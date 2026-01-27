ETV Bharat / entertainment

'बॉर्डर 3' कंफर्म: सीक्वल की जबरदस्त सफलता के बाद, तीसरी किस्त के लिए भूषण कुमार-निधि दत्ता ने मिलाया हाथ

निधि दत्ता और भूषण कुमार ( IANS )

हैदराबाद: 'बॉर्डर 2' गणतंत्र दिवस के मौके पर 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता सहित एक पावरफुल प्रोडक्शन टीम के सपोर्ट से और अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म भारतीय सैनिकों की बहादुरी को दर्शाती है. फिल्म को आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 5 दिन हो गए हैं. बीते 4 दिनों में यह फिल्म 200 करोड़ के करीब पहुंच गई है. फिल्म की सफलता के बीच प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने बॉर्डर 3 की पुष्टि की है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने बॉर्डर 3 के बारे में जानकारी साझा की है. तरण आदर्श ने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा है, 'भूषण कुमार और निधि दत्ता 'बॉर्डर 3' के लिए साथ आए. 'बॉर्डर 2', जिसने पहले वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है, की जबरदस्त सफलता के बाद भूषण कुमार (टी-सीरीज) और निधि दत्ता (जेपी फिल्म्स) 'बॉर्डर 3' के साथ इस मशहूर फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं. 'बॉर्डर' की तीसरी किस्त के बारे में और जानकारी जल्द ही सामने आएगी.'