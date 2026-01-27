ETV Bharat / entertainment

'बॉर्डर 3' कंफर्म: सीक्वल की जबरदस्त सफलता के बाद, तीसरी किस्त के लिए भूषण कुमार-निधि दत्ता ने मिलाया हाथ

बॉर्डर 2 की जबरदस्त सफलता के बीच बॉर्डर 3 की खबर सामने आई है. तीसरी किस्त के लिए भूषण कुमार-निधि दत्ता ने हाथ मिलाया है.

Nidhi Dutta and Bhushan Kumar
निधि दत्ता और भूषण कुमार (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 27, 2026 at 7:53 PM IST

हैदराबाद: 'बॉर्डर 2' गणतंत्र दिवस के मौके पर 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता सहित एक पावरफुल प्रोडक्शन टीम के सपोर्ट से और अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म भारतीय सैनिकों की बहादुरी को दर्शाती है. फिल्म को आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 5 दिन हो गए हैं. बीते 4 दिनों में यह फिल्म 200 करोड़ के करीब पहुंच गई है. फिल्म की सफलता के बीच प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने बॉर्डर 3 की पुष्टि की है.

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने बॉर्डर 3 के बारे में जानकारी साझा की है. तरण आदर्श ने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा है, 'भूषण कुमार और निधि दत्ता 'बॉर्डर 3' के लिए साथ आए. 'बॉर्डर 2', जिसने पहले वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है, की जबरदस्त सफलता के बाद भूषण कुमार (टी-सीरीज) और निधि दत्ता (जेपी फिल्म्स) 'बॉर्डर 3' के साथ इस मशहूर फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं. 'बॉर्डर' की तीसरी किस्त के बारे में और जानकारी जल्द ही सामने आएगी.'

'बॉर्डर' फ्रैंचाइजी जारी रहने वाली है. हाल ही में एक इंटरव्यू में प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने कन्फर्म किया है कि 'बॉर्डर 3' को टी-सीरीज और निधि दत्ता की जेपी फिल्म्स मिलकर बनाएंगी. यह घोषणा 'बॉर्डर 2' के थिएटर में शानदार परफॉर्मेंस के बाद हुई है, जिसने ओपनिंग वीकेंड में जबरदस्त कमाई की है और दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है.

इंटरव्यू में अपनी लेटेस्ट फिल्म 'बॉर्डर 2' की सफलता के बारे में बात करते हुए, भूषण कुमार ने बताया कि 'बॉर्डर 2' से पहले वह और डायरेक्टर अनुराग सिंह एक दूसरी फिल्म पर साथ काम कर रहे थे और अब जब यह प्रोजेक्ट हो गया है, तो वे एक और प्रोजेक्ट पर काम करेंगे.

उन्होंने आगे कहा, 'अब उसका समय आ गया है. अगली फिल्म उसी तरह की होगी. फिर, हम बॉर्डर पर वापस आएंगे. हम उनकी कंपनी और मेरी कंपनी के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं. वह डायरेक्ट करेंगे, और यह कुछ नया होगा. बॉर्डर 3 सही समय पर बनेगी.'

बॉर्डर 2 के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 4 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 193.48 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. यह 5वें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी.

