिल्में भी अपनी जगह बनाएंगी और अन्य शैलियों की फिल्में भी आगे बढ़ेंगी. इसलिए बड़ी फिल्मों का सफल होना बहुत जरूरी है."

त्रिवेणी आगे कहते हैं, "निश्चित रूप से समय की लहरों में बदलाव आया है. लोगों को वापस सिनेमाघरों तक लाने के लिए एक खास तरह का जुनून और दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा है. अगर आप 'पुष्पा' से लेकर 'केजीएफ' और 'धुरंधर' जैसी फिल्मों को देखें... तो मुझे लगता है कि दर्शकों ने अपना मन बना लिया है कि उन्हें एक नई दुनिया में कुछ नया चाहिए. हां, हम इस शैली (जोनर) पर बहस कर सकते हैं कि हर दूसरी फिल्म एक्शन और हिंसा के बारे में है, लेकिन साथ ही हमारे पास 'सैयारा' (Saiyaara) जैसी फिल्म भी है जो इस नई दुनिया में बिल्कुल ताज़ा है. जनता की ओर से अब यह सख्त मांग है कि 'अगर आप कुछ नया नहीं दिखाएंगे, तो मैं थिएटर नहीं आऊंगा.' 'धुरंधर' इसका एक बेहतरीन उदाहरण है... जब आदित्य धर और मोहित सूरी अपने भरोसे और विजन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो लोग उसे स्वीकार करने और देखने के लिए तैयार रहते हैं."

त्रिवेणी अपनी बात समाप्त करते हुए कहते हैं, "यह एक नया अध्याय शुरू होने जैसा है. अगर आपने पिछले साल मुझसे पूछा होता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो शायद मेरा जवाब होता- 'मुझे नहीं पता.' लेकिन 2026 में आकर मुझे लगता है कि फिल्म निर्माताओं, प्रोडक्शन हाउस, अभिनेताओं और पूरे सिस्टम ने यह समझ लिया है कि अब हम चीजों को हल्के में नहीं ले सकते. पहले जो कुछ भी एक 'फॉर्मूले' के तौर पर काम करता था, वह अब नहीं चलेगा. यह हम सभी फिल्म निर्माताओं के लिए एक चुनौती है. इस बात का रोना रोने के बजाय कि लोग सिनेमाघरों में नहीं आ रहे हैं, हमें इसे एक 'वेक-अप कॉल' की तरह लेना चाहिए. अब समय आ गया है कि हम अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलें और कुछ नया बनाने की कोशिश करें."

हालांकि, निर्देशक अहमद खान का मानना है कि अंततः फिल्म की 'क्वालिटी' ही उसकी सफलता तय करती है. अपनी आगामी एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (अक्षय कुमार अभिनीत) का हवाला देते हुए खान ने कहा, "चाहे कोई भी जॉनर हो- एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी या हॉरर- सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपने उसे कितनी अच्छी तरह बनाया है."

उन्होंने साल 2025 की दो बिल्कुल अलग तरह की फिल्मों की सफलता की ओर इशारा किया. एक तरफ रोमांटिक ड्रामा 'सैयारा' और दूसरी तरफ हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म 'धुरंधर'. खान ने कहा, "ये दोनों फिल्में अपनी शैली में एक-दूसरे से बिल्कुल अलग थीं, फिर भी दोनों ने शानदार बिजनेस किया. लोगों का मिजाज कभी भी बदल सकता है."

