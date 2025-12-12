'धुरंधर' के क्रेज के बीच 'बॉर्डर 2' से आया बड़ा अपडेट, इस खास दिन रिलीज होगा टीजर, देखें नया पोस्टर
'बॉर्डर 2' के मेकर्स ने आज टीजर की रिलीज डेट का एलान किया है. आइए जानें 'बॉर्डर 2' का टीजर कब आ रहा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 12, 2025 at 2:11 PM IST
हैदराबाद: 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. यह फिल्म 2026 में सिनेमाघरों में आ रही है. इस बीच आज, 12 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म के टीजर रिलीज की तारीख का एलान किया है.
शुक्रवार को 'बॉर्डर 2' की टीम ने फिल्म का नया पोस्टर शेयर किया है और फिल्म के टीजर रिलीज का खुलासा किया है. वरुण धवन ने इसे अपने इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए लिखा है, विजय दिवस का जोश, 1971 की जीत की याद, और साल का सबसे ग्रैंड टीजर लॉन्च - एक साथ. 'बॉर्डर 2' का टीजर 16 दिसंबर को दोपहर 1:30 PM IST पर आएगा. 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
'बॉर्डर 2' के पोस्टर में फिल्म के चारों हीरो, सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी एक ही फ्रेम में दिख रहे हैं. पोस्टर में वे सभी अपना अलग-अलग हिम्मत दिखा रहे हैं- सनी अपने आइकॉनिक, लड़ाई में माहिर अवतार में, वरुण ड्यूटी पर पक्के इरादे के साथ, दिलजीत लड़ाई के बीच में हिम्मत दिखाते हुए, और अहान बोल्ड, जवानी वाली हिम्मत दिखाते हुए.
'बॉर्डर 2' का टीजर 16 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे विजय दिवस पर लॉन्च किया जाएगा. विजय दिवस 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर मिली सैन्य जीत की याद में मनाया जाता है.
बॉर्डर 2 को गुलशन कुमार और टी-सीरीज ने जे.पी. दत्ता की जे.पी. फिल्म्स के साथ मिलकर पेश किया है. भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता के सपोर्ट और अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.