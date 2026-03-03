ETV Bharat / entertainment

बॉलीवुड एक्ट्रेस सुचित्रा पिल्लई ने ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में दी हाजिरी

अजमेर: अजमेर शरीफ दरगाह पर मंगलवार को बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री सुचित्रा पिल्लई ने हाजिरी लगाई. उन्होंने फिल्म लेखक सलीम खान के स्वास्थ्य लाभ और अपने जीवन में सफलता व खुशियों के लिए दुआ मांगी. उन्होंने ख्वाजा साहब के मजार पर अकीदत की चादर और फूल पेश किए.

पिल्लई ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ख्वाजा साहब की दरगाह में आने के बाद उन्हें सुकून मिलता है. पुष्कर में शूटिंग से समय मिलते ही वह दरगाह की जियारत करने आई हैं. सुचित्रा को दरबार में जियारत बॉलीवुड दुआगो एवं दरगाह के खादिम सैय्यद कुतुबुद्दीन सखी ने कराई और प्रसाद भेंट किया. सुचित्रा पिल्लई ने बताया कि ख्वाजा साहब के दरबार में उन्होंने फिल्म अभिनेता सलमान खान के पिता लेखक सलीम खान की सेहतयाबी और लंबी उम्र की दुआ मांगी है. इसी तरह सलीम खान की फैमिली और अस्मित पटेल, जरीना वहाब की तरफ से भी दरबार में हाजिरी लगाई गई है.