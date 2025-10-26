ETV Bharat / entertainment

नैनीताल की खूबसूरत वादियों में उर्वशी रौतेला, मोमो का चखा स्वाद, बोटिंग का उठाया लुत्फ

सरोवर नगरी नैनीताल में बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला, जागेश्वर और कैंची धाम के दर्शन कर पहुंचीं नैनीताल, नैना देवी मंदिर में टेका मत्था

Urvashi Rautela in Nainital
नैनी झील में बोटिंग का लुत्फ उठातीं उर्वशी रौतेला (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 26, 2025 at 10:50 PM IST

नैनीताल: बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला अपने निजी दौरे के तहत नैनीताल में है. जहां उर्वशी ने नैनी झील में बोटिंग का लुत्फ उठाया तो मशहूर मोमो का स्वाद भी लिया. उर्वशी के नैनीताल पहुंचने की खबर मिलते ही फैंस सेल्फी लेने के लिए उमड़ पड़े. वहीं, उर्वशी ने फैंस को निराश नहीं किया, उनके संग फोटो भी खिंचवाई.

बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला रविवार को नैनीताल पहुंचीं तो शहरवासियों और पर्यटकों में उत्साह की लहर दौड़ गई. मॉल रोड और तल्लीताल क्षेत्र में जैसे ही उर्वशी नजर आईं, उनके प्रशंसक उनसे मिलने और सेल्फी लेने के लिए उमड़ पड़े. उर्वशी ने भी फैंस का प्यार स्वीकार करते हुए सभी से मुस्कुराकर मुलाकात की और कई लोगों के साथ फोटो खिंचवाई. नैनीताल पहुंचने के बाद उर्वशी ने शहर के मशहूर मोमो का स्वाद लिया.

सरोवर नगरी नैनीताल में बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

"मेरा नैनीताल से बचपन से खास जुड़ाव रहा है. यह जगह उनके दिल के बेहद करीब है. नैनीताल मेरा नौनिहाल है. यहां आकर हमेशा पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं. नैनीताल का मौसम, प्राकृतिक सौंदर्य और यहां के लोगों की सादगी बेहद पसंद है."- उर्वशी रौतेला, बॉलीवुड अभिनेत्री

जागेश्वर और कैंची धाम के दर्शन कर पहुंचीं नैनीताल: उर्वशी ने बताया नैनीताल आने से पहले जागेश्वर धाम और कैंची धाम में दर्शन कर आशीर्वाद लिया था. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की धार्मिक और प्राकृतिक विरासत बेहद अनोखी है. हर बार यहां आकर उन्हें नई ऊर्जा मिलती है. उर्वशी ने राज्य में बेहतर होती हवाई कनेक्टिविटी की भी सराहना की.

Urvashi Rautela in Nainital
बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

अपनी फिल्मों की शूटिंग करने की कही बात: उन्होंने कहा कि अब पंतनगर एयरपोर्ट से नैनीताल पहुंचना काफी आसान हो गया है, जिससे पर्यटकों और फिल्म यूनिट्स दोनों के लिए यात्रा सुविधाजनक हो गई है. नैनीताल शूटिंग के लिए बेहद खूबसूरत और शांत स्थान है. वो भविष्य में यहां अपनी फिल्मों की शूटिंग करना चाहेंगी.

Urvashi Rautela in Nainital
नैनीताल की वादियों में उर्वशी रौतेला (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

नैना देवी मंदिर में टेका मत्था: उर्वशी ने कहा कि वो पहले भी यहां आ चुकी हैं और भविष्य में भी आती रहेंगी. इसके साथ ही उर्वशी ने स्नो व्यू और हिमालय दर्शन की सैर की. इसके बाद नैना देवी मंदिर में मत्था टेका और पूजा अर्चना की. इसके बाद नौकायन का लुत्फ उठाया.

Urvashi Rautela in Nainital
उर्वशी रौतेला संग सेल्फी लेकर खुश नजर आए फैंस (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

इससे पहले बीती रोज चितई मंदिर में गोल्ज्यू देवता के दर्शन किए. इसके बाद कैंची धाम में नीम करौली बाबा के दर पर शीश नवाया. उर्वशी रौतेला ने बताया कि उनकी जल्द ही कई फिल्म रिलीज होने वाली है. जिसमें कई बड़े-बड़े एक्टर जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी समेत अन्य बड़े अभिनेता दिखाई देंगे. वहीं, इस दौरान उर्वशी के प्रशंसकों की भीड़ भी खूब जुटी रही.

Urvashi Rautela in Nainital
बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने किए नैना देवी के दर्शन (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

