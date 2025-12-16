ETV Bharat / entertainment

'आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक', विजय दिवस पर 'बॉर्डर 2' का देशभक्ति टीजर रिलीज

मंगलवार को मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर बॉर्डर 2 का टीजर जारी किया है और कैप्शन में लिखा है, 'वजह कहां तक ​​जानी चाहिए...इस विजय दिवस पर, साल के सबसे प्रतीक्षित टीजर का जश्न मनाएं.'

मुंबई: 'बॉर्डर 2' के मेकर्स ने विजय दिवस के मौके पर फिल्म का टीजर रिलीज किया है, जो काफी दमदार है. सिनेमा प्रेमियों को फिल्म का टीजर काफी पसंद आया है. फिल्म के टीजर लॉन्च का कार्यक्रम मुंबई में किया गया. इस मौके पर 'बॉर्डर 2' की पूरी टीम मौजूद रही.

'बॉर्डर 2' का टीजर

2 मिनट 4 सेकंड के टीजर की शुरुआत के हॉर्न से होती है, जो एक युद्ध की आगाज को दर्शाता है. टीजर में भारतीय सेना के बंकर की झलक दिखाई जाती है, जहां दुश्मन सेना हमला करते हैं. इस हमले में घायल हुए भारतीय जवानों की झलक दिखाई गई है. इस दौरान सनी देओल के आवाज में डायलॉग सुनने को मिलता है, जो कहते हैं, तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समुद्र से...सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे... जो आंखों में आंखे डालकर सीना ठोक कर कहेगा...हिम्मत है तो आ और ये खड़ा है हिंदुस्तान.'

इस डायलॉग के बीच फिल्म के सभी किरदारों की झलक दिखाई गई है, जिसमें वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी शामिल हैं. इस डायलॉग के बाद सनी देओल की झलक दिखाई जाती है, जो दुश्मनों पर प्रहार करते दिखाई देते हैं. यह टीजर काफी दिलचस्प है और युद्ध क्षेत्र के सीन को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है. यह सीन 1971 के युद्ध को दर्शाती है. इसमें सोनम बाजवा, मेधा राणा और परमवीर चीमा की झलकिया. भी दिखाई गई हैं.

'बॉर्डर 2' के बारे में

टी-सीरीज और जे. पी. फिल्म्स की प्रोड्यूस की गई बॉर्डर 2 में सनी देओल अपनी पुरानी भूमिका में नजर आएंगे. उनके साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा, मोना सिंह और मेधा राणा भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. यह फिल्म 23 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस वीकेंड पर रिलीज होने वाली है.

'बॉर्डर'

जे.पी. दत्ता की निर्देशित ओरिजिनल बॉर्डर को भारत की सबसे महान युद्ध फिल्मों में से एक माना जाता है, जो बाद में एक कल्ट क्लासिक बन गई. फिल्म की दमदार कहानी, यादगार गाने और शानदार एक्टिंग की आज भी तारीफ होती है. यह बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, जिसने दुनिया भर में 55 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.