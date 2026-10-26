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फिर बाबा केदार के दर पर पहुंचीं एक्ट्रेस सारा अली खान, आम श्रद्धालुओं के बीच लाइन में लगकर किए दर्शन

फिर बाबा केदार के दर पर पहुंचीं एक्ट्रेस सारा अली खान ( PHOTO- ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड): बर्फ की सफेद चादर, हाड़ कंपाने वाली ठंड और बाबा केदार के जयकारों से गूंजती केदारपुरी, इसी आध्यात्मिक माहौल के बीच बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान एक बार फिर भगवान केदारनाथ के दरबार में पहुंचीं. खराब मौसम और बर्फबारी के बीच धाम पहुंचीं सारा ने किसी विशेष व्यवस्था के बजाय आम श्रद्धालुओं के साथ कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया. करीब आधे घंटे तक लाइन में खड़े रहने के बाद उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए और विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया.

हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचीं अभिनेत्री की सादगी ने इस यात्रा को खास बना दिया. धाम में उनकी मौजूदगी के बावजूद कई श्रद्धालु उन्हें पहचान नहीं पाए. बताया गया कि कड़ाके की ठंड के बीच कुछ महिलाओं ने उन्हें ठंड से बचने के लिए शॉल देने की पेशकश भी की. बाबा केदार के दर्शन के बाद सारा अली खान ने बाबा भुकुंट भैरव के दरबार में भी शीश नवाया. बर्फबारी के बीच उनकी यह यात्रा एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है.