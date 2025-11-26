ETV Bharat / entertainment

बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र का कोयलांचल से गहरा नाता, तोपचांची झील में की थी फिल्म की शूटिंग

भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेता धर्मेंद्र को पूरी दुनिया से लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं. धनबाद से भी उनका नाता रहा है.

Graphics Images
ग्राफिक्स इमेज (Etv bharat)
धनबाद: भारतीय सिनेमा में कुछ चेहरे ऐसे हैं, जो पर्दे से उतरकर लोगों की स्मृतियों में बस जाते हैं. धर्मेंद्र उन्हीं में से एक थे. बॉलीवुड में ही-मैन के नाम से मशहूर दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद कोयलांचल में भी शोक की लहर है. धमेंद्र का कोयलांचल से गहरा नाता रहा है.

दरअसल, साल 1966 में एक फिल्म आई थी, 'मोहब्बत जिंदगी है', इसकी शूटिंग धनबाद के तोपचांची झील में हुई थी. महीनों तक झील में चली शूटिंग के दौरान वह लोगों से भी मिलते थे. वे झील के पास के गांव में जाकर समय भी बिताते थे. झील के बगल में ही लेक गेस्ट हाउस है, जिसे अब 52 कोठी 53 द्वार के नाम से जाना जाता है, धर्मेंद्र यहीं रुके थे.

तोपचांची झील में हुई थी 'मोहब्बत जिंदगी है' फिल्म की शूटिंग (Etv bharat)

गांव के लोगों से मिला करते थे धर्मेंद्र

शूटिंग खत्म होने के बाद वे इसी लेक हाउस में आराम करते थे और खाना खाते थे. शूटिंग खत्म होने के बाद जब भी समय मिलता था, वह गांव में लोगों के बीच उनसे मिलने जाया करते थे. धर्मेंद्र के साथ यहां उनके साथ पूरी टीम भी रूका करती थी, धर्मेंद्र के साथ अदाकारा राजश्री भी शूटिंग के लिए आई थी. झरिया वाटर बोर्ड झील में काम करने वाले किशुन राय बताते हैं कि लेक हाउस में खाना बनता था, उन्हें हमने अपने हाथों से खाना परोसने का काम किया था. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र जी के निधन की जानकारी मिलने पर काफी दुख हुआ है.

Topchanchi Lake of dhanbad
तोपचांची झील का सुंदर नजारा (Etv bharat)

फिल्म 'मोहब्बत जिंदगी है' कि शूटिंग इसी झील में हुई थी. उस समय मैं छोटा था. धर्मेंद्र जी को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी. बगल में ही लेक हाउस है, यहां वे शूटिंग के बाद ठहरते थे और शूटिंग खत्म होने के बाद वह हमारे गांव भवरदाहा जाते थे, वहां वे झुला झूलते थे. लोगों से मिलते जुलते थे, उनसे बातचीत करते थे और वे हंसी मजाक करने वाले व्यक्तित्व के धनी थे. मैं, उनकी कई फिल्म देख चुका हूं, जिसमें 'शोले' सबसे अच्छी फिल्म लगी.: किशुन राय, झील कर्मी

मेरे चाचा ने फिल्म में निभाया था छोटा सा रोल: द्वारिका प्रसाद महतो

झील के पास ही चाय नाश्ता की दुकान चलाने वाले द्वारिका प्रसाद महतो कहते हैं कि 'मोहब्बत जिंदगी है' फिल्म की शूटिंग के लिए धर्मेंद्र पहुंचे थे, उस वक्त वे भी छोटे थे. लेक हाउस में गार्डन और कई तरह की सुविधाएं होती थीं. शूटिंग के दौरान वह लेक हाउस में ही रहते थे. उन्होंने बताया कि उनके चाचा जगलाल महतो ने भी फिल्म में रोल किया था. फिल्म के एक सीन में झील के पानी में एक व्यक्ति को डूबाने और उठाने के लिए कहा गया था, जिसका किरदार मेरे चाचा ने निभाया था, चाचा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे. द्वारिका प्रसाद महतो ने बताया कि धर्मेंद्र की 'मेरा गांव मेरा देश' और 'शोले' फिल्म उन्हें काफी पसंद है.

उनके निधन से मुझे दुख पहुंचा

वहीं झील के गेट मैन गौरी शंकर पांडेय ने कहा कि हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि धर्मेंद्र शूटिंग के लिए यहां आए थे. हिंदी फिल्म जगत के वह एक अच्छे अभिनेता थे, उनके निधन से हम भी काफी दुखी हैं.

एक्टर धर्मेंद्र का कोयलांचल से नाता
