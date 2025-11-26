ETV Bharat / entertainment

बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र का कोयलांचल से गहरा नाता, तोपचांची झील में की थी फिल्म की शूटिंग

धनबाद: भारतीय सिनेमा में कुछ चेहरे ऐसे हैं, जो पर्दे से उतरकर लोगों की स्मृतियों में बस जाते हैं. धर्मेंद्र उन्हीं में से एक थे. बॉलीवुड में ही-मैन के नाम से मशहूर दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद कोयलांचल में भी शोक की लहर है. धमेंद्र का कोयलांचल से गहरा नाता रहा है.

दरअसल, साल 1966 में एक फिल्म आई थी, 'मोहब्बत जिंदगी है', इसकी शूटिंग धनबाद के तोपचांची झील में हुई थी. महीनों तक झील में चली शूटिंग के दौरान वह लोगों से भी मिलते थे. वे झील के पास के गांव में जाकर समय भी बिताते थे. झील के बगल में ही लेक गेस्ट हाउस है, जिसे अब 52 कोठी 53 द्वार के नाम से जाना जाता है, धर्मेंद्र यहीं रुके थे.

तोपचांची झील में हुई थी 'मोहब्बत जिंदगी है' फिल्म की शूटिंग (Etv bharat)

गांव के लोगों से मिला करते थे धर्मेंद्र

शूटिंग खत्म होने के बाद वे इसी लेक हाउस में आराम करते थे और खाना खाते थे. शूटिंग खत्म होने के बाद जब भी समय मिलता था, वह गांव में लोगों के बीच उनसे मिलने जाया करते थे. धर्मेंद्र के साथ यहां उनके साथ पूरी टीम भी रूका करती थी, धर्मेंद्र के साथ अदाकारा राजश्री भी शूटिंग के लिए आई थी. झरिया वाटर बोर्ड झील में काम करने वाले किशुन राय बताते हैं कि लेक हाउस में खाना बनता था, उन्हें हमने अपने हाथों से खाना परोसने का काम किया था. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र जी के निधन की जानकारी मिलने पर काफी दुख हुआ है.