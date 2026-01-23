ETV Bharat / entertainment

बॉर्डर 2 X रिव्यू: 'बॉर्डर' को दिया शानदार ट्रिब्यूट, जनता बोली- ब्लॉकबस्टर, फिल्म एनालिस्ट ने कहा आउटस्टैंडिंग

सीनियर फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म बॉर्डर 2 देख ली है और अपना रिव्यू दे दिया है. तरण आदर्श ने एक शब्द में बॉर्डर 2 का रिव्यू किया है. तरण आदर्श ने फिल्म को आउटस्टैंडिंग बताया है और साढ़े चार स्टार दिए हैं. उन्होंने लिखा है, 'शक्ति, देशभक्ति और गर्व, बॉर्डर 2 आपके दिल को गर्व से भर देगी, फिल्म देश और आर्मी दोनों को सलाम करती है, फिल्म पक्का देखने लायक है'. उन्होंने आगे लिखा है, डायरेक्टर अनुराग सिंह ने एक दमदार, भावनात्मक रूप से शानदार युद्ध गाथा पेश की है जो भव्यता, ईमानदारी और आत्मा के मामले में खूबसूरत है, साथ ही यह कल्ट क्लासिक बॉर्डर की विरासत का सम्मान भी करती है'.

हैदराबाद: सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर वॉर ड्रामा फिल्म बॉर्डर 2 का इंतजार खत्म हुआ और फिल्म आज 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी बॉर्डर 2 साल 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर का सीक्वल है. फिल्म को लेकर देशभर में क्रेज है, जिसने लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाया है और यह देशभक्ति आज सोशल मीडिया पर नजर आने वाली है. बॉर्डर एक फिल्म नहीं बल्कि इमोशन और देश का सम्मान है. अब बॉर्डर 2 से इस बात का फैसला होगा कि यह देश के इमोशन और सम्मान बराबर बना रहेगा या नहीं, चलिए जानते हैं फिल्म एनालिस्ट और जनता ने बॉर्डर 2 देखने के बाद अपना कैसा रिएक्शन दिया है.

एनालिस्ट आगे लिखते हैं, 'मूल रूप से, #Border2 वीरता, बलिदान और भाईचारे के बारे में है - जिसे दृढ़ विश्वास और सिनेमाई अंदाज के साथ पेश किया गया है... अनुराग भव्यता और भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखते हुए 1971 के युद्ध की भावना के प्रति सच्चे रहते हैं'. युद्ध के दृश्य बेहद रोमांचक हैं – इन्हें भव्य पैमाने पर बारीकी से फिल्माया गया है... विस्फोट, रणनीति, जमीनी लड़ाई और हवाई कार्रवाई को हकीकत और रोमांच से भरपूर अंदाज में पेश किया गया है... सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्शन कभी खोखला नहीं लगता, यह हमेशा कहानी और युद्ध लड़ रहे सैनिकों की भावनाओं को सशक्त बनाता है'.

लोगों से की फिल्म देखन की अपील

उन्होंने फिल्म की पूरी स्टारकास्ट की तारीफ करने के बाद आखिर में कहा है, 'आखिरी शब्द? #Border2 एक शक्तिशाली, देशभक्तिपूर्ण पेशकश है, जो पीढ़ियों को जोड़ती है... यह गर्व जगाती है, आपको भावुक कर देती है, और आपको भारतीय सैनिक के जज्बे की सराहना करने पर मजबूर कर देती है'. यह एक ऐसी सिनेमाई रचना है, जो दहाड़ती है और सलाम करती है – इसे बड़े पर्दे पर देखना ही चाहिए'.

सुमित कडेल ने बॉर्डर 2 देखने के बाद उसे एक शानदार फिल्म बताया है. उन्होंने लिखा है, 'बॉर्डर 2 साल 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर को शानदार श्रद्धांजलि है. सनी देओल एक टाइगर की तरह दहाड़े हैं, वरुण धवन ने अपने करियर की अब तक की सबसे धांसू परफॉर्मेंस दी है. अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ ने फिल्म में अपना काम दिखाया है. अनुराग सिंह के डायरेक्शन में दम है. फिल्म देखने लायक है.

बता दें, बॉर्डर (1997) को जेपी दत्ता ने डायरेक्ट किया था और बॉर्डर 2 को उनकी बेटी निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है. अनुराग सिंह ने फिल्म का डायरेक्शन किया है. फिल्म भारत-पाक के बीच 1971 में हुए युद्ध पर बेस्ड है. फिल्म में सनी देओल, अहान शेट्टी, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ अहम रोल में हैं. फीमेल लीड में मोना सिंह, सोनम बजवा, मेधा राणा और अन्या सिंह हैं.