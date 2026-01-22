'बॉर्डर 2' बनेगी सनी देओल की बिगेस्ट ओपनर?, 'गदर 2' का टूटेगा रिकॉर्ड? डे 1 होगी इतनी कमाई, एडवांस बुकिंग में बल्ले-बल्ले
गदर 2 ने 40 करोड़ रुपये से ज्यादा की ओपनिंग ली थी और अब बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग में माहौल बदल दिया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 22, 2026 at 3:14 PM IST
हैदराबाद: जनता के बीच बॉर्डर 2 का क्रेज देखने और एडवांस बुकिंग की कमाई पर नजर डालने के बाद पता चलता है कि सनी देओल अपनी बिगेस्ट ओपनिंग फिल्म गदर 2 का अपनी नई फिल्म से रिकॉर्ड का तोड़ने जा रहे हैं. सनी देओल अपनी नई फिल्म से कमाई के नए रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं. फिल्म कल यानी 23 जनवरी को रिलीज होने के लिए तैयार है. इससे पहले जानेंगे कि फिल्म पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपये का कलेक्शन करने जा रही है और फिल्म ने एडवांस बुकिंग में कितना कमा लिया है.
Kal se #Border2 aap sab ki hai— Sunny Deol (@iamsunnydeol) January 22, 2026
Usse pehle kuch jhalkiyaan #Border2 ke mere safar ki
Hai Jurrat!! 🇮🇳🇮🇳🫡🫡🫡🫡 pic.twitter.com/4NZ2YDWhPA
बॉर्डर 2 एडवांस बुकिंग
सैकनिल्क के अनुसार, बॉर्डर 2 ने ब्लॉक सीटों को छोड़कर पहले दिन के लिए 6.03 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग की है. ब्लॉक सीटों को शामिल करने पर यह आंकड़ा 10.43 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है. भारत भर में पहले दिन के लिए लगभग 1.88 लाख टिकट बिक चुके हैं. इनमें से अधिकांश बुकिंग हिंदी 2D शो के लिए हुई हैं. वहीं, फिल्म ब्लॉक सीटों के साथ कमाई का लेटेस्ट आंकड़ा 11.45 करोड़ रुपये हो गया है.
'BORDER 2' RUN TIME… #Border2 certified 'UA' by #CBFC on 21 January 2026. Duration: 199.07 min:sec [3 hours, 19 min, 07 sec]. #India— taran adarsh (@taran_adarsh) January 21, 2026
⭐ Theatrical release date: 23 Jan 2026. pic.twitter.com/JF9iAhxCJu
बॉर्डर 2 डे 1 कलेक्शन
मौजूदा रुझानों के आधार पर, बॉर्डर 2 के भारत में पहले दिन 32 से 35 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन होने की उम्मीद है. कईयों का मानना है फिल्म 40 करोड़ रुपये से ज्यादा की भी ओपनिंग ले सकती है. अगर स्पॉट बुकिंग बढ़ती है और दर्शकों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रहती है, तो ओपनिंग और भी शानदार हो सकती है.
कुछ अनुमानों के अनुसार, यह 40 करोड़ रुपये के करीब भी पहुंच सकती है. फिल्म रिकॉर्ड तोड़ने की ओर अग्रसर है. उम्मीद है कि यह 2026 की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज करेगी. यह धुरंधर और छावा जैसी हालिया फिल्मों के पहले दिन के कलेक्शन को भी चुनौती दे सकती है. सनी देओल की पिछली ब्लॉकबस्टर गदर 2 ने 40.1 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी, और बॉर्डर 2 इस आंकड़े को पार कर सकती है.
The big screens will experience true courage tomorrow! 💪🏻🔥— Sunny Deol (@iamsunnydeol) January 22, 2026
Advance booking now open!
🔗 - https://t.co/Xns6fPg5Th#Border2 releasing in cinemas worldwide tomorrow. pic.twitter.com/37YUroBAn4
फिल्म के 4,800 से 5,000 सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है, जहां लगभग 17,000 शो दिखाए जाएंगे. इसके साथ कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, जिससे बॉर्डर 2 को इसका फायदा मिलेगा। उत्तर भारत के सिंगल स्क्रीन और मास सेंटर्स से भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है. फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीआई) ने 13+ रेटिंग के साथ मंजूरी दे दी है और इसमें कोई कट नहीं किया गया है. इससे फिल्म पारिवारिक दर्शकों के लिए उपयुक्त हो जाती है. हाल ही में रिलीज हुई एडल्ट रेटिंग वाली एक्शन फिल्मों की तुलना में बॉर्डर 2 की पहुंच व्यापक है. इससे छुट्टियों के दौरान फिल्म को काफी फायदा होने की संभावना है.
With just a day to go before its release, #BORDER2 is witnessing strong co momentum at the box office.— Sumit Kadel (@SumitkadeI) January 22, 2026
The film is set to release across approximately 4,800 screens with 17,000 shows, backed by superb advance bookings that reflect high audience interest. The steady pickup in… pic.twitter.com/SLJH8speqy
बॉर्डर 2, 1997 की मशहूर फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है, जिसे आज भी भारत की बेस्ट युद्ध फिल्मों में से एक माना जाता है. इस नई फिल्म में कई बड़े सितारे एक साथ नजर आते हैं. सनी देओल मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा, मेधा राणा और मोना सिंह भी हैं. फिल्म देशभक्ति, बलिदान और युद्धकाल में भारतीय सैनिकों के जीवन पर केंद्रित है.