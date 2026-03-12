ETV Bharat / entertainment

'राम आएंगे' भजन गाने वाले विशाल मिश्रा पहुंचे कैंची धाम, नीम करौली बाबा का लिया आशीर्वाद

गायक विशाल मिश्रा ने कैंची धाम की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को गीत सुनाकर मनोबल बढ़ाया

SINGER VISHAL MISHRA KAINCHI DHAM
कैंची धाम में गायक विशाल मिश्रा (Photo Courtesy- Nainital SSP Office)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 12, 2026 at 3:13 PM IST

हल्द्वानी: 'राम आएंगे' भजन से संगीत की दुनिया में पहचान बनाने वाले गायक विशाल मिश्रा आज नीम करौली (नीब करौरी) बाबा के कैंची धाम पहुंचे. विशाल ने विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में नीम करौली बाबा के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया.

इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड सरकार और पुलिस की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं. उन्होंने अपने लोकप्रिय गीत की कुछ पंक्तियां गाकर पुलिस कर्मियों का उत्साहवर्धन भी किया.

singer Vishal Mishra Kainchi Dham
कैंची धाम में गायक विशाल मिश्रा (Photo Courtesy- Nainital SSP Office)

गायक विशाल मिश्रा पहुंचे कैंची धाम: नैनीताल के विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में सुप्रसिद्ध गायक विशाल मिश्रा ने पहुंचकर नीम करौली बाबा के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया. बाबा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने पूजा-अर्चना की और देश-प्रदेश की खुशहाली की कामना की. दर्शन के बाद विशाल मिश्रा ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैंची धाम तक पहुंचने में उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा या यातायात समस्या का सामना नहीं करना पड़ा.

singer Vishal Mishra Kainchi Dham
विशाल मिश्रा ने बाबा नीम करौली के दर्शन किए (Photo Courtesy- Nainital SSP Office)

विशाल मिश्रा ने कैंची धाम की व्यवस्था की तारीफ की: उन्होंने कहा कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए प्रशासन द्वारा बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे सभी को सुगमता से दर्शन करने का अवसर मिल रहा है.

singer Vishal Mishra Kainchi Dham
विशाल मिश्रा को कैंची धाम की व्यवस्थाएं पसंद आई (Photo Courtesy- Nainital SSP Office)

उन्होंने उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है.

singer Vishal Mishra Kainchi Dham
विशाल ने पुलिसकर्मियों को गाना सुनाया (Photo Courtesy- Nainital SSP Office)

विशाल ने पुलिसकर्मियों को गाना सुनाकर उत्साह बढ़ाया: कैंची धाम में तैनात पुलिस कर्मियों के अनुशासित और सहयोगात्मक व्यवहार की भी उन्होंने प्रशंसा की. विशाल मिश्रा ने कहा कि यहां तैनात पुलिसकर्मी पूरे समर्पण के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जिससे देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण मिल रहा है. इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों का उत्साह बढ़ाने के लिए अपने लोकप्रिय गीत “संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं…” की कुछ पंक्तियां भी गाईं.

singer Vishal Mishra Kainchi Dham
विशाल ने 'राम आएंगे' भजन गाकर घर-घर पहचान बनाई (Photo Courtesy- Nainital SSP Office)

ऋद्धालुओं से कैंची धाम आने की अपील: कैंची धाम और नैनीताल की खूबसूरत वादियों ने भी गायक विशाल मिश्रा को काफी प्रभावित किया. उन्होंने कहा कि यहां की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और लोगों की आत्मीयता हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है.

उन्होंने सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील की कि वे कैंची धाम आकर बाबा नीम करौली के दर्शन करें और इस पवित्र स्थल के आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव जरूर लें.
