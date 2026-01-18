ETV Bharat / entertainment

बॉक्स ऑफिस: 'धुरंधर' का बाल भी बांका नहीं कर पाई 'द राजा साब', 'हैप्पी पटेल', 'राहु केतु', 44वें दिन रणवीर की फिल्म की हुई इतनी कमाई

'धुरंधर'/'द राजा साब' ( Poster )

हैदराबाद: रणवीर सिंह-अक्षय खन्ना की नई फिल्म धुरंधर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 44 दिन हो गए हैं. 44 दिनों के बाद भी धुरंधर का जादू दर्शकों को अभी भी लुभा रहा है. यह फिल्म हाल ही में 800 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हुई है. इस फिल्म ने अब तक रिलीज हुई कई नई फिल्मों को पीछे छोड़ चुका है. फिर वो चाहे प्रभास की द राजा साब हो या फिर इक्कीस, राहु केतु और हैप्पी पटेल जैसी नई रिलीज फिल्में. इन नई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन ये फेल हुई. तो चलिए जानते हैं कि शनिवार, 17 जनवरी को कौन-सी फिल्म कितनी कमाई की और कलेक्शन की दौड़ में कौन आगे रहीं. 'द राजा साहब' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9

साउथ सिनेमा के रिबेल स्टार प्रभास की फिल्म 'द राजा साहब' की रिलीज से पहले काफी चर्चा में रही. लेकिन महज 9 दिनों में ही इसके कलेक्शन में भारी गिरावट आई. प्रभास की फिल्म ने 53.27 करोड़ रुपये के साथ शानदार ओपनिंग की, लेकिन अगले ही दिन से इसकी कमाई में गिरावट होने लगी. 9 जनवरी को रिलीज हुई 'द राजा साब' को 9 दिन हो गए हैं. सैकनिल्क के मुताबिक, शनिवार यानी 9वें दिन प्रभास की फिल्म ने 2.86 करोड़ रुपये कमाए, जबकि शुक्रवार को 3.5 करोड़ रुपये. फिल्म का कुल कलेक्शन अब 136.65 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. फिल्म ने निश्चित रूप से 100 करोड़ क्लब में जगह बना ली है.