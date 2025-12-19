ETV Bharat / entertainment

उत्तराखंड की खूबसूरती का फैन हुआ बॉलीवुड का हैंडसम हंक, सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें

देहरादून: उत्तराखंड की शांत वादियां हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं. यहां की साफ हवा, स्वच्छ वातावरण का हर कोई कायल है. यही कारण है कि बड़ी बड़ी हस्तियां अक्सर उत्तराखंड का दौरा करती रहती हैं. इसी कड़ी में अब बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन को नाम भी जुड़ गया है. बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन इन दिनों उत्तराखंड में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. जिसकी कुछ तस्वीरें ऋतिक रोशन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिये शेयर की हैं.

सोशल मीडिया पर शेयर की गई इन तस्वीरों में ऋतिक रोशन ट्रेकिंग गियर के साथ नजर आ रहे हैं. हाथ में ट्रेकिंग स्टिक, कंधे पर बैक पैक किये ऋतिक रोशन पहाड़ चढ़ते नजर आ रहे हैं. इन्ही में से कुछ तस्वीरों में ऋतिक रोशन ने उत्तराखंड का खूबसूरत वादियों की तस्वीरें भी क्लिक की हैं. सभी फोटोज को पोस्ट करते हुए ऋतिक रोशन ने लव यू उत्तराखंड का कैप्शन दिया है. जिससे साफ जाहिर होता है कि ऋतिक रोशन को उत्तराखंड की वादियां पसंद आ रही हैं.

सोशल मीडिया पर भी ऋतिक रोशन की तस्वीरों को खूब पंसद किया जा रहा है. फैंस ऋतिक रोशन की तस्वीरों को दिल खोलकर प्यार दे रहे हैं. कोई उन्हें जादू की तलाश में निकला बता रहा है तो कोई उनके मिशन की नई कहानी कमेंट्स के तौर पर लिख रहा है. वहीं, कुछ फैंस ऋतिक रोशन की फिटनेस की तारीफ कर रहे हैं. कुछ ऋतिक रोशन को नेचर लवर बता रहे हैंय