ETV Bharat / entertainment

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस: सनी देओल की फिल्म ने भारत में किया 200 करोड़ का आंकड़ा पार, 5वें दिन हुई इतनी कमाई

हैदराबाद: सनी देओल की वॉर बेस्ड फिल्म बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रखा है. फिल्म बीती 23 जनवरी को रिपब्लिक डे वीक में रिलीज हुई. फिल्म ने अपने पहले ही वीकेंड में भारत में शानदार कमाई की और अब अपनी रिलीज के पांच दिन पूरे कर चुकी है. बॉर्डर 2 ने अपनी रिलीज के इन पांच दिनों में डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. बॉर्डर की ऑफिशियल कमाई का आंकड़ा सामने आ चुका है.

बॉर्डर 2 ने पहले ही दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 32.10 करोड़ रुपये से खाता खोला था. दूसरे दिन फिल्म ने 40.59 करोड़ रुपये कमाए और तीसरे दिन यानी पहले रविवार फिल्म ने 57.20 करोड़ रुपये कमाकर शानदार वीकेंड पूरा किया. बॉर्डर 2 ने पहले वीकेंड 129.80 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म ने रपब्लिक डे पर 63.59 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, पांचवें दिन यानी मंगलवार को फिल्म बॉर्डर 2 ने 23.31 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इसी के साथ बॉर्डर 2 का पांच दिनों का कुल नेट घरेलू कलेक्शन 216.79 करोड़ रुपये हो गया है.

बॉर्डर 2 डे वाइज कमाई

बॉर्डर 2 कमाई (भारत में) डे 1 32.10 करोड़ रुपये डे 2 40.59 करोड़ रुपये डे 3 57.20 करोड़ रुपये डे 4 63.59 करोड़ रुपये डे 5 23.31 करोड़ रुपये कुल 216.79 करोड़ रुपये

बॉर्डर 2 नए साल 2026 की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने जा रही है. फिल्म ने अभी अपने पांच दिन पूरे किए हैं और उसके पास अभी और भी कई दिन बचे हैं. क्योंकि अब वैलेंटाइन डे वीक पर ही थिएटर पर फिल्में रिलीज होने जा रही हैं. ऐसे में बॉर्डर 2 के पास खुलकर कमाने का मौका है.

बता दें, बॉर्डर 2 के हिट होने के बीच फिल्म के तीसरे पार्ट बॉर्डर 3 का भी ऐलान हो चुका है. फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार और निधि दत्ता ने बॉर्डर 3 की गुडन्यूज फैंस को दे दी है. वहीं, बॉर्डर 2 की बात करें तो इसका निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह लीड रोल में हैं. फिल्म में अक्षय खन्ना का भी कैमियो दिखाया जा रहा है.