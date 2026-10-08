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बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने किए केदारनाथ-बदरीनाथ के दर्शन, दिव्यता देख हुईं अभिभूत

बदरीनाथ धाम के भी किए दर्शन: वहीं, अभिनेत्री मुखर्जी के केदारनाथ पहुंचने की खबर लगते ही उनके प्रशंसकों और स्थानीय लोगों में भी उत्सुकता देखने को मिली. हालांकि, धाम में उनकी यात्रा पूरी तरह धार्मिक एवं आध्यात्मिक रही. इसके बाद रानी मुखर्जी बदरीनाथ के लिए रवाना हुईं. जहां उन्होंने भू बैकुंठ बदरीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बदरी विशाल के दर्शन किए.

अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने किए बाबा केदार के दर्शन (फोटो सोर्स- Priest of Kedarnath)

केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की ली जानकारी: तीर्थ पुरोहित हिमांशु तिवारी ने बताया कि रानी मुखर्जी ने पूजा-अर्चना के दौरान काफी समय धाम में बिताया. उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से बातचीत भी की और केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों एवं यात्रा व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली.

" बाबा केदारनाथ की नगरी स्वर्ग के समान है. यहां पहुंचने के बाद मेरे मन को अपार शांति का अनुभव हुआ. केदारनाथ धाम की आध्यात्मिक ऊर्जा और यहां का वातावरण अपने आप में अद्भुत है. "- रानी मुखर्जी, बॉलीवुड अभिनेत्री

केदारपुरी की प्राकृतिक सुंदरता को देख अभिभूत नजर आईं रानी मुखर्जी: इसके बाद उन्होंने केदारपुरी की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण का भी दीदार किया. तीर्थ पुरोहित के मुताबिक, केदारनाथ धाम की दिव्यता और हिमालयी वातावरण को देखकर अभिनेत्री काफी प्रसन्न नजर आईं. उन्होंने कहा कि,

तुंगनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, 1.56 लाख के पार पहुंचा यात्रियों का आंकड़ा: वहीं, हिमालय में समुद्रतल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ धाम की यात्रा इस साल नए कीर्तिमान की ओर बढ़ रही है. जहां तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा 1.56 लाख के पार पहुंच गया है.

यात्रा के दूसरे चरण में श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी देखने को मिली है. सितंबर के आखिरी हफ्ते से अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक तुंगनाथ धाम में रोजाना काफी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से चोपता और तुंगनाथ घाटी में भी पर्यटन गतिविधियां बढ़ी हैं. धार्मिक आस्था के साथ तुंगनाथ धाम अब प्रकृति एवं साहसिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान मजबूत कर रहा है.

तुंगनाथ धाम में श्रद्धालु (फोटो सोर्स- Priest of Tungnath)

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से स्थानीय व्यापारियों, होटल-होम स्टे संचालकों, घोड़ा-खच्चर व्यवसाय से जुड़े लोगों और अन्य पर्यटन कारोबारियों को भी लाभ मिल रहा है. यात्रा से स्थानीय स्तर पर रोजगार और कारोबार को गति मिलने के साथ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है.

धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य बना आकर्षण: पंच केदारों में तृतीय केदार के रूप में पूजित भगवान तुंगनाथ का धार्मिक और पौराणिक महत्व देशभर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है. मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों ने भगवान शिव की आराधना के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान किया था. पंच केदारों की धार्मिक परंपरा में तुंगनाथ धाम का विशेष स्थान माना जाता है.

धाम की प्राकृतिक सुंदरता भी यात्रियों को अपनी ओर खींचती है. आसपास की हिमालयी चोटियां, बुग्याल और शांत प्राकृतिक वातावरण यात्रा को आध्यात्मिकता के साथ प्रकृति से जुड़ने का अनुभव प्रदान करते हैं. यही कारण है कि धार्मिक यात्रियों के साथ बड़ी संख्या में पर्यटक और प्रकृति प्रेमी भी तुंगनाथ पहुंच रहे हैं.

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