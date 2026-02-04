बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस: 12वें दिन सनी देओल की फिल्म की कमाई में आया उछाल, 400 करोड़ की राह हुई आसान
बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस अभी भी बनी हुई है और धीरे-धीरे वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपये की ओर बढ़ रही है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 4, 2026 at 12:15 PM IST
हैदराबाद: सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ की वार ड्रामा फिल्म बॉर्डर 2 ने 12 दिने पूरे कर लिए हैं. इन 12 दिनों में फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई 400 करोड़ रुपये के करीब आ गई है. भारत में फिल्म 350 करोड़ रुपये की ओर बढ़ रही है. इधर, रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 को बॉक्स ऑफिस पर लोग भूलते दिख रहे हैं. चलिए जानते हैं बॉर्डर 2 की 12 वें दिन और मर्दानी 3 की पांचवें दिन कमाई कितनी हुई है.
बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 12
बॉर्डर 2 की कमाई में 12वें दिन हल्का उछाल देखा गया. फिल्म ने 12वें दिन 6.69 करोड़ रुपये की कमाई की है. वहीं, बॉर्डर 2 ने 11वें दिन भारत में 6.52 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. जबकि फिल्म ने बीते रविवार 24.22 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन 315.10 करोड़ रुपये हो चुका है और फिल्म का वर्ल्डवाइड 400 करोड़ रुपये के करीब आ रही है. सैकनिल्क की मानें तो, बीती 30 जनवरी को रिलीज हुई रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 ने पांचवें दिन 2.50 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन 22 करोड़ रुपये का हो गया है.
बॉर्डर 2 डे वाइज कमाई
|बॉर्डर 2
|कमाई (भारत में)
|डे 1
|32.10 करोड़ रुपये
|डे 2
|40.59 करोड़ रुपये
|डे 3
|57.20 करोड़ रुपये
|डे 4
|63.59 करोड़ रुपये
|डे 5
|23.31 करोड़ रुपये
|डे 6
|15.04 करोड़ रुपये
|डे 7
|13.14 करोड़ रुपये
|डे 8
|12.53 करोड़ रुपये
|डे 9
|20.17 करोड़ रुपये
|डे 10
|24.22 करोड़ रुपये
|डे 11
|6.52 करोड़ रुपये
|डे 12
|6.69 करोड़ रुपये
|कुल
|315.10 करोड़ रुपये
बता दें, हाल ही में, बॉर्डर 3 का भी ऐलान किया गया है. फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार और निधि दत्ता ने बॉर्डर 3 की गुडन्यूज फैंस को दी थी और अब फिल्म की रिलीज डेट का इंतजार है. वहीं, बॉर्डर 2 की बात करें तो इसका निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह लीड रोल में हैं. फिल्म में अक्षय खन्ना का भी कैमियो दिखाया जा रहा है.