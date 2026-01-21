ETV Bharat / entertainment

'बॉर्डर 2' को मिला U/A 13+ सर्टिफिकेट, सेंसर बोर्ड ने नहीं लगाया एक भी कट, इतना होगा फिल्म का रनटाइम

बॉर्डर 2 इस गणतंत्र दिवस लोगों में देशभक्ति का जज्बा जगाने आ रही है. फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होगी.

Border 2 gets U/A 13+ with no cuts
बॉर्डर 2 को मिला U/A 13+ सर्टिफिकेट (POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 21, 2026 at 1:00 PM IST

हैदराबाद: बॉर्डर 2 की रिलीज का काउंटडाउन खत्म होने वाला है. फिल्म की रिलीज में अब बस दो दिन ही बचे हैं और आने वाली 23 जनवरी को फिल्म सिनेमाघरों में चल पड़ेगी. पूरा देश इस फिल्म को देखने के लिए बेताब है. सोशल मीडिया पर इस बात का पक्का सबूत मिल चुका है. सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर शानदार क्रेज नजर आ रहा है. वहीं, फिल्म अब सेंसर बोर्ड से भी बिना किसी कट के पास हो चुकी है. साथ ही फिल्म का रनटाइम भी सामन आ चुका है.

बॉर्डर 2 को सेंसर बोर्ड ने U/A सर्टिफिकेट दिया है. खास बात यह है कि फिल्म को एक भी कट लगाए बिना पास किया गया है. फिल्म बॉर्डर 2 का रनटाइम 3.16 घंटे का है. रिपोर्ट्स की मानें तो सेंसर बोर्ड ने फिल्म में एक भी कट नहीं लगाया है. फिल्म में युद्ध की बारीकियों, भावनाओं और सैनिकों के बलिदान का विस्तार से देखने को मिलेगा.

सेंसर बोर्ड ने फिल्म को U/A 13+ सर्टिफिकेट दिया है, जिसका मतलब है कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पेरेंट्स गाइडेंस जरूरी है, क्योंकि फिल्म में इंटेंस वॉर सीक्वेंस और इमोशनल सीन भी हैं.

फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुई लड़ाई पर बेस्ड है. इसमें में सनी देओल लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कालेर (6 सिख रेजिमेंट), वरुण धवन मेजर होशियार सिंह दहिया (PVC, द ग्रेनेडियर्स), दिलजीत दोसांझ फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों (PVC, इंडियन एयर फोर्स, नंबर 18 स्क्वाड्रन), अहान शेट्टी लेफ्टिनेंट कमांडर एम.एस. रावत (इंडियन नेवी, INS खुकरी) के रोल में नजर आएंगे. फीमेल लीड रोल में मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह हैं.

एडवांस बुकिंग में कर रही कमाल

फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होगी, लेकिन एडवांस बुकिंग बता रही है कि फिल्म ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाने वाली है. फिल्म सैकनिल्क की मानें तो बॉर्डर 2 ने बुधवार दोपहर 12.30 बज तक 9309 शोज के लिए 108441 टिकट सेल कर 3.48 करोड़ रुपये कमा लिए हैं और ब्लॉक सीट की कमाई का आंकड़ा 6.73 करोड़ रुपये हो गया है.

