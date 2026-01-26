ETV Bharat / entertainment

बॉक्स ऑफिस: वीकेंड पर 'बॉर्डर 2' ने मचाया कोहराम, 100 करोड़ का आंकड़ा किया, इन बड़ी फिल्मों को दी धोबी पछाड़

'बॉर्डर 2' ने वीकेंड पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. इसने 3 दिनों में ही 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

border 2
'बॉर्डर 2' (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 26, 2026 at 1:45 PM IST

हैदराबाद: बॉलीवुड ने 2026 की शुरुआत डायरेक्टर अनुराग सिंह की एपिक वॉर एक्शन फिल्म 'बॉर्डर 2' से की है, जिसने सिर्फ तीन दिनों में भारत में 100 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री कर ली है और अब दुनिया भर में 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. यह फिल्म आदित्य धर की रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर से बेहतर प्रदर्शन कर रही है. यह संकेत है कि 'बॉर्डर 2' एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनकर उभरने के लिए तैयार है.

सनी देओल, वरुण धवन,दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की नई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है. इस वॉर ड्रामा ने दर्शकों का दिल जीत लिया है और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है. शानदार शुरुआत के बाद, फिल्म ने तीसरे दिन जबरदस्त उछाल देखा, और पहला वीकेंड अच्छे नोट पर खत्म किया.

'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3
'बॉर्डर 2' ने पहले दिन 32.10 करोड़ रुपये के साथ ओपनिंग की. शनिवार को कलेक्शन में तेजी से बढ़ोतरी हुई और इसने 40.59 करोड़ रुपये रुपये का शानदार कलेक्शन किया. लेकिन वीकेंड की कहानी रविवार की थी, जहां पॉजिटिव वर्ड-ऑफ-माउथ, मल्टीप्लेक्स में भीड़ और मास बेल्ट के मोमेंटम ने कलेक्शन को 57.20 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया. जबरदस्त ओपनिंग वीकेंड के बाद 'बॉर्डर 2' का भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल कलेक्शन 129.89 करोड़ रुपये नेट हो गया है.

'बॉर्डर 2' इन फिल्मों को दी मात
दिलचस्प बात यह है कि 54.5 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ, 'बॉर्डर 2' ने विक्की कौशल की 'छावा' और सनी देओल की 'गदर 2' को पछाड़ दिया है, जिन्होंने रिलीज के पहले रविवार को क्रमशः 48.5 करोड़ रुपये और 51.7 करोड़ रुपये कमाए थे.

वहीं, 'बाहुबली 2' ने पहले रविवार को हिंदी बेल्ट में 46.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. दूसरी ओर, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है. धुरंधर ने पहले दिन 28 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 32 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 43 करोड़ रुपये कमाए. हालांकि, 'बॉर्डर 2' को रविवार की छुट्टी का पूरा फायदा मिला.

इसके अलावा पहले वीकेंड के रिकॉर्ड की बात करें तो सैकनिल्क के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' ने रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कूली' और प्रभास की फिल्म 'बाहुबली 2' को पीछे छोड़ दिया है. कूली ने पहले वीकेंड में 129 करोड़, बाहुबली 2 ने 128 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

आने वाले दिनों में गणतंत्र दिवस की छुट्टी भी फिल्म के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. देशभक्ति की कहानी होने के कारण दर्शकों की दिलचस्पी और बढ़ने की उम्मीद है, जिससे फिल्म सोमवार के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को भी आसानी से पार कर सकती है.

'बॉर्डर 2' के बारे में
'बॉर्डर 2' 1997 में रिलीज हुई जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है. इस फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना लीड रोल में थे. पहली फिल्म लोंगेवाला की लड़ाई पर आधारित थी और यह बॉलीवुड की सबसे यादगार वॉर फिल्मों में से एक है. लगभग 30 साल बाद, बॉर्डर फ्रैंचाइजी 'बॉर्डर 2' के साथ वापस आई है. अनुराग सिंह की निर्देशित 'बॉर्डर 2' में मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और अन्या सिंह मुख्य महिला किरदारों में हैं.

