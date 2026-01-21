'बॉर्डर 2' एडवांस बुकिंग में गाड़ रही कमाई के झंडे, आंकड़ा 7 करोड़ से पार, ओपनिंग डे पर धमाका पक्का है
सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग काफी अच्छी चल रही है. अब तक इसने 7 करोड़ से अधिक की कमाई की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 21, 2026 at 5:16 PM IST
हैदराबाद: सिनेमाघरों में रिलीज होने से सिर्फ दो दिन पहले ही, बॉर्डर 2 की टिकट काउंटरों पर शानदार कमाई हो रही है. इस वॉर बेस्ड फिल्म की एडवांस बुकिंग सोमवार, 19 जनवरी को शुरू हुई. बॉर्डर 2, 1997 की मशहूर वॉर फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है. सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी अभिनीत बॉर्डर 2 गणतंत्र दिवस 2026 के वीकेंड पर रिलीज होने वाली है.
बॉर्डर 2 एडवांस बुकिंग
फिल्म जगत पर नजर रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के अनुसार, बॉर्डर 2 ने अब तक एडवांस बुकिंग से 3.97 करोड़ रुपये जुटाए हैं. ब्लॉक सीटों को शामिल करने पर, एडवांस बुकिंग से कुल कमाई 7.25 करोड़ रुपये हो गई है.
#Border2 fire 🔥 #Sunnydeol #VarunDhawan pic.twitter.com/72Jmd6wBpB— ONLY DEOL (@bollywood70479) January 21, 2026
देश भर में फिल्म के अब तक 1,24,527 टिकट बिक चुके हैं. ये टिकट 9,607 शो में बिके हैं और आने वाले दिनों में और शो शुरू होने के साथ ही यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है.
फिलहाल, भारत में एडवांस बुकिंग चार्ट में दिल्ली सबसे आगे है, जहां से 1.49 करोड़ रुपये की बुकिंग हुई है. महाराष्ट्र फिलहाल दूसरे स्थान पर है, जहां से 1.06 करोड़ रुपये की बुकिंग हुई है. इसके बाद उत्तर प्रदेश और गुजरात का नंबर आता है, जहां से क्रमशः 69.67 लाख रुपये और 50.07 लाख रुपये की बुकिंग हुई है.
बॉर्डर 2 अन्य फिल्मों की तुलना में कैसा प्रदर्शन कर रही है?
बॉर्डर 2 ने हाल ही में रिलीज हुई कई फिल्मों के पहले दिन के एडवांस बुकिंग के आंकड़ों को पार कर लिया है. सनी देओल की पिछली फिल्म जाट ने एडवांस बुकिंग में लगभग 2.4 करोड़ रुपये कमाए थे और पहले दिन 9.5 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था.
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने पहले दिन की एडवांस बुकिंग में सिर्फ 1 करोड़ रुपये कमाए थे, जबकि सनी देओल की पिछली फिल्म 'गदर 2' ने एडवांस बुकिंग कलेक्शन में 2.2 करोड़ रुपये जुटाए थे.
#Border2 SMASHED ₹5CR+ All India Advance Bookings — 175,000+ Tickets Sold in 8900 Shows.. 🔥🔥🔥#Sunnydeol #Varundhawan https://t.co/Z5Z0wfYlvG— ONLY DEOL (@bollywood70479) January 20, 2026
कम एडवांस बुकिंग के बावजूद, धुरंधर ने 28 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी, और गदर 2 ने अपने पहले दिन 40 करोड़ रुपये कमाए. बॉर्डर 2 ने अग्रिम बिक्री में इन दोनों फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है, जो इसके पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए एक सकारात्मक संकेत है.
#Border2 Finally!! BOOK MY SHOW INTERESTED 250K💥💥#Sunnydeol #VarunDhawan pic.twitter.com/Ul3z0TNhIw— ONLY DEOL (@bollywood70479) January 20, 2026
बॉर्डर 2 के बारे में
बॉर्डर 2, 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की वीरतापूर्ण कहानियों पर आधारित है. फिल्म में एक्शन, भावना और देशभक्ति का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा. हाल ही में रिलीज हुए इसके ट्रेलर ने जेपी दत्ता की 1997 की क्लासिक फिल्म की भावना को बड़े पैमाने पर पेश करते हुए उसे फिर से जीवंत करने के प्रयास के लिए ध्यान आकर्षित किया है.
अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म को गुलशन कुमार और टी-सीरीज ने जेपी दत्ता की जेपी फिल्म्स के सहयोग से पेश किया है. इसका निर्माण भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता ने किया है.
मुख्य कलाकारों के अलावा, फिल्म में सोनम बाजवा, मोना सिंह, मेधा राणा, परमवीर चीमा, गुनीत संधू और अंगद सिंह भी हैं। बॉर्डर 2 गणतंत्र दिवस से कुछ ही दिन पहले, 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.