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उत्तराखंड: ऋषिकेश में अक्षय कुमार और राशि खन्ना की फिल्म की शूटिंग, सिंगटॉली पुल पर नजर आए दोनों कलाकार

सिंगटॉली पुल पर नजर आए अक्षय कुमार और राशि खन्ना ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून (उत्तराखंड): बॉलीवुड सुपर स्टार अक्षय कुमार और अभिनेत्री राशि खन्ना अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में उत्तराखंड के विभिन्न खूबसूरत लोकेशन पर पहुंचे हुए हैं. देहरादून और मसूरी में फिल्म के रोमांटिक गीतों और कई महत्वपूर्ण दृश्यों को कैमरे में कैद करने के बाद, अब फिल्म की यूनिट शूटिंग के अगले शेड्यूल के लिए तीर्थनगरी ऋषिकेश पहुंच चुकी है. जहां बेहतरीन लोकेशन पर फिल्म की शूटिंग चल रही है.

गौर हो कि उत्तराखंड की हसीन वादियां इन दिनों बॉलीवुड सितारों की पसंद बनी हुई हैं. अभिनेता अक्षय कुमार और अभिनेत्री राशि खन्ना अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं. देहरादून और मसूरी में फिल्म के गीतों और विभिन्न दृश्यों की शूटिंग के बाद अब ऋषिकेश क्षेत्र में भी फिल्म की शूटिंग की जा रही है.