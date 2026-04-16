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EXCLUSIVE: शादी की खबरों के बीच जुबिन नौटियाल ने तोड़ी चुप्पी, ईटीवी भारत पर किया बड़ा खुलासा

बॉलीवुड गायक जुबिन नौटियाल ने ETV भारत के साथ बातचीत के दौरान अपनी शादी से जुड़ी अफवाहों पर विराम लगाया और शादी की पुष्टि की.

Jubin Nautiyal Gets Married
शादी की खबरों के बीच जुबिन नौटियाल ने तोड़ी चुप्पी (PHOTO- Jubin Nautiyal)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 16, 2026 at 7:22 PM IST

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Updated : April 16, 2026 at 7:29 PM IST

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देहरादून: बॉलीवुड स्टार जुबिन नौटियाल ने शादी कर ली, ये खबर अचानक से सामने आई है. शादी की इन चर्चाओं के बीच ईटीवी भारत से बात करते हुए पहली बार जुबिन नौटियाल ने शादी की बात को कबूला है. खास बातचीत करते हुए जुबिन ने कहा कि, मैं इन सब बातों, शादी जैसे बंधन को अपने परिवार तक ही सीमित रखना चाहता हूं. जुबिन ने कहा कि, हां मैंने पिछले साल शादी की है.
ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए जुबिन ने ये भी बताया कि उन्होंने शादी को इतना कॉन्फिडेंशियल क्यों रखा था?

उत्तराखंड से आने वाले प्रसिद्ध बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने आखिरकार अपने शादी को लेकर हुईं चर्चाओं पर विराम लगा दिया है. पिछले साल हुई शादी को लेकर जुबिन ने बताया,

उत्तराखंड में ही शादी की है और बेहद सादगी और सामान्य तरीके से अपने समिति पारिवारिक लोगों के बीच में यह शादी रचाई थी. मेरी जो हम सफर है, वो भी सोशल मीडिया और इन सब चीजों से बहुत दूर रहती है. मेरी बचपन की दोस्त है. आज कल शादी जैसे समारोह इतने ग्लोबल और हल्ला गुल्ला वाले हो गए हैं कि, हमने ये तय किया था कि शादी बेहद सादगी में हो.
-जुबिन नौटियाल, बॉलीवुड सिंगर-

Jubin Nautiyal Gets Married
जुबिन नौटियाल ने शादी की अफवाहों पर लगाया विराम (PHOTO-Jubin Nautiyal)

सेलिब्रिटी, स्टारडम, चकाचौंध, ग्लैमर और शोर-शराबे के इस दौर में पूरे देश के युवा दिलों की धड़कन जुबिन नौटियाल ने अपनी शादी को इतना सिंपल और गुपचुप क्यों रखा? इसकी वजह भी उन्होंने ईटीवी भारत को बताई. जुबिन ने बताया कि,

इसके पीछे पत्नी की सादगी ही है. एक सादगी वाली लाइफ जीने वाले वाइफ एक सिंपल और सामान्य परिवार से आती है. देहरादून शहर की एक सामान्य लड़की, जो बचपन की दोस्त थी और पारिवारिक पहचान में थी, उनसे पिछले साल शादी रचाई.
-जुबिन नौटियाल, बॉलीवुड सिंगर-

जुबिन का कहना है कि, उनकी वाइफ की सिम्पलिसिटी ने उन्हें बहुत प्रभावित किया है. वे सोशल मीडिया की चमक धमक और शोर शराबे से बहुत दूर हैं और वो अपने वैवाहिक जीवन को भी ऐसा ही चाहती थीं. उनकी इच्छा थी कि हमारी शादी एक सामान्य शादी जैसी हो, ना की एक सेलिब्रिटी मैरिज.

Jubin Nautiyal Gets Married
जुबिन नौटियाल ने पिछले साल गुपचुप तरीके से की थी शादी (PHOTO-Jubin Nautiyal)

जुबिन ने बताया कि, उनकी पत्नी बहुत सिंपल परिवार की लड़की हैं. उनकी सादगी के लिए ही उनकी इस इच्छा को पूरा करना था. उन्होंने बताया कि, उनकी धर्मपत्नी उनकी बचपन की दोस्ती रही हैं. धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदली. इसके बाद उनकी शादी 'लव कम अरेंज मैरिज' बन गई. जुबिन ने बताया कि, उन्होंने बहुत छोटे आयोजन और परिवार के साथ इस शादी कार्यक्रम को पूरा किया. ये परिवार के साथ एक वेडिंग डेस्टिनेशन की तरह था.

कौन है जुबिन नौटियाल: उत्तराखंड के चकराता क्षेत्र के क्यारी गांव से आने वाले जुबिन नौटियाल देश से लेकर विदेशों में भी बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायकों में से एक हैं. जुबिन की मेलोडी आवाज ने बॉलीवुड में लव सॉन्ग और इमोशंस को एक नेक्स्ट लेवल दिया है. उत्तराखंड के देहरादून में जन्मे जुबिन का संगीत से जुड़ाव बचपन से ही रहा है. उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ली और बाद में मुंबई में अपने करियर को आगे बढ़ाया.

शुरुआती संघर्ष के बाद उन्हें असली पहचान उनके सुपरहिट गानों 'रातां लंबियां' 'लुट गए' और 'तुम ही आना' से मिली. जिन्होंने उन्हें हर उम्र के लोगों का पसंदीदा बना दिया. जुबिन की खासियत यह है कि वे रोमांटिक, सूफी और दर्द भरे गानों में अपनी आवाज से सीधे दिल तक पहुंचते हैं. जिससे उनके गाने अक्सर चार्टबस्टर बन जाते हैं.

उन्होंने कई बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है और बॉलीवुड के अलावा इंडिपेंडेंट म्यूजिक में भी अपनी अलग पहचान बनाई है. खास बात यह भी है कि जुबिन को गिटार बजाने का शौक है और वे लाइव परफॉर्मेंस में भी जबरदस्त एनर्जी दिखाते हैं. आज वे सिर्फ एक सिंगर नहीं, बल्कि युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं. एक ऐसा कलाकार जिसने छोटे शहर से निकलकर अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर पूरे देश में अपनी खास जगह बनाई.

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Last Updated : April 16, 2026 at 7:29 PM IST

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