'राम आएंगे' भजन गाने वाले विशाल मिश्रा पहुंचे कैंची धाम, नीम करौली बाबा का लिया आशीर्वाद

कैंची धाम में गायक विशाल मिश्रा ( Photo Courtesy- Nainital SSP Office )

हल्द्वानी: 'राम आएंगे' भजन से संगीत की दुनिया में पहचान बनाने वाले गायक विशाल मिश्रा आज नीम करौली (नीब करौरी) बाबा के कैंची धाम पहुंचे. विशाल ने विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में नीम करौली बाबा के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया. इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड सरकार और पुलिस की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं. उन्होंने अपने लोकप्रिय गीत की कुछ पंक्तियां गाकर पुलिस कर्मियों का उत्साहवर्धन भी किया. कैंची धाम में गायक विशाल मिश्रा (Photo Courtesy- Nainital SSP Office) गायक विशाल मिश्रा पहुंचे कैंची धाम: नैनीताल के विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में सुप्रसिद्ध गायक विशाल मिश्रा ने पहुंचकर नीम करौली बाबा के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया. बाबा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने पूजा-अर्चना की और देश-प्रदेश की खुशहाली की कामना की. दर्शन के बाद विशाल मिश्रा ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैंची धाम तक पहुंचने में उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा या यातायात समस्या का सामना नहीं करना पड़ा.