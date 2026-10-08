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कॉर्बेट लिटरेचर फेस्टिवल में जुबिन नौटियाल, बोले- 'असली मुद्दा नेचर और वाइल्डलाइफ को बचाना'

कॉर्बेट लिटरेचर फेस्टिवल में जुबिन नौटियाल ( ETV Bharat )

बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने कहा कॉर्बेट लिटरेचर फेस्टिवल बेहद अच्छा इनिशिएटिव है. उन्होंने बताया जब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बडोला ने उन्हें फोन कर इस आयोजन के बारे में बताया और कहा कि इसे स्वतंत्र रूप से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश के अच्छे फोटोग्राफर, स्टोरीटेलर और अन्य रचनात्मक लोग जुड़ रहे हैं, तो वह खुद को यहां आने से रोक नहीं पाए.

कॉर्बेट लिटरेचर फेस्टिवल में जुबिन (ETV Bharat) जुबिन ने कहा उन्होंने तुरंत कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति दी. उन्होंने कॉर्बेट नेशनल पार्क को उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय बताते हुए कहा कि कॉर्बेट राज्य ही नहीं, बल्कि पूरे देश की एक महत्वपूर्ण पहचान है. उन्होंने डॉ. साकेत बडोला और उनकी पूरी टीम द्वारा कॉर्बेट को प्रमोट करने के साथ-साथ वन्यजीव और प्रकृति के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की. कॉर्बेट लिटरेचर फेस्टिवल में जुबिन नौटियाल (ETV Bharat) बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने कहा कॉर्बेट से पूरे देश को सीखने की जरूरत है. हम कई बार ऐसे मुद्दों को लेकर आपस में लड़ते रहते हैं, जो शायद उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं. जुबिन ने कहा हमारे लिए सबसे बड़ा और असली मुद्दा प्रकृति है. कॉर्बेट लिटरेचर फेस्टिवल (ETV Bharat)