बॉक्स ऑफिस: 'धुरंधर' का बाल भी बांका नहीं कर पाई 'द राजा साब', 'हैप्पी पटेल', 'राहु केतु', 44वें दिन रणवीर की फिल्म की हुई इतनी कमाई
बॉक्स ऑफिस पर 'द राजा साब', 'हैप्पी पटेल', 'राहु केतु' जैसी फिल्में रिलीज हुई हैं. ये फिल्में 'धुरंधर' को प्रभावित करने में नाकाम रही हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 18, 2026 at 10:57 AM IST
हैदराबाद: रणवीर सिंह-अक्षय खन्ना की नई फिल्म धुरंधर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 44 दिन हो गए हैं. 44 दिनों के बाद भी धुरंधर का जादू दर्शकों को अभी भी लुभा रहा है. यह फिल्म हाल ही में 800 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हुई है. इस फिल्म ने अब तक रिलीज हुई कई नई फिल्मों को पीछे छोड़ चुका है. फिर वो चाहे प्रभास की द राजा साब हो या फिर इक्कीस, राहु केतु और हैप्पी पटेल जैसी नई रिलीज फिल्में. इन नई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन ये फेल हुई. तो चलिए जानते हैं कि शनिवार, 17 जनवरी को कौन-सी फिल्म कितनी कमाई की और कलेक्शन की दौड़ में कौन आगे रहीं.
'द राजा साहब' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9
साउथ सिनेमा के रिबेल स्टार प्रभास की फिल्म 'द राजा साहब' की रिलीज से पहले काफी चर्चा में रही. लेकिन महज 9 दिनों में ही इसके कलेक्शन में भारी गिरावट आई. प्रभास की फिल्म ने 53.27 करोड़ रुपये के साथ शानदार ओपनिंग की, लेकिन अगले ही दिन से इसकी कमाई में गिरावट होने लगी.
9 जनवरी को रिलीज हुई 'द राजा साब' को 9 दिन हो गए हैं. सैकनिल्क के मुताबिक, शनिवार यानी 9वें दिन प्रभास की फिल्म ने 2.86 करोड़ रुपये कमाए, जबकि शुक्रवार को 3.5 करोड़ रुपये. फिल्म का कुल कलेक्शन अब 136.65 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. फिल्म ने निश्चित रूप से 100 करोड़ क्लब में जगह बना ली है.
'राहु केतु' का 3 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'द राजा साब' के बाद बॉक्स ऑफिस पर 16 जनवरी को दो फिल्में रिलीज हुई एक आमिर खान के प्रोडक्शन की फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' और दूसरी 'राहु केतु'. पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा अभिनीत फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई.
फिल्म ने ओपनिंग डे पर 1 करोड़ रुपये से खाता खोला. वहीं दूसरे दिन इसकी कमाई में बढ़ोतरी देखी गई. सैकनिल्क के अनुसार, 'राहु केतु' ने शनिवार को 1.6 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. दो दिनों के बाद फिल्म 'राहु केतु' का कुल कलेक्शन 2.64 करोड़ रुपये हो गया है.
'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' बॉक्स ऑफिस डे 2
आमिर खान के प्रोडक्शन की कॉमेडी फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' की बात करें तो यह फिल्म राहु केतु से बेहतर परफॉर्म कर रही हैं. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 1.25 करोड़ रुपये कमाए हैं. वहीं, दूसरे दिन वीर दास की फिल्म में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. शनिवार को फिल्म ने 1.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इस तरह 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' ने दो दिनों में कुल 2.78 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.
'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 44
'धुरंधर' को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 44 दिन हो गए हैं और 44 दिनों के बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार रन कर रही. फिल्म की कमाई की बात करें तो मेकर्स के मुताबिक, फिल्म ने 7वें शनिवार को लगभग 3.6 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. 44 दिनों के बाद 'धुरंधर' का कुल कलेक्शन लगभग 875.50 करोड़ रुपये हो गए हैं.
'धुरंधर' की सफलता के बाद, मेकर्स ने इसके दूसरे पार्ट का एलान किया है. 'धुरंधर' का सीक्वल 19 मार्च, 2026 को रिलीज होगा. रणवीर सिंह की यह फिल्म यश की फिल्म 'टॉक्सिक' से टकराएगी.