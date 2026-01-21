ETV Bharat / entertainment

'बॉर्डर 2' को मिला U/A 13+ सर्टिफिकेट, सेंसर बोर्ड ने नहीं लगाया एक भी कट, इतना होगा फिल्म का रनटाइम

बॉर्डर 2 को मिला U/A 13+ सर्टिफिकेट ( POSTER )

हैदराबाद: बॉर्डर 2 की रिलीज का काउंटडाउन खत्म होने वाला है. फिल्म की रिलीज में अब बस दो दिन ही बचे हैं और आने वाली 23 जनवरी को फिल्म सिनेमाघरों में चल पड़ेगी. पूरा देश इस फिल्म को देखने के लिए बेताब है. सोशल मीडिया पर इस बात का पक्का सबूत मिल चुका है. सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर शानदार क्रेज नजर आ रहा है. वहीं, फिल्म अब सेंसर बोर्ड से भी बिना किसी कट के पास हो चुकी है. साथ ही फिल्म का रनटाइम भी सामन आ चुका है. बॉर्डर 2 को सेंसर बोर्ड ने U/A सर्टिफिकेट दिया है. खास बात यह है कि फिल्म को एक भी कट लगाए बिना पास किया गया है. फिल्म बॉर्डर 2 का रनटाइम 3.16 घंटे का है. रिपोर्ट्स की मानें तो सेंसर बोर्ड ने फिल्म में एक भी कट नहीं लगाया है. फिल्म में युद्ध की बारीकियों, भावनाओं और सैनिकों के बलिदान का विस्तार से देखने को मिलेगा.