मेगा सीक्वल ईयर 2026, 'बॉर्डर 2' से 'दृश्यम 3' तक, अगले साल रिलीज होंगे इन फिल्मों के पार्ट 2 और 3
साल 2026 में 10 से ज्यादा हिंदी और साउथ फिल्मों के सीक्वल और थ्रीक्वल रिलीज होने जा रहे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 11, 2025 at 8:28 PM IST
हैदराबाद: 2025 अब खत्म होने जा रहा है और इस साल कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी. अब सबकी नजरें 2026 पर टिक गई हैं, जो एक बार फिर सिनेमाघरों में तूफान लेकर आने वाला है. आने वाले साल में कई बड़े सीक्वल और थ्रीक्वल रिलीज होंगे, जिनका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इनकी पहली फिल्मों ने ही दमदार कहानी, जबरदस्त किरदार और यादगार पलों के साथ लोगों के दिल जीत लिए थे. अब वही कहानियां नए लेवल पर, और ज्यादा इमोशन, एक्शन और सरप्राइज ट्विस्ट के साथ वापस आ रही हैं.
एक्शन से भरपूर बड़े शो–शॉक तक, दमदार थ्रिलर से लेकर रोमांचक पुलिस ड्रामा तक, कई मेगा फ्रेंचाइजी अब अपने अगले धमाकेदार चैप्टर्स के साथ वापसी के लिए तैयार हैं. 2026 में सिनेमाघरों पर पूरी तरह हावी होने वाली ब्लॉकबस्टर सीक्वल वेव कुछ ऐसी दिखने वाली है, बस सीट बेल्ट बांधकर इंतजार कीजिए.
बॉर्डर 2
बॉर्डर 1997 की देशभक्ति वाली वह फिल्म, जिसे आज भी लोग बहुत प्यार से याद करते हैं. अब उसी फिल्म का बहुत समय से इंतजार किया जा रहा दूसरा भाग बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार है. यह फिल्म अनुराग सिंह के निर्देशन में बनाई जा रही है. इसमें एक जबरदस्त कलाकारों की टीम होगी सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी, और सोनम बाजवा, मोना सिंह, मेधा राना भी खास किरदारों में दिखेंगी. फिल्म की रिलीज डेट 23 जनवरी 2026 तय हो चुकी है. यानी नए साल की शुरुआत ही देशभक्ति और जोश से भरने वाली है.
वध 2
पहली फिल्म वध को मिली तारीफ के बाद अब संजय मिश्रा और नीना गुप्ता फिर से साथ वध 2 में नजर आएंगे. यह फिल्म पिछली कहानी का सीधा हिस्सा नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल सीक्वल की तरह होगी, जिसमें नई कहानी और नए किरदार दिखाए जाएंगे. इस बार कहानी बदली हुई होगी, लेकिन जो भावनात्मक टोन पहली फिल्म में था, वही अहसास इसमें भी बरकरार रखा जाएगा. यानी डर, तनाव और इमोशन सब एक बार फिर दर्शकों को पकड़कर रखने वाले हैं. फिल्म को लव फिल्म्स ने प्रेजेंट किया है. इसे जसपाल सिंह संधू ने लिखा और डायरेक्ट किया है, जबकि लव रंजन और अंकुर गर्ग इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं. दर्शकों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वध 2 बड़े पर्दे पर 6 फरवरी 2026 को रिलीज होने जा रही है.
धमाल 4
ब्लॉकबस्टर धमाल फ्रेंचाइजी का चौथा पार्ट एक बार फिर सिनेमाघरों में जबरदस्त कॉमेडी लेकर आने के लिए तैयार है. इस बार भी फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजय मिश्रा, जावेद जाफ़री, संजिदा शेख, अंजलि आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पाटक और रवि किशन जैसे जबरदस्त स्टारकास्ट है, जो अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं. फिल्म को गुलशन कुमार और टी-सीरीज ने देवगन फिल्म्स के साथ मिलकर पेश किया है. यह टी-सीरीज फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल और पैनोरामा स्टूडियोज का प्रोडक्शन है, जिसे इंद्र कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म को अजय देवगन, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अशोक ठकेरिया, इंद्र कुमार, आनंद पंडित और कुमार मंगत पाठक प्रोड्यूस कर रहे हैं. धमाल 4 की रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है, फिल्म इस बार ईद 2026 पर थिएटर्स में हंसी का धमाका करने आएगी.
मर्दानी 3
रानी मुखर्जी एक बार फिर दमदार पुलिस अफसर शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में मर्दानी 3 में वापसी करने जा रही हैं. अभिराज मिनावाला के निर्देशन में बनी यह फिल्म यश राज फिल्म्स के बैनर तले तैयार हो रही है. मर्दानी फ्रेंचाइजी आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे सफल महिला-केंद्रित सीरीज मानी जाती है. इस बार कहानी में शिवानी का सामना अब तक के सबसे मुश्किल और खतरनाक केस से होने वाला है. दांव और भी बड़े हैं और उनकी जंग पहले से ज्यादा तीखी होने वाली है. फिल्म की रिलीज डेट भी तय हो चुकी है और 27 फरवरी 2026 को ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
धुरंधर 2
धुरंधर की जोरदार सफलता के बाद, जो आज भी बॉक्स ऑफिस पर नए-नए रिकॉर्ड तोड़ रही है, अब टीम इसके सीक्वल के लिए पूरी तरह तैयार हो रही है. पहले पार्ट में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और आर. माधवन जैसे दमदार स्टार धमाल मचा रहे हैं. आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस अगली कहानी यानी सीक्वल को 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना तय हो चुका है.
दृश्यम 3
धमाकेदार दो भागों के बाद, मोहनलाल एक बार फिर जॉर्जकुट्टी के रूप में अपनी वापसी कर रहे हैं, उस फिल्म में जिसका इंतजार हर फैन बेसब्री से कर रहा है. दृश्यम 3. इस क्राइम थ्रिलर को जीथू जोसेफ ने डायरेक्ट किया है और इसकी शूटिंग हाल ही में पूरी हो चुकी है. अब फिल्म रिलीज की तैयारी में जोर-शोर से लगी हुई है. फ्रेंचाइजी के इस तीसरे चैप्टर को लेकर उम्मीदें पहले से ही बहुत ज्यादा है, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं कि इस बार जॉर्जकुट्टी क्या नया खेल खेलने वाले हैं. फिल्म को मार्च 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना तय किया गया है और अब बस दर्शकों को इंतजार है उस दिन का, जब यह कहानी एक बार फिर सबको चौंका देगी.
हॉन्टेड 3डी: घोस्ट ऑफ पास्ट
2011 में रिलीज हुई 'हॉन्टेड 3डी में मिमोह चक्रवर्ती और टिया बाजपेयी मुख्य भूमिका निभाई थी. फिल्म का निर्देशन विक्रम भट्ट ने किया था. अप्रैल 2025 में 'हॉन्टेड 3डी' के सीक्वल के प्रोड्यूसर आनंद पंडित ने फिल्म के टाइटल हॉन्टेड 3डी: घोस्ट ऑफ पास्ट और रिलीज डेट का एलान किया था. फिल्म 26 सितंबर 2025 को रिलीज होनी थी और अब फिल्म जनवरी 2026 में रिलीज होने जा रही है.
आवारापन 2
इमरान हाशमी और श्रेया सरन स्टारर फिल्म आवारापन 2007 में रिलीज हुई थी और 18 साल बाद इसके पार्ट 2 आवारापन 2 का एलान हुआ. इमरान हाशमी फिल्म में लीड एक्टर होंगे और नितिन कक्कर फिल्म का निर्देशन करेंगे. कहा जा रहा है कि इस बार इमरान हाशमी की एक्ट्रेस दिशा पटानी होंगी और फिल्म अप्रैल 2026 को रिलीज होगी.
जी 2
अदिवी शेष स्टारर स्पाई फिल्म 'G2' (गुडाचारी 2) आगामी साल की 1 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. यह फिल्म 'गुडाचारी ' (2018) की सीक्वल है, जिसमें अदिवी शेष एजेंट गोपी के रूप में लौट रहे हैं, और उनके साथ इमरान हाशमी और वामिका गब्बी भी मुख्य भूमिकाओं में हैं.
जेलर 2
साल 2023 में एक्शन ड्रामा फिल्म जेलर से रजनीकांत ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था. जेलर की कामयाबी के बाद से रनजीकांत के फैंस अब फिल्म जेलर 2 के इंतजार में बैठे हैं. कल 12 दिसंबर को रजनीकांत 75 वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और हो सकता है कि थलाइवा के फैंस को कल फिल्म से जुड़ा बड़ा तोहफा में मिल जाए. जेलर की रिलीज डेट 12 जून 2026 बताई जा रही है.
कॉकटेल 2
शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म कॉकटेल 2 का इंतजार भी दर्शकों को है. फिल्म का पहले पार्ट में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी ने शानदार काम किया था. कॉकटेल 2 का निर्देशन होमी अदजानिया कर रहे हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म जून 2026 में रिलीज हो सकती है.