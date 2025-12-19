उत्तराखंड की खूबसूरती का फैन हुआ बॉलीवुड का हैंडसम हंक, सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें
ऋतिक रोशन ने अपने इंस्टा हैंडल पर उत्तराखंड दौरे की फोटोज शेयर की हैं.
देहरादून: उत्तराखंड की शांत वादियां हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं. यहां की साफ हवा, स्वच्छ वातावरण का हर कोई कायल है. यही कारण है कि बड़ी बड़ी हस्तियां अक्सर उत्तराखंड का दौरा करती रहती हैं. इसी कड़ी में अब बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन को नाम भी जुड़ गया है. बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन इन दिनों उत्तराखंड में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. जिसकी कुछ तस्वीरें ऋतिक रोशन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिये शेयर की हैं.
सोशल मीडिया पर शेयर की गई इन तस्वीरों में ऋतिक रोशन ट्रेकिंग गियर के साथ नजर आ रहे हैं. हाथ में ट्रेकिंग स्टिक, कंधे पर बैक पैक किये ऋतिक रोशन पहाड़ चढ़ते नजर आ रहे हैं. इन्ही में से कुछ तस्वीरों में ऋतिक रोशन ने उत्तराखंड का खूबसूरत वादियों की तस्वीरें भी क्लिक की हैं. सभी फोटोज को पोस्ट करते हुए ऋतिक रोशन ने लव यू उत्तराखंड का कैप्शन दिया है. जिससे साफ जाहिर होता है कि ऋतिक रोशन को उत्तराखंड की वादियां पसंद आ रही हैं.
सोशल मीडिया पर भी ऋतिक रोशन की तस्वीरों को खूब पंसद किया जा रहा है. फैंस ऋतिक रोशन की तस्वीरों को दिल खोलकर प्यार दे रहे हैं. कोई उन्हें जादू की तलाश में निकला बता रहा है तो कोई उनके मिशन की नई कहानी कमेंट्स के तौर पर लिख रहा है. वहीं, कुछ फैंस ऋतिक रोशन की फिटनेस की तारीफ कर रहे हैं. कुछ ऋतिक रोशन को नेचर लवर बता रहे हैंय
ऋतिक रोशन की तस्वीरों की बात करें तो ये ऋषिकेश के आसपास की बताई जा रही हैं. बताया जा रहा है कि ऋतिक रोशन ने यहां कुछ समय रुककर समय बिताया. इसके साथ ही ऋतिक रोशन ने ट्रेकिंक का आनंद उठाया. इसके बाद ऋतिक रोशन देहरादून के लिए रवाना हुये. इससे पहले उन्होंने संथला देवी मंदिर में भी दर्शन किये. साथ ही उन्होंने यहां अपने प्रशंशकों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई. इसके बाद वे देहरादून से मुंबई के लिए रवाना हुये.
बता दें बीते कुछ सालों में ऋतिक रोशन ने एक से बढ़कर एक हिट दी हैं. इसके साथ ही ऋतिक रोशन बॉलीवु़ड के हैंडसम हंक हैं. फिटनेस के साथ ही वे अपने बेहतरीन डांस के लिए जाने जाते हैं. ऋतिक रोशन के वर्क फ्रंट की बात करें तो वे इन दिनों कृष 4 की तैयारियों में व्यस्त हैं. इसके साथ ही उनकी कई फिल्में पाइप लाइन में हैं. इन सभी फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार है.
