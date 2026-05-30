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बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस 2026: शाहरुख खान या रणबीर कपूर, कौन तोड़ेगा 'धुरंधर' रणवीर सिंह की फिल्म का रिकॉर्ड?

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 बॉलीवुड की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म है. इस लिस्ट में रणवीर ने शाहरुख और सलमान को पछाड़ा है.

Bollywood Box Office 2026
बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस 2026 (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 30, 2026 at 3:33 PM IST

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हैदराबाद: धुरंधर 2 से लेकर बॉर्डर 2 और चांद मेरा दिल तक, 2026 के पहले पांच महीनों में हमने कई बॉलीवुड फिल्में देखीं. कुछ ने बॉक्स ऑफिस पर राज किया, तो कुछ नाकाम रहीं. कुछ ने रिकॉर्ड तोड़ दिए और ऐतिहासिक मुकाम हासिल किए, वहीं कुछ दमदार प्रमोशन और स्टार पावर के बावजूद अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहीं. यह कहना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड की 2026 की बॉक्स ऑफिस रेस हाल के सालों की सबसे रोमांचक रेस में से एक बन गई है. जैसे-जैसे साल आगे बढ़ रहा है, बॉलीवुड के बड़े सितारों के बीच कंपटीशन और भी तेज हो रहा है. आइए अब तक के 2026 के बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर एक नजर डालते हैं.

रणवीर सिंह इस रेस में सबसे आगे

अब तक अगर कोई क्लिर विनर है, तो वो रणवीर सिंह हैं. उनकी एक्शन से भरपूर फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' 2026 की सबसे बड़ी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनकर उभरी है. फिल्म ने दुनिया भर में 1,800 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई. 'धुरंधर: द रिवेंज' फिलहाल 2026 के हिंदी बॉक्स ऑफिस चार्ट में शीर्ष पर है, बाकी सभी फिल्मों से कहीं आगे. इसने शाहरुख खान की पठान और जवान को भी पीछे छोड़ दिया है. हालांकि वर्ल्डवाइड कमाई में आमिर खान की दंगल को बीट करने से चूक गई.

बॉर्डर 2 में सनी देओल छाए

धुरंधर 2 के बाद, इस साल की दूसरी सबसे बड़ी बॉलीवुड हिट फिल्म बॉर्डर 2 रही है. पुरानी यादों और देशभक्ति की भावना को भुनाते हुए, फिल्म ने सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन किया और वर्ल्डवाइड 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली इस साल की कुछ चुनिंदा हिंदी फिल्मों में से एक बन गई. लेकिन धुरंधर ने फिल्म की कमाई का रिकॉर्ड आसानी से तोड़ दिया.

मध्यम सफलता वाली फिल्में

कई छोटे-मोटे बजट की फिल्मों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि वे बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं बन पाईं. आयुष्मान खुराना की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' ने वर्ल्डवाइड 60 करोड़ रुपये के आंकड़े की ओर धीरे-धीरे कदम बढ़ाया और बड़ी फिल्मों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद अपनी स्थिर कमाई जारी रखी.

इसी तरह अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला, जो 120 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी, ने भी दुनिया भर में 250 करोड़ रुपये कमाए. रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी ने भी 100 करोड़ रुपये से कुछ अधिक की कमाई की है और अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है. अनन्या पांडे और लक्ष्य अभिनीत फिल्म चांद मेरा दिल ने अपने दूसरे सप्ताह में ही दुनिया भर में 27 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया और मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद एवरेज से कम प्रदर्शन कर रही है.

2026 की सबसे खराब परफॉर्मेंस

दिलचस्प बात यह है कि इस साल बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली और सबसे कम कमाई करने वाली फिल्मों के बीच काफी अंतर रहा है. कई बॉलीवुड फिल्में कम ऑक्यूपेंसी और दर्शकों की कम प्रतिक्रिया के कारण सिनेमाघरों से जल्दी ही गायब हो गईं. आईएमडीबी की रिपोर्ट के अनुसार, शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' 100 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी, लेकिन भारत में सिर्फ 75 करोड़ रुपये ही कमा पाई. इसी तरह, रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' ने अच्छी समीक्षाओं के बावजूद दुनिया भर में 74 करोड़ रुपये कमाए. आदिवी शेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'डकैत: अ लव स्टोरी' भी सिनेमाघरों से जल्दी ही गायब हो गई और सिर्फ 42 करोड़ रुपये ही कमा पाई.

रणवीर सिंह का रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा है?

हालांकि, बॉक्स ऑफिस की होड़ अभी खत्म नहीं हुई है. कई बड़ी फिल्में अभी सिनेमाघरों में रिलीज होने का इंतजार कर रही हैं. सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शाहरुख खान अभिनीत 'किंग' और रणबीर कपूर स्टारर पौराणिक महाकाव्य 'रामायण' शामिल हैं. हालांकि इन फिल्मों में मौजूदा रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ पाएंगी या नहीं.

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