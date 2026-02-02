ETV Bharat / entertainment

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस: भारत में 300 करोड़ का आंकड़ा पार, दूसरे संडे सनी देओल की फिल्म ने मचाया हाहाकार

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस ( POSTER )

हैदराबाद: सनी देओल की वार बेस्ड फिल्म बॉर्डर 2 ने 10 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर धमाका मचा दिया है. फिल्म ने अपने दूसरे संडे की कमाई से बॉक्स ऑफिस हिला डाला है. बॉर्डर 2 की आंधी में बीती 30 जनवरी को रिलीज हुई रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म मर्दानी 3 उड़ी चुकी है. चलिए जानते हैं बॉर्डर 2 की दसवें दिन और मर्दानी 3 की तीसरे दिन की कमाई के बारे में.

बॉर्डर 2 ने दसवें दिन भारत में 24.22 करोड़ रुपये कमाए हैं. इसी के साथ फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन 301.89 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, सैकनिल्क की मानें तो मर्दानी 3 ने तीसरे दिन 7.25 करोड़ रुपये कमाए हैं. मर्दानी 3 का अबतक का यह सबसे ज्यादा दैनिक कल्केशन है. रविवार को मर्दानी 3 का हिंदी पट्टी में ऑक्यूपेंसी रेट 6.24 फीसदी और बॉर्डर 2 का 36.64 फीसदी दर्ज हुआ है.