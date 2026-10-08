कॉर्बेट लिटरेचर फेस्टिवल में जुबिन नौटियाल, बोले- 'असली मुद्दा नेचर और वाइल्डलाइफ को बचाना'
बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने कहा हमारे लिए सबसे बड़ा और असली मुद्दा प्रकृति है. उन्होंने कहाकॉर्बेट से पूरे देश को सीखने की जरूरत है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 8, 2026 at 6:25 PM IST
रामनगर(उत्तराखंड): कॉर्बेट प्रशासन की ओर से आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल के अंतिम दिन प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने फेस्टिवल की पहल की सराहना की. जुबिन नौटियाल ने कहा इस तरह के आयोजन प्रकृति, वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों को समाज के बीच पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं.
बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने कहा कॉर्बेट लिटरेचर फेस्टिवल बेहद अच्छा इनिशिएटिव है. उन्होंने बताया जब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बडोला ने उन्हें फोन कर इस आयोजन के बारे में बताया और कहा कि इसे स्वतंत्र रूप से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश के अच्छे फोटोग्राफर, स्टोरीटेलर और अन्य रचनात्मक लोग जुड़ रहे हैं, तो वह खुद को यहां आने से रोक नहीं पाए.
जुबिन ने कहा उन्होंने तुरंत कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति दी. उन्होंने कॉर्बेट नेशनल पार्क को उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय बताते हुए कहा कि कॉर्बेट राज्य ही नहीं, बल्कि पूरे देश की एक महत्वपूर्ण पहचान है. उन्होंने डॉ. साकेत बडोला और उनकी पूरी टीम द्वारा कॉर्बेट को प्रमोट करने के साथ-साथ वन्यजीव और प्रकृति के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की.
बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने कहा कॉर्बेट से पूरे देश को सीखने की जरूरत है. हम कई बार ऐसे मुद्दों को लेकर आपस में लड़ते रहते हैं, जो शायद उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं. जुबिन ने कहा हमारे लिए सबसे बड़ा और असली मुद्दा प्रकृति है.
आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों और वन्यजीवों को किस तरह सुरक्षित रखा जाए. इस मुद्दे पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है.जुबिन नौटियाल ने कहा प्रकृति और पर्यावरण को बचाना केवल किसी एक विभाग या व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी. उन्होंने कॉर्बेट लिटरेचर फेस्टिवल को इसी दिशा में एक सकारात्मक प्रयास बताया.
वहीं फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर जुबिन नौटियाल ने गहरी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा नाना जी ने उन्हें हमेशा बहुत प्यार और अपनापन दिया. जुबिन ने कहा छोटे शहरों से मुंबई पहुंचने वाले कलाकारों के लिए जब बड़े कलाकार प्यार और गर्मजोशी से बात करते हैं, तो उन्हें लगता है कि वे भी इस दुनिया का हिस्सा हैं. जुबिन ने नाना पाटेकर के परिवार, उनके प्रशंसकों और पूरी फिल्म इंडस्ट्री के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उनका निधन फिल्म जगत के लिए एक बड़ी क्षति है.
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