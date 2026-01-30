ETV Bharat / entertainment

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस: भारत में 250 करोड़ से बस इतनी दूर है फिल्म, जानें 7वें दिन कितनी हुई कमाई

बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अपना शानदार एक हफ्ता पूरा कर लिया है. अब बॉर्डर 2 और मर्दानी 3 आमने-सामने हैं.

Border 2 Box Office Collection Day 7
बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस (POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 30, 2026 at 12:16 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: बॉर्डर 2 ने आज 30 जनवरी को अपनी रिलीज का पहला हफ्ता पूरा कर लिया है. फिल्म ने अपने पहले वीक में शानदार कलेक्शन किया है, हालांकि पहले वीकेंड के बाद फिल्म की कमाई में गिरावट आई. पांचवें और छठे दिन बॉर्डर 2 का कलेक्शन डाउन रहा है. मगर फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है. आज 30 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 के सामने रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म मर्दानी 3 भी रिलीज हो गई है. अब मर्दानी 3 का बॉर्डर 2 की कमाई पर कितना असर पड़ेगा कल पता चल जाएगा. इससे पहले जानते हैं बॉर्डर 2 ने अपने 7वें बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है.

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7

32.10 करोड़ रुपये से खाता खोलने के बाद बॉर्डर 2 अपने पहले वीकेंड स्ट्रॉन्ग रही और आज से उसका दूसरा वीकेंड शुरू हो चुका है. दूसरे दिन फिल्म ने 40.59 करोड़ रुपये कमाए और तीसरे दिन यानी पहले रविवार फिल्म ने 57.20 करोड़ रुपये कमाकर शानदार वीकेंड पूरा किया था. बॉर्डर 2 ने भारत में पहले वीकेंड 129.80 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म ने रिपब्लिक डे पर सबसे ज्यादा 63.59 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली थी.

पांचवें दिन मंगलवार को फिल्म ने 23.31 करोड़ रुपये का कारोबार किया और छठे दिन बड़ी गिरावट के साथ 15.04 करोड़ रुपये कमाए. इसी के साथ बॉर्डर 2 का छह दिनों का नेट घरेलू ऑफिशियल कलेक्शन 231.83 करोड़ रुपये हो गया था. वहीं फिल्म ने सातवें दिन की 13.14 करोड़ रुपये की कमाई की और फिल्म भारत में 244.97 करोड़ रुपये कमा चुकी है.

बॉर्डर 2 डे वाइज कमाई

बॉर्डर 2कमाई (भारत में)
डे 132.10 करोड़ रुपये
डे 240.59 करोड़ रुपये
डे 357.20 करोड़ रुपये
डे 463.59 करोड़ रुपये
डे 523.31 करोड़ रुपये
डे 615.04 करोड़ रुपये
डे 713.14 करोड़ रुपये
कुल244.97 करोड़ रुपये

हाल ही में, बॉर्डर 2 के हिट होने के दौरान फिल्म के तीसरे पार्ट बॉर्डर 3 का भी ऐलान हो चुका है. फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार और निधि दत्ता ने बॉर्डर 3 की गुडन्यूज फैंस को दी और अब फिल्म की रिलीज डेट का इंतजार किया जा रहा है. वहीं, बॉर्डर 2 की बात करें तो इसका निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह लीड रोल में हैं. फिल्म में अक्षय खन्ना का भी कैमियो दिखाया जा रहा है.

