ओपनिंग डे की कमाई से 'धुरंधर' को धूल चटाएगी 'बॉर्डर 2', एडवांस बुकिंग में छाप रही खूब नोट, पहले दिन किया बंपर कलेक्शन

देश भर में इस फिल्म के 7,300 से अधिक शो लिस्टेड हैं और सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स में बुकिंग पूरी तरह से शुरू होने के साथ यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है. अकेले BookMyShow पर ही फिल्म की हर घंटे लगभग 2,800 से 3,000 टिकटें बिक रही हैं, जो दर्शकों की बढ़ती रुचि को दर्शाती हैं. BookMyShow पर 25 लाख से अधिक यूजर्स ने Border 2 को अपनी पसंदीदा फिल्म बताया है.

भारत भर में सोमवार से 'बॉर्डर 2' की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. फिल्म ने ब्लॉक सीटों को छोड़कर पहले दिन की एडवांस बुकिंग से लगभग 1.97 करोड़ रुपये की कमाई की है. ब्लॉक सीटों को शामिल करने पर कुल कमाई लगभग 4.96 करोड़ रुपये है.

हैदराबाद: सनी देओल की बहुप्रतीक्षित वॉर ड्रामा फिल्म 'बॉर्डर 2' की एडवांस बुकिंग की शुरुआत बेहद सकारात्मक चल रही है. गणतंत्र दिवस से पहले रिलीज हो रही यह फिल्म साल की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्मों में से एक बनने के मजबूत संकेत दे रही है. एडवांस बुकिंग शुरू होने के महज एक दिन के भीतर ही फिल्म 4 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है और हर घंटे फिल्म की कमाई में इजाफा हो रहा है.



सनी देओल ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए एडवांस बुकिंग शुरू होने की घोषणा की. उन्होंने लिखा, 'इंतजार आखिरकार खत्म हुआ! अब आप भारत की सबसे बड़ी वॉर फिल्म के लिए अपने टिकट प्री-बुक कर सकते हैं! एडवांस बुकिंग अभी शुरू! #Border2 इस शुक्रवार सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

हाल ही में रिलीज हुई अन्य फिल्मों की तुलना में बॉर्डर 2 सही मायने में आगे है. सनी देओल की पिछली फिल्म 'जाट' ने ए़डवांस बुकिंग में लगभग 2.4 करोड़ रुपये कमाए थे और 9 करोड़ रुपये से खाता खोला था. इसी समय, 'गदर 2' की एडवांस बुकिंग लगभग 2.2 करोड़ रुपये थी, जबकि 'धुरंधर' की बुकिंग लगभग 1 करोड़ रुपये के करीब थी.

दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की, 'गदर 2' ने 40 करोड़ रुपये और 'धुरंधर' ने 28 करोड़ रुपये कमाए थे. शुरुआती रुझानों में 'बॉर्डर 2' पहले ही इन दोनों फिल्मों से आगे निकल चुकी है, इसलिए ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक, इसके पहले दिन जबरदस्त कमाई की उम्मीद है. कहा जा रहा है कि फिल्म बॉर्डर 2 पहले ही दिन 40 से 45 करोड़ रुपये कमा सकती है.

बॉर्डर 2, जेपी दत्ता की 1997 में आई मशहूर फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है, जो भारत की सबसे पसंदीदा युद्ध फिल्मों में से एक है. इस सीक्वल का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है और इसका निर्माण भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता ने किया है. सनी देओल के साथ फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में हैं। मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह और मेधा राणा ने सहायक भूमिका निभान जा रही हैं.

यह फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होने वाली है और पूरे भारत में 5,000 से अधिक सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी, जिससे यह हाल के समय में बॉलीवुड की सबसे बड़ी रिलीज में से एक बन जाएगी. गणतंत्र दिवस के वीकेंड का लाभ, देशभक्ति की थीम, मजबूत एडवांस बुकिंग और सनी देओल की पॉपुलैरिटी के चलते, बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में जबरदस्त सफलता हासिल करने के लिए तैयार है.