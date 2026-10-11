ETV Bharat / entertainment

फिल्म की शूटिंग के लिए नैनीताल पहुंचीं एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर, नयना देवी मंदिर में टेका मत्था

फिल्म की शूटिंग के लिए नैनीताल पहुंचीं एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ( PHOTO- ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल की खूबसूरती एक बार फिर बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर को अपनी ओर खींच लाई. फिल्म 'PN 36' की शूटिंग के सिलसिले में नैनीताल पहुंचीं जाह्नवी कपूर ने नयना देवी मंदिर में मत्था टेककर पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और नैनीताल के मौसम व नैनी झील की खूबसूरती की तारीफ की. जाह्नवी को मंदिर परिसर में देखकर श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई. करीब 15 मिनट तक मंदिर में रुकने के बाद अभिनेत्री वापस लौट गईं.

बॉलीवुड की चमक-दमक से दूर नैनीताल में सादगी भरे अंदाज में अभिनेत्री जाह्नवी कपूर नजर आईं. फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में नैनीताल पहुंचीं जाह्नवी ने शारदीय नवरात्रि के पहले दिन रविवार को मंदिर पहुंचकर मां नयना देवी के दर्शन किए. इस दौरान उन्होंने न सिर्फ पूजा-अर्चना की, बल्कि नैनीताल की प्राकृतिक खूबसूरती की भी जमकर तारीफ की. तस्वीरों और कैमरों की चकाचौंध से दूर जाह्नवी बेहद सादे लिबास में अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ मंदिर पहुंचीं.