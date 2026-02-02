ETV Bharat / entertainment

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस: भारत में 300 करोड़ का आंकड़ा पार, दूसरे संडे सनी देओल की फिल्म ने मचाया हाहाकार

सनी देओल की फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बना रखा है. वहीं मर्दानी 3 को बड़ी बढ़त मिली है.

Border 2 Box Office Collection Day 10
बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस (POSTER)
हैदराबाद: सनी देओल की वार बेस्ड फिल्म बॉर्डर 2 ने 10 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर धमाका मचा दिया है. फिल्म ने अपने दूसरे संडे की कमाई से बॉक्स ऑफिस हिला डाला है. बॉर्डर 2 की आंधी में बीती 30 जनवरी को रिलीज हुई रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म मर्दानी 3 उड़ी चुकी है. चलिए जानते हैं बॉर्डर 2 की दसवें दिन और मर्दानी 3 की तीसरे दिन की कमाई के बारे में.


बॉर्डर 2 ने दसवें दिन भारत में 24.22 करोड़ रुपये कमाए हैं. इसी के साथ फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन 301.89 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, सैकनिल्क की मानें तो मर्दानी 3 ने तीसरे दिन 7.25 करोड़ रुपये कमाए हैं. मर्दानी 3 का अबतक का यह सबसे ज्यादा दैनिक कल्केशन है. रविवार को मर्दानी 3 का हिंदी पट्टी में ऑक्यूपेंसी रेट 6.24 फीसदी और बॉर्डर 2 का 36.64 फीसदी दर्ज हुआ है.

बॉर्डर 2 डे वाइज कमाई

बॉर्डर 2कमाई (भारत में)
डे 132.10 करोड़ रुपये
डे 240.59 करोड़ रुपये
डे 357.20 करोड़ रुपये
डे 463.59 करोड़ रुपये
डे 523.31 करोड़ रुपये
डे 615.04 करोड़ रुपये
डे 713.14 करोड़ रुपये
डे 812.53 करोड़ रुपये
डे 920.17 करोड़ रुपये
डे 1024.22 करोड़ रुपये
कुल301.89 करोड़ रुपये

बॉर्डर 2 पहुंची 400 करोड़ के करीब

सैकनिल्क की मानें तो, सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 अब वर्ल्डवाइड 400 करोड़ रुपये के कलेक्शन के करीब पहुंच रही है. फिल्म ने 10 दिनों में ओवरसीज में 45 करोड़ रुपये कमाए हैं और इससे फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 374 करोड़ रुपये हो गया है.

हाल ही में, बॉर्डर 2 के हिट होने के दौरान फिल्म के तीसरे पार्ट बॉर्डर 3 का भी ऐलान हो चुका है. फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार और निधि दत्ता ने बॉर्डर 3 की गुडन्यूज फैंस को दी और अब फिल्म की रिलीज डेट का इंतजार किया जा रहा है. वहीं, बॉर्डर 2 की बात करें तो इसका निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह लीड रोल में हैं. फिल्म में अक्षय खन्ना का भी कैमियो दिखाया जा रहा है.

संपादक की पसंद

