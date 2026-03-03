ETV Bharat / entertainment

बॉलीवुड एक्ट्रेस सुचित्रा पिल्लई ने ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में दी हाजिरी

एक्ट्रेस सुचित्रा ने फिल्म 'दिल चाहता है', 'फैशन', 'लागा चुनरी में दाग' सहित कई फिल्मों व टीवी शो में काम किया.

Khwaja Garib Nawaz Dargah
बॉलीवुड एक्ट्रेस सुचित्रा पिल्लई (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 3, 2026 at 2:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: अजमेर शरीफ दरगाह पर मंगलवार को बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री सुचित्रा पिल्लई ने हाजिरी लगाई. उन्होंने फिल्म लेखक सलीम खान के स्वास्थ्य लाभ और अपने जीवन में सफलता व खुशियों के लिए दुआ मांगी. उन्होंने ख्वाजा साहब के मजार पर अकीदत की चादर और फूल पेश किए.

पिल्लई ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ख्वाजा साहब की दरगाह में आने के बाद उन्हें सुकून मिलता है. पुष्कर में शूटिंग से समय मिलते ही वह दरगाह की जियारत करने आई हैं. सुचित्रा को दरबार में जियारत बॉलीवुड दुआगो एवं दरगाह के खादिम सैय्यद कुतुबुद्दीन सखी ने कराई और प्रसाद भेंट किया. सुचित्रा पिल्लई ने बताया कि ख्वाजा साहब के दरबार में उन्होंने फिल्म अभिनेता सलमान खान के पिता लेखक सलीम खान की सेहतयाबी और लंबी उम्र की दुआ मांगी है. इसी तरह सलीम खान की फैमिली और अस्मित पटेल, जरीना वहाब की तरफ से भी दरबार में हाजिरी लगाई गई है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस सुचित्रा पिल्लई अजमेर शरीफ दरगाह पर (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: अजमेर दरगाह में पीएम मोदी की लंबी उम्र की दुआ मांगी, महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष शेख ने की जियारत

इन फिल्मों में किया है काम: सुचित्रा ने फिल्म 'दिल चाहता है', 'फैशन', 'लागा चुनरी में दाग' के अलावा टीवी सीरियल्स 'बेइंतहा', 'एक श्रृंगार-स्वाभिमान', 'बेताल' जैसे ड्रामा शो में भी काम किया है. इसी तरह उनकी फिल्म 'पल भर के लिए' भी आने वाली है, जिसमें सामी खैर और विक्रम भट्ट शामिल हैं. सुचित्रा पिल्लई की अन्य फिल्मों में 'हूबहू', 'रिश्ता.कॉम', 'सत्ता', 'पुलिस स्टोरी 2', 'फैशन', 'पेज 3', 'प्यार के साइड इफेक्ट्स', 'फितूर', 'बस इतना सा ख्वाब है', 'कोई दिल में है' और 'लिटिल मिर्ची' शामिल हैं.

TAGGED:

GARIB NAWAZ DARGAH IN AJMER
BOLLYWOOD ACTRESS SUCHITRA PILLAI
FILM WRITER SALIM KHAN
KHWAJA GARIB NAWAZ DARGAH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.