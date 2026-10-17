उत्तराखंड: ऋषिकेश में अक्षय कुमार और राशि खन्ना की फिल्म की शूटिंग, सिंगटॉली पुल पर नजर आए दोनों कलाकार
बॉलीवुड सुपर स्टार अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के लिए उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं. फिल्म की शूटिंग देखने के लिए भीड़ उमड़ रही.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 17, 2026 at 8:11 AM IST
देहरादून (उत्तराखंड): बॉलीवुड सुपर स्टार अक्षय कुमार और अभिनेत्री राशि खन्ना अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में उत्तराखंड के विभिन्न खूबसूरत लोकेशन पर पहुंचे हुए हैं. देहरादून और मसूरी में फिल्म के रोमांटिक गीतों और कई महत्वपूर्ण दृश्यों को कैमरे में कैद करने के बाद, अब फिल्म की यूनिट शूटिंग के अगले शेड्यूल के लिए तीर्थनगरी ऋषिकेश पहुंच चुकी है. जहां बेहतरीन लोकेशन पर फिल्म की शूटिंग चल रही है.
गौर हो कि उत्तराखंड की हसीन वादियां इन दिनों बॉलीवुड सितारों की पसंद बनी हुई हैं. अभिनेता अक्षय कुमार और अभिनेत्री राशि खन्ना अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं. देहरादून और मसूरी में फिल्म के गीतों और विभिन्न दृश्यों की शूटिंग के बाद अब ऋषिकेश क्षेत्र में भी फिल्म की शूटिंग की जा रही है.
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ऋषिकेश और उसके आस-पास के क्षेत्रों में फिल्म की शूटिंग की जा रही है. हाल ही में शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार और राशि खन्ना को प्रसिद्ध सिंगटॉली पुल पर एक सीन फिल्माते हुए देखा गया. स्थानीय लोग और प्रशंसकों में बॉलीवुड के इन दिग्गज कलाकारों को अपने बेहद करीब और लाइव अभिनय करते देख भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. प्रशंसक अपने पसंदीदा सितारों की एक झलक पाने के लिए शूटिंग स्थलों के आस-पास भारी संख्या में उमड़ रहे हैं.
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फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर अनीस बज्मी कर रहे हैं. फिल्म की स्टार कास्ट काफी दमदार है, जिसमें अक्षय और राशि खन्ना के साथ-साथ दिग्गज अभिनेत्री विद्या बालन भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं. वहीं फिल्म के नाम पर मेकर्स ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है और इसे पूरी तरह सस्पेंस रखा गया है.
उत्तराखंड में हो रही इस शूटिंग से प्रदेश के पर्यटन स्थलों को भी नई पहचान मिलने की उम्मीद है. देवभूमि के प्राकृतिक नजारे बड़े पर्दे पर नजर आने से यहां के पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है.उत्तराखंड फिल्म मेकर्स के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है है. यहां की प्राकृतिक खूबसूरती अतीत से ही फिल्म निर्माताओं को अपनी ओर आकर्षित करती रही है. पहले भी उत्तराखंड में कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है.
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